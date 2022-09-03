قطر تسمحُ بشراء الكحول في مونديال كأس العالم 2022 .. ولكن بشروط !

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وطن- سمحت دولة قطر المستضيفة لأحداث مونديال كأس العالم 2022، في نسختها ال22، للمشجّعين الحاملين لتذاكر مباريات المونديال بشراء الكحول (الخمر)، ولكن بشروط لفعل ذلك.

وكشفت وكالة رويترز البريطانية العالمية، أن الحكومة القطرية قد وضعت شروطاً من أجل السماح للمشجعين الحاملين لتذاكر مونديال كأس العالم قطر 2022 لكرة القدم، من أجل شراء وشرب الكحول خلال مباريات المونديال.

شروط قطر لشراء الكحول في كأس العالم 2022

وبيّنت الوكالة، أن قطر تعتزم السماح للمشجعين بشراء الكحول (الخمور)، ولكن قبل 3 ساعات على الأقل من انطلاق المباراة ولمدة ساعة بعد صافرة نهاية مباراة المونديال، ولكن لن تباع تلك المشروبات أثناء المباراة.

كما وأضافت نقلاً عن مصدر لها، “تناول الخمور (الكحول) خلال مباريات المونديال ممنوع، لكن سيكون قبل وبعد المباريات بساعات”.

وكالة بلومبيرغ: #قطر ستقوم ببيع الكحول والمشروبات الروحية في ملاعب كأس العالم خلال مونديال كأس العالم نهاية العام الحالي بعد ضغوط من الفيفا والمعلنين pic.twitter.com/wInaZXO9Zu — The Saudi Post (@TheSaudi_post) February 3, 2022

راعي بيع الكحول في مونديال قطر 2022

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وأردفت، “شركة بد وايزر الأمريكية، ستكون الراعيَ الرئيسي لكأس العالم 2022 قطر، كما أنها تتمتع بحقوق حصرية لبيع الكحول في المونديال، وسيتمّ تقديم المشروبات داخل محيط كل ملعب من ملاعب المونديال، ولن يكون في المدرجات أو حتى الداخل”.

كما وتابعت، “الكحول ستكون متاحة حينما تفتح البوابات، أي قبل انطلاق أي من مباريات المونديال ب3 ساعات على الأقل، لكل من يريد شراء الخمور وتناولها، وبعد نهاية المباراة مغادرة الملعب بساعة واحدة”.

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وحظرت السلطات القطرية في وقت سابق، تناول وشراء الخمور (الكحول) في الأماكن العامة، خلال استضافتها أحداث مونديال كأس العالم 2022 قطر. كما أنها ستفرض العقوبات على المخالفين بتعليمات ذلك، لكنها سمحت في أماكن مخصصة بشرائها وتناولها وفي أوقاتٍ محددة.

أجواء مثيرة وتجارب فريدة في انتظاركم

في قطر خلال بطولة كأس العالم #قطر2022 من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبرhttps://t.co/rIT9P9eX9u pic.twitter.com/LsDv360CLY — Road to 2022 (@roadto2022) September 2, 2022

ومن الجدير بالذكر، أن دولة قطر ستستضيف مونديال كأس العالم 2022، لأول مرة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، في ال20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وحتى ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.