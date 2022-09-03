السبت, سبتمبر 3, 2022
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الهدهد

رغد صدام حسين تستعرض جمالها في سن الـ54 (شاهد)

كتب باسل النجار
عيد ميلاد رغد صدام حسين watanserb.com
عيد ميلاد رغد صدام حسين
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وطن- نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر من داخل مكتبها، ظهرت فيها بإطلالة جديدة لافتة.

عيد ميلاد رغد صدام حسين

وتتزامن هذه الصورة مع عيد ميلاد رغد صدام، الذي يوافق يوم 2 سبتمبر من كل عام، حيث أنه بحلول هذا اليوم من العام الحالي 2022 تكون رغد قد أكملت 54 عاما.

وظهرت ابنة رئيس العراق الراحل بإطلالة جذابة ومختلفة هذه المرة، ظهرت فيها تستعرض جمالها، على عكس الصور الرسمية لها.

الصورة التي نشرتها رغد، حاولت فيها الظهور بسن صغيرة وعدم إظهار علامات تقدم السن، واعتمدت ملابس شبابية ومكياج أظهرها أصغر سنا.

رغد صدام حسين تثير جدلا بما قالته عن “استشهاد الحسين”

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وكانت ترتدي قميص أبيض شفاف مشمر الأكمام ومربوط من عند الخصر، وصبغت شعرها بالأصفر، واعتمدت طلاء أظافر باللون الأحمر.

من هي رغد صدام حسين؟

ويشار إلى أن رغد هي ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ولدت عام 1968 في بغداد وتحديدا يوم 2 سبتمبر.

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وهي أرملة حسين كامل رئيس هيئة التصنيع العسكري في عهد والدها صدام.

ومنذ هروبها من العراق عقب الغزو الأمريكي للبلاد، تقيم رغد في الأردن وذلك منذ العام 2003.

وكانت ابنة صدام حسين، تتابع فريق الدفاع عن والدها أثناء محاكمته حتى صدر حكم إعدامه شنقا.

ولدى رغد 4 أبناء هم: وهج وحسين وبنان وعلي.

وتبرز رغد صدام على مواقع التواصل وخاصة تويتر منذ فترة كبيرة، وتدافع عن والدها ضد منتقديه.

كما تهاجم ابنة صدام بشكل دائم النظام العراقي الحالي والحكومة، وتؤيد التظاهرات ضده.

ويشار إلى أنه في أوائل أغسطس الماضي، ردت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين على ما يتم تداوله على المواقع حول موقفها من المظاهرات التي دعا لها مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، والذي أعلن قبل أيام اعتزاله العمل السياسي تماما.

وجاء ذلك وقتها في تغريدة لرغد نشرت فيها صورة من تدوينة ذكر فيها: “كلمة رغد صدام حسين تؤيد مظاهرات السيد مقتدى..” قائلة بتعليق: “خبر مزيف وغير صحيح”.

وانتهى حكم صدام حسين في العراق، عقب الغزو الأمريكي للبلاد بحجة وجود أسلحة نووية، وتم إعدامه في العام 2006 ودخلت العراق منذ التاريخ في مرحلة فوضى كبيرة، لم تنتهي إلى الآن تسببت بأزمات اقتصادية غير مسبوقة في هذا البلد النفطي الغني.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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