السبت, سبتمبر 3, 2022
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سر الروائح الكريهة المنبعثة من مرفأ بيروت وتجوب العاصمة

كتب خالد الأحمد
روائح كريهة في بيروت watanserb.com
روائح كريهة في بيروت
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وطن- بدأ أهالي بيروت الذين يقطنون بالقرب من المرفأ، بشم روائح كريهة مجهولة المصدر بعد شهر من انهيار إحدى صوامع الحبوب، فيما فسر البعض بأن هذه الروائح ناتجة عن الحرائق التي طالت الاهراءات.

روائح كريهة في بيروت منذ 3 أيام

وفي هذا السياق غردت النائب نجاة عون صليبيا، عبر حسابها على موقع “تويتر“: للأسف منذ ٣ أيام تفوح روائح كريهة في بيروت نتيجة الحرائق في الاهراءات.. ما زلنا بانتظار الخطة لحل هذا الموضوع، لأن ما يحصل جريمة جماعية غير مقبولة!”

وكان الدمار الهائل الذي لحق بميناء بيروت في الرابع من أغسطس عام 2020، تسبب بمقتل 200 شخص وإصابة قرابة 6000 آخرين وتشريد مئات الآلاف.

انهيارات جديدة في مرفأ بيروت.. كأنها قنبلة نووية (فيديو)

كما أدى إلى دمار أحياء عدّة في العاصمة وألحق أضراراً بالغة باهراءات القمح التي يبلغ ارتفاعها 48 متراً بسعة تخزين تتجاوز مئة ألف طن.

وزير البيئة يرد

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وردأ على تغريدة صليبا علق وزير البيئة “ناصر ياسين” في تغريدة على حسابه الخاص “بتويتر“، بأن وزارته تعمل منذ ٩ أيام من دون توقف للتمكن من الوصول للحبوب عبر تبريدها وإزالة الردميات ليتم معالجتها بإشراف خبراء وعلماء.

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وأضاف الوزير اللبناني بحسب ما رصدت (وطن) أن “الخطة وضعت ونشرت وبدأ العمل بها منذ اليوم الثاني من سقوط الصوامع الشمالية.”

وأكمل:”يمكنك العودة إليها فهي منشورة في كل المواقع. وكما اشرت سابقا، دائما منفتح للتعاون البناء”

فحص نوعية الهواء

وكان “ياسين” أكد في تغريدة بتاريخ 23 آب 2022، أن ضباط سرية الوقاية من أسلحة الدمار الشامل في فوج الهندسة في الجيش اللبناني وخبراء مختبر البيئة والزراعة والغذاء في الجامعة الأميركية ووزارة البيئة، قاموا بفحص نوعية الهواء في محيط الإهراءات في حرم مرفأ بيروت.

دخان محمل بالسموم

وكان نشطاء حذروا من كارثة بيئية ومجزرة صحية في جنوب لبنان. حيث يقوم بعض الأشخاص بإحراق بعض المواد في الكفور والذي ينتج عنه دخان محمل بالسموم يغطي بلدات (دير الزهراني وحبوش وزفتا والنميرية والشرقية) حسب اتجاه الهواء كل ليلة، دون أن يصدر أي أمر امني وقضائي بإيقافهم وإيقاف الحريق.

وتهاوت أجزاء من إهراءات القمح في مرفأ بيروت في 30 يوليو الماضي. وذلك على أثر الانحناء الذي تسببت به الحرائق المشتعلة منذ فترة، بسبب تخمّر كميات كبيرة من القمح والحبوب الموجودة داخل الصوامع وخارجها،وفور انهيار الجزء المتصدع، غطى غبار كثيف أجواء مرفأ بيروت.

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انهيار الإهراءات

ونقلت وسائل إعلام محلية حينها، أن صومعتين سقطتا حتى الآن، في حين أفاد الدفاع المدني بأن الانهياء الجزئي للصوامع لم يُسفر عن سقوط أي ضحايا.

وبث نشطاء آنذاك مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار الجزء الشمالي من إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت.

وظهر في المقطع جزء كبير من الإهراءات يتهاوى مخلفاً غمامة كبيرة من الدخان الأسود. ثم تنبعث غمامة بيضاء مغطية على جزء كيير من الإهراءات ويسمع صوت شخص وهو يقول “نزل نزل كمامات يا شباب”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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