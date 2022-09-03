رغد صدام حسين تستعرض جمالها في سن الـ54 (شاهد)

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وطن- نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر من داخل مكتبها، ظهرت فيها بإطلالة جديدة لافتة.

عيد ميلاد رغد صدام حسين

وتتزامن هذه الصورة مع عيد ميلاد رغد صدام، الذي يوافق يوم 2 سبتمبر من كل عام، حيث أنه بحلول هذا اليوم من العام الحالي 2022 تكون رغد قد أكملت 54 عاما.

ايها الاحبة في صفحة صدام حسين المجيد شكرا للتهاني ،، شكرا لكل من ارسل كلام جميل .. ادعو الله سبحانه ان يجعل القادم افضل بكثير لاننا نمر بمرحلة لاتليق اطلاقا بتاريخكم ومكانتكم. محبتي واعتزازي.. pic.twitter.com/6bz0oELl4J — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) September 3, 2022

وظهرت ابنة رئيس العراق الراحل بإطلالة جذابة ومختلفة هذه المرة، ظهرت فيها تستعرض جمالها، على عكس الصور الرسمية لها.

الصورة التي نشرتها رغد، حاولت فيها الظهور بسن صغيرة وعدم إظهار علامات تقدم السن، واعتمدت ملابس شبابية ومكياج أظهرها أصغر سنا.

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وكانت ترتدي قميص أبيض شفاف مشمر الأكمام ومربوط من عند الخصر، وصبغت شعرها بالأصفر، واعتمدت طلاء أظافر باللون الأحمر.

من هي رغد صدام حسين؟

ويشار إلى أن رغد هي ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ولدت عام 1968 في بغداد وتحديدا يوم 2 سبتمبر.

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وهي أرملة حسين كامل رئيس هيئة التصنيع العسكري في عهد والدها صدام.

ومنذ هروبها من العراق عقب الغزو الأمريكي للبلاد، تقيم رغد في الأردن وذلك منذ العام 2003.

وكانت ابنة صدام حسين، تتابع فريق الدفاع عن والدها أثناء محاكمته حتى صدر حكم إعدامه شنقا.

ولدى رغد 4 أبناء هم: وهج وحسين وبنان وعلي.

وتبرز رغد صدام على مواقع التواصل وخاصة تويتر منذ فترة كبيرة، وتدافع عن والدها ضد منتقديه.

كما تهاجم ابنة صدام بشكل دائم النظام العراقي الحالي والحكومة، وتؤيد التظاهرات ضده.

ويشار إلى أنه في أوائل أغسطس الماضي، ردت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين على ما يتم تداوله على المواقع حول موقفها من المظاهرات التي دعا لها مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، والذي أعلن قبل أيام اعتزاله العمل السياسي تماما.

خبر مزيف و غير صحيح .. pic.twitter.com/tAzupMfY71 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 9, 2022

وجاء ذلك وقتها في تغريدة لرغد نشرت فيها صورة من تدوينة ذكر فيها: “كلمة رغد صدام حسين تؤيد مظاهرات السيد مقتدى..” قائلة بتعليق: “خبر مزيف وغير صحيح”.

وانتهى حكم صدام حسين في العراق، عقب الغزو الأمريكي للبلاد بحجة وجود أسلحة نووية، وتم إعدامه في العام 2006 ودخلت العراق منذ التاريخ في مرحلة فوضى كبيرة، لم تنتهي إلى الآن تسببت بأزمات اقتصادية غير مسبوقة في هذا البلد النفطي الغني.