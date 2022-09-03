السبت, سبتمبر 3, 2022
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 جورجينا رودريغيز بإطلالة مثيرة في فينيسيا وسعرها خرافي! (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
جورجينا رودريغيز بإطلالة مثيرة في فينيسا وسعره خرافي! (شاهد) watanserb.com
جورجينا رودريغيز
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وطن– تألقت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز  بفستان مثير، أثناء حضورها الدورة الـ79 من مهرجان فينيسيا السينمائي.

سفيرة علامة جيني

وجاءت مشاركة جورجينا رودريجيز في مهرجان فينيسيا السينمائي كونها سفيرة للعلامةGenny .

وأطلت عشيقة كريستيانو رونالدو بفستان أسود مكشوف الضهر وبشق جانبي كشف عن ساقها من Genny.

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واستكملت عارضة الأزياء اطلالتها بقلادة كبيرة زينت رقبتها من pasquale bruni بحجر أسود.

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واعتمدت جورجينا تسريحة الشعر المرفوع للأعلى، مع ترك بعض الخصل على جبينها.

ويصل سعر الفستان إلى 1286 دولار.

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز في لحظات حميمية داخل ملهى ليلي (شاهد)

طائرة خاصة

وكانت جورجينا قد وصلت إلى فينيسيا على متن طائرة خاصة كما يظهر في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستقرام”.

جورجينا رودريغيز

وفور وصولها، أطلت جورجينا بإطلالة بيضاء من Genny  أيضا، وارتدت نفس القلادة ولكن بحجر أبيض اللون ليتناسق مع ملابسها.

وكانت إطلالة جورجينا من قطعتين، العليا ب878 دولار، والبنطال بـ632 دولار.

جورجينا رودريغيز

وحضرت جورجينا في المهرجان عرض فيلم Tár لـ كيت بلانشيت.

وشم جورجينا الجديد

وفي سياق آخر، خلدت جورجينا ذكرى طفلها المتوفي أثناء ولادته مع توأمه في إبريل الماضي من خلال الحصول على وشم يذكّرها به.

وظهرت جورجينا في عدّة صور لها على حسابها الرسمي على إنستغرام، خلال رحلتها إلى جزيرة سردينيا الإيطالية. وهي ترتدي فستاناً وردياً كشف وشمها الجديد.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن شكل وشم جورجينا هو “ملاك يحمل قمراً بين يديه” رسمته على ساعدها الأيسر.

ورغم أنّ حبيبة اللاعب البرتغالي لم تنشر صورة مباشرة للوشم بعد الحصول عليه، فإنه كان واضحاً من خلال صورتها أثناء عمله. فقد ظهر واضحاً على جهاز الآي باد الذي ينظر إليه الرسام.

بيلا إزميرالدا

وأسرت عارضة جورجينا قبل أسابيع قلوب متابعيها، بصورة مؤثرة لابنتها المولودة حديثاً.

ونشرت جورجينا رودريغيز صورة عبر حسابها على “انستجرام”، لرضيعتها وهي تأخذ قيلولة وتحتضنها البطانيات الوردية والبيضاء.

وكتبت جورجينا على الصورة:  “بيلا إزميرالدا. نعمتي الصغيرة الرائعة”.

جورجينا رودريغيز

وتعتبر هذه الصورة هي الأقرب والأوضح لابنة جورجينا وكريستيانو رونالدو التي ولدت في إبريل الماضي.

وكان للطفلة بيلا إزميرالدا، توأماً فقد أثناء الولادة.

وكتب رونالدو في حينها على حسابه على الإنستغرام: “ببالغ الحزن علينا أن نعلن وفاة طفلنا. إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد. فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة “.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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