السبت, سبتمبر 3, 2022
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لماذا ارتدى كاظم الساهر “الجلابية” وتخفى وسط الناس؟ (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
لماذا ارتدى كاظم الساهر
كاظم الساهر
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وطن– كشف الفنان العراقي كاظم الساهر، أنه يعيش في عزلة تامة منذ 20 عاماً.

وقال كاظم الساهر أثناء استضافته في برنامج “ منى الشاذلي” الذي يعرض على قناة cbc المصرية: “في حياة، في سهر، في لقاء أصدقاء علطول، أنا شبه حرمت منها”.

“الماسك هبة من الله”

وتابع القيصر: “أنا لا أحب السهر، أنا بيتوتي، ما أسهر إلا لما يكون عندي عمل. وحتى بيتي في قرية، أحب الزرع، مرة ما طلعت من البيت، وضليت في المزرعة 4 أشهر”.

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وروى كاظم الساهر موقفاً جعله يخرج من المنزل لأول مرة، متخفياً بجلابية فلاحية. وقال: “جاني يوم أتنفس كأنه نار، النفس انقطع عندي، فهربت، قلت لواحد من أصدقائي خرجوني. لأنه  حتى الأصدقاء ما يجلسون معك بالبيت، يعني هما شو ذنبهم، فهما يطلعون يتونسون، للأسواق الشعبية، وغيرها. وأنا أقولهم اطلعوا خذوا راحتكم”.

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وتابع: “أقلك، في أزمة الكورونا، وهذا الماسك، هبة من الله”.

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وأوضح ملابسات خروجه قائلا: “حطيت الماسك، والنظارة، والقبعة، ورحت بنص الأسواق الشعبية اللي كنت محروم منها 20 سنة، يومياً”.

وأردف الساهر: “كنت أخرج يومياً للسوق الشعبي. ما أجلس في البيت، وممكن تيجي عائلة كبيرة مثلاً، أدخل بنصهم. ويستغربوا، وأنا أفرح إنهم ما عرفوني”.

ملابس الفلاح

وروى الفنان العراقي مواقف أخرى جعلته يشعر بالسعادة قائلا: “كانوا ينادوني أساعدهم أحمل حاجة. وأرفعلهم وأنا فرحان بملابس الفلاح ما يعرفوني”.

وأكد القيصر أنه يحب الناس، لكنه يكره أن يشعر بالنجومية وسطهم. وتابع: “الناس طيبين، بس لو رحت أنا وابني ما راح يتركوني. كان ابني يوقف كل شوي ينتظر الناس اللي توقفني”.

وأكد الساهر أنه “فلاح” متمرس، ويحب حياته في المزرعة. وأوضح: “أعرف كل أنواع الأشجار. اسأليني عن أي نوع أجاوبك، وأفضل أنواع الشجر عندي النخل بكل أصنافه. عندي مانجا وجوافة”.

وكشف القيصر كيف يقضي يومه: “أصحى بدري، لو صحيت 7 الصبح أعتبر نفسي متأخر. والفطور عندي مهم، لازم، والقهوة، ووراها الرياضة على الجيم، عادة يومية. إلا اذا عندي إصابات”.

أخجل من الجمهور

وكشف القيصر حقيقة منعه في الغناء في مصر، مشيراً إلى أن غيابه كان في الحفلات فقط. لكنه زار مصر 3 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة.

وحول سبب عدم إحيائه حفلات، أوضح الساهر أنه يخجل من الجمهور بسبب عدم تقديمه أغاني جديدة. ولا يرغب بأداء الأغاني القديمة في كل حفل.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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