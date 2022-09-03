سر الروائح الكريهة المنبعثة من مرفأ بيروت وتجوب العاصمة

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وطن- بدأ أهالي بيروت الذين يقطنون بالقرب من المرفأ، بشم روائح كريهة مجهولة المصدر بعد شهر من انهيار إحدى صوامع الحبوب، فيما فسر البعض بأن هذه الروائح ناتجة عن الحرائق التي طالت الاهراءات.

روائح كريهة في بيروت منذ 3 أيام

وفي هذا السياق غردت النائب نجاة عون صليبيا، عبر حسابها على موقع “تويتر“: للأسف منذ ٣ أيام تفوح روائح كريهة في بيروت نتيجة الحرائق في الاهراءات.. ما زلنا بانتظار الخطة لحل هذا الموضوع، لأن ما يحصل جريمة جماعية غير مقبولة!”

للأسف منذ ٣ أيام تفوح روائح كريهة في بيروت نتيجة الحرائق في الاهراءات! ما زلنا بانتظار الخطة لحل هذا الموضوع، لأن ما يحصل جريمة جماعية غير مقبولة! ⁦@MelhemKhalaf⁩ ⁦@nasseryassin⁩ pic.twitter.com/y9GeHEOHw4 — Najat Aoun Saliba (@najat_saliba) September 3, 2022

وكان الدمار الهائل الذي لحق بميناء بيروت في الرابع من أغسطس عام 2020، تسبب بمقتل 200 شخص وإصابة قرابة 6000 آخرين وتشريد مئات الآلاف.

كما أدى إلى دمار أحياء عدّة في العاصمة وألحق أضراراً بالغة باهراءات القمح التي يبلغ ارتفاعها 48 متراً بسعة تخزين تتجاوز مئة ألف طن.

وزير البيئة يرد

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وردأ على تغريدة صليبا علق وزير البيئة “ناصر ياسين” في تغريدة على حسابه الخاص “بتويتر“، بأن وزارته تعمل منذ ٩ أيام من دون توقف للتمكن من الوصول للحبوب عبر تبريدها وإزالة الردميات ليتم معالجتها بإشراف خبراء وعلماء.

نعمل منذ ٩ ايام من دون توقف لنتمكن من الوصول للحبوب عبر تبريدها وإزالة الردميات ليتم معالجتها بإشراف خبراء وعلماء الخطة وضعت ونشرت وبدأ العمل بها منذ اليوم الثاني من سقوط الصوامع الشمالية. يمكنك العودة اليها فهي منشورة في كل المواقع. وكما اشرت سابقا، دائما منفتح للتعاون البناء https://t.co/CsfYFmgcDC — Nasser Yassin (@nasseryassin) September 3, 2022

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وأضاف الوزير اللبناني بحسب ما رصدت (وطن) أن “الخطة وضعت ونشرت وبدأ العمل بها منذ اليوم الثاني من سقوط الصوامع الشمالية.”

وأكمل:”يمكنك العودة إليها فهي منشورة في كل المواقع. وكما اشرت سابقا، دائما منفتح للتعاون البناء”

فحص نوعية الهواء

وكان “ياسين” أكد في تغريدة بتاريخ 23 آب 2022، أن ضباط سرية الوقاية من أسلحة الدمار الشامل في فوج الهندسة في الجيش اللبناني وخبراء مختبر البيئة والزراعة والغذاء في الجامعة الأميركية ووزارة البيئة، قاموا بفحص نوعية الهواء في محيط الإهراءات في حرم مرفأ بيروت.

With all the challenges we are always ready to serve our beloved country #Lebanon

Our thoughts and prayers are with all the families of August 4 victims رغم كل التحديات والصعوبات نبقى دائما على أتم استعداد لخدمة وطننا الحبيب #لبنان @aub_leaf @AUB_FAFS @AUB_Lebanon @dr_abiad https://t.co/6MZhjrJ7LA — LEAF_AUB (@aub_leaf) August 5, 2022

دخان محمل بالسموم

وكان نشطاء حذروا من كارثة بيئية ومجزرة صحية في جنوب لبنان. حيث يقوم بعض الأشخاص بإحراق بعض المواد في الكفور والذي ينتج عنه دخان محمل بالسموم يغطي بلدات (دير الزهراني وحبوش وزفتا والنميرية والشرقية) حسب اتجاه الهواء كل ليلة، دون أن يصدر أي أمر امني وقضائي بإيقافهم وإيقاف الحريق.

كارثة بيئية ومجزرة صحية في جنوب لبنان.

يقوم بعض الاشخاص باحراق بعض المواد في الكفور والذي ينتج عنه دخان محمل بالسموم يغطي بلدات دير الزهراني وحبوش وزفتا والنميرية والشرقية حسب اتجاه الهواء كل ليلة، دون ان يصدر اي امر امني وقضائي بإيقافهم وإيقاف الحريق . برسم وزير البيئة مشكورا. — علي حمزة | #القرار_١٩٨٢ #فلسطين_قضيتي 🇱🇧 (@alihamze01) August 30, 2022

وتهاوت أجزاء من إهراءات القمح في مرفأ بيروت في 30 يوليو الماضي. وذلك على أثر الانحناء الذي تسببت به الحرائق المشتعلة منذ فترة، بسبب تخمّر كميات كبيرة من القمح والحبوب الموجودة داخل الصوامع وخارجها،وفور انهيار الجزء المتصدع، غطى غبار كثيف أجواء مرفأ بيروت.

انهيار الإهراءات

ونقلت وسائل إعلام محلية حينها، أن صومعتين سقطتا حتى الآن، في حين أفاد الدفاع المدني بأن الانهياء الجزئي للصوامع لم يُسفر عن سقوط أي ضحايا.

وبث نشطاء آنذاك مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار الجزء الشمالي من إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت.

وظهر في المقطع جزء كبير من الإهراءات يتهاوى مخلفاً غمامة كبيرة من الدخان الأسود. ثم تنبعث غمامة بيضاء مغطية على جزء كيير من الإهراءات ويسمع صوت شخص وهو يقول “نزل نزل كمامات يا شباب”.