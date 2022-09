سر الروائح الكريهة المنبعثة من مرفأ بيروت وتجوب العاصمة

- Advertisement -

وطن- بدأ أهالي بيروت الذين يقطنون بالقرب من المرفأ، بشم روائح كريهة مجهولة المصدر بعد شهر من انهيار إحدى صوامع الحبوب، فيما فسر البعض بأن هذه الروائح ناتجة عن الحرائق التي طالت الاهراءات.

وفي هذا السياق غردت النائب نجاة عون صليبيا، عبر حسابها على موقع “تويتر“: للأسف منذ ٣ أيام تفوح روائح كريهة في بيروت نتيجة الحرائق في الاهراءات.. ما زلنا بانتظار الخطة لحل هذا الموضوع، لأن ما يحصل جريمة جماعية غير مقبولة!”

وكان الدمار الهائل الذي لحق بميناء بيروت في الرابع من أغسطس عام 2020، تسبب بمقتل 200 شخص وإصابة قرابة 6000 آخرين وتشريد مئات الآلاف.

كما أدى إلى دمار أحياء عدّة في العاصمة وألحق أضراراً بالغة باهراءات القمح التي يبلغ ارتفاعها 48 متراً بسعة تخزين تتجاوز مئة ألف طن.

وردأ على تغريدة صليبا علق وزير البيئة “ناصر ياسين” في تغريدة على حسابه الخاص “بتويتر“، بأن وزارته تعمل منذ ٩ أيام من دون توقف للتمكن من الوصول للحبوب عبر تبريدها وإزالة الردميات ليتم معالجتها بإشراف خبراء وعلماء.

وأضاف الوزير اللبناني بحسب ما رصدت (وطن) أن “الخطة وضعت ونشرت وبدأ العمل بها منذ اليوم الثاني من سقوط الصوامع الشمالية.”

وأكمل:”يمكنك العودة إليها فهي منشورة في كل المواقع. وكما اشرت سابقا، دائما منفتح للتعاون البناء”

وكان “ياسين” أكد في تغريدة بتاريخ 23 آب 2022، أن ضباط سرية الوقاية من أسلحة الدمار الشامل في فوج الهندسة في الجيش اللبناني وخبراء مختبر البيئة والزراعة والغذاء في الجامعة الأميركية ووزارة البيئة، قاموا بفحص نوعية الهواء في محيط الإهراءات في حرم مرفأ بيروت.

With all the challenges we are always ready to serve our beloved country #Lebanon

Our thoughts and prayers are with all the families of August 4 victims

رغم كل التحديات والصعوبات نبقى دائما على أتم استعداد لخدمة وطننا الحبيب #لبنان @aub_leaf @AUB_FAFS @AUB_Lebanon @dr_abiad https://t.co/6MZhjrJ7LA

— LEAF_AUB (@aub_leaf) August 5, 2022