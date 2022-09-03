ذكى الحراحشة.. طالبة أردنية تصبح حديث الأردنيين ووزارة التعليم العالي تحقق أمنيتها(شاهد)

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وطن- استجابةً لطلبها في حديثها لقناة “المملكة”، أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي الأردنية، مهند الخطيب، عن تلبية الوزارة لأمنية الطالبة المتفوّقة ذكى بسام الحراحشة بدراسة الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا في محافظة عجلون.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنّ الطالبة ذكى الحراحشة ستلتحق بكلية الطب ضمن المقاعد المخصصة للطلبة أوائل المحافظات؛ كونَها الأولى على محافظة عجلون بمعدل 99%.

انطباق الشروط عليها

وقال “الخطيب”، إنه جرى تدقيق وضع الطالبة “الحراحشة” من قبل وحدة تنسيق القبول الموحد، وتمّ التأكّد من تحقيقها الشروط المطلوبة للالتحاق بالكلية المرغوبة.

يمكنها الحصول على منحة كاملة

وبشّر المتحدث باسم الوزارة في بيان نقلته قناة “المملكة”، الطالبة “الحراحشة أنها ستتمكن من الحصول على منحة كاملة تغطّي الرسوم الجامعية في نهاية الفصل الأول القادم؛ كونَها الأولى على اللواء.

وكانت “المملكة” أعدّت تقريراً عن الطالبة ذكى الحراحشة، عبّرت من خلاله عن رغبتها بدارسة الطب.

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ذكى الحراحشة تعبّر عن فخرها بنفسها

وقالت، إنها فخورة بنفسها لتحقيقها هذا المعدل، على الرغم من أن توقعاتها كانت أعلى من ذلك.

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ونوّهت إلى أنها كانت تبدأ يومها من الخامسة فجراً، حيث تقوم بمساعدة والدتها في حلب الأغنامـ ومن ثم التوجه للمدرسة.

ولفتت إلى أنها تسكن في بيت الشعر الذي تمّ تصوير التقرير فيه، لافتةً إلى أنّ عائلتها تعمل في رعي الأغنام.

لم تكن قادرة على أخذ دروس خصوصية

وأكدت أنها اعتمدت في دراستها على نفسها بشكل كامل، مع الاستعانة بملازم خارجية، منوّهةً إلى عدم قدرتها المالية على جلب مدرس خصوصي.

“تويتر” يحتفي بـ ذكى الحراحشة

ومع إعلان وزارة التعليم العالي تلبيةَ طلب “الحراحشة”، تَصدّر وسم “ذكى الحراحشة” قائمةَ الوسوم الأكثرِ تداولاً على موقع التدوين المصغر “تويتر” في الأردن.

وأشاد المغرّدون الأردنيون بعزيمة الطالبة “الحراحشة”، معبّرينَ عن فخرِهم بها كنموذج مضيء لأبناء الأردن، في حين أعلن البعض عن التكفّل بمصاريف الفصل الدراسي الأول لها.

الشجعان لا يعرفون الوسطات ……#ذكى_الحراحشة

شتان ما بين الذي يكذب من اجل التسول …..والشجاع الذي يجيبها خاوه

والتوفيق من الله pic.twitter.com/5GHPbVUuWm — خالد الحنيطي @al-AlHnity (@al_alhnity) September 3, 2022

#ذكى_الحراحشة ( ان الله يحب المحسنين )

بفضل الله تم تأمين كامل رسوم الفصل الأولى للطالبة لدراستها الطب عن طريق فاعل خير رفض ذكر اسمه .. الله يجزيه خير ويبارك فيه ويجعلها بميزان حسناته .. #الاردن_بخير @AmmarHendi — Abu Mahmoud (@zaeem16064429) September 3, 2022

جماعة #قانون_الطفل_مسموم والعواصف الالكترونية لطالب فاشل وينكم عن #ذكى_الحراحشة للإبداع عنوان #ذكى_الحراحشة طفلة اردنية عندها حلم #ذكى_الحراحشة طالبة توجيهي مبدعة pic.twitter.com/3guzHKN0p3 — عبدالناصر عبيدات Abo Jamal (@Eng_obeidat_N) September 3, 2022

#ذكى_الحراحشة نعم يجب أن يتم دعمها لتحصل على المنحة الكاملة بالجامعة والتخصص الذي تختارهما.

دعمها لن يكون فقط لها، بل هو حافز ومشجع لشبابنا ومؤيداً لمقولة لكل مجتهد نصيب. https://t.co/oHBpJEc6sV — Ehab Aboudi 🇯🇴إيهاب العابودي (@ehab_aboudi) September 2, 2022