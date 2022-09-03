جيجي حديد تتجاوز حبيبها الإيراني بعلاقة حب جديدة مع أشهر وأوسم ممثلي هوليوود!

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وطن– كشفت وسائل إعلامية أن نجم هوليوود، ليوناردو دي كابريو، يواعد حالياً عارضة الأزياء الأمريكية، فلسطينية الأصل، جيجي حديد. وذلك بعد انفصاله عن عشيقته السابقة كاميلا موروني.

نوعه المفضل

وفقًا لمجلة Life & Style ، قام ليوناردو دي كابريو “بالتواصل” مع عارضة الأزياء البالغة من العمر 27 عامًا ، والتي هي من النوع الذي يحبه تماماً.

وأخبر أحد المصادر المطلعة المجلة، أن ليو وجيجي خرجا معاً هذا الصيف أكثر من مرة.

وتابع المصدر: “لقد عرفوا بعضهم البعض منذ عدة سنوات. إنهم منجذبون جدًا لبعضهم البعض” ، قبل أن يضيف: “إنها بالضبط نوعه: رائعة ، مثيرة”.

علاقة غير رسمية

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يشير المصدر كذلك إلى أنه من غير المرجح أن يجعل دي كابريو الأمور رسمية بينهما في أي وقت قريبًا.

يقول المصدر: “إنه أمر غير رسمي وليس شيئًا ثابتًا. لكن لديهم الكثير من الأصدقاء المشتركين” ، بينما يقول مصدر آخر أن الممثل وحديد يتسكعا كأصدقاء مقربين فقط.

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ورد أن دي كابريو وموروني انفصلا “خلال الصيف” بعد علاقة بدأت منذ عام 2017.

علاقة عابرة

بالنسبة لسبب انتهاء علاقتهما ، قال مصدر سابقًا لوسائل إعلامية: “لقد تعرض ليو وكاميلا لبعض فترات الراحة في الأشهر القليلة الماضية. إنها مسألة تحديد ما إذا كانا في علاقة طويلة المدى أم مجرد علاقة عابرة ستموت.”

وأضاف المصدر: “مع كل صديقات ليو ، بمجرد تركيزه على العمل ووضع أولوياته الخاصة ، أصبح بعيدًا. وبدلاً من الانفصال الدرامي ، فقد أخذوا بعض الوقت”.

على الرغم من انفصالهما، ورد أنه لا توجد “مشاعر سيئة” بين كاميلا ودي كابريو.

أعزب مجدداً

وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا ، كان ليو مستمتعًا على ما يبدو بكونه أعزب مجدداً ، فهو “يخرج كل ليلة” في ماليبو.

وقال المصدر: “ليو كان يخرج كل ليلة للاحتفال وكان معلقًا مع طاقمه القديم وبعض الفتيات. اعتقدت أن هذا كان غريبًا بعض الشيء عندما كانت كاميلا في سانت تروبيز.”

خلال إحدى جولاته الأخيرة ، استمتع برفقة عارضة الأزياء الروسية ماريا بيريجوفا.

جيجي حديد وزين مالك

وتم رصد دي كابريو وهو يستمتع بجمال امرأة سمراء تبلغ من العمر 22 عامًا خلال حفلة على متن يخت في سانت تروبيز في يوليو الماضي.

أما جيجي ، كانت على علاقة متقطعة مع المغني إيراني الأصل، زين مالك من عام 2015 حتى انفصالهما في عام 2021 ، بعد خلاف المغني مع والدتها يولاندا حديد.

وأنجبت جيجي من زين مالك ابنة تبلغ من العمر عامًا واحدًا تدعى خاي.