السبت, سبتمبر 3, 2022
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“جواز السفر المستعجل” يستفز السوريين ويثير غضبهم.. ما القصة؟

كتب خالد الأحمد
جواز السفر المستعجل watanserb.com
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وطن- رفعت وزارة الداخلية في نظام الأسد، رسوم استخراج جواز السفر “بشكل فوري” إلى 500 ألف ليرة، بعد أن كان 300 ألف ليرة في خطوة فسرها مراقبون بأنها تأتي لتدارك خزينة الدولة المنهارة للنظام السوري.

يسلم لصاحب العلاقة بنفس اليوم

وبحسب القرار الذي نشر على صفحة الوزارة في “فيسبوك” يستوفى مبلغ وقدره 500000 ألف ليرة سورية أي نحو (نحو 111 دولاراً) اعتبارا من تاريخ 4/9/2022 لقاء الحصول على جواز السفر الفوري.

ويسلم الجواز لصاحب العلاقة بنفس اليوم من إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات.

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وأشار القرار الذي وقعه اللواء محمد الرحمون، إلى إلغاء التعميم السابق للوزارة رقم 593 من تاريخ 24/5/2022.

إلغاء قرار سابق

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وكان تعميم سابق صدر في 24 أياء السابق رفع رسوم إصدار الجواز الفوري للمرة الثانية من 102 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة سورية.

ونص القرار حينذاك على إمكانية استخراج أو تجديد جواز السفر بشكل فوري، مقابل مبلغ قدره 300 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 75 دولار تقريباً، على أن يُسلّم بنفس اليوم.

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إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ، وكانت وزارة الداخلية في حكومة النظام قد نشرت تعميما -عبر صفحتها على موقع فيسبوك يوم 24 مايو/أيار الماضي- نص على رفع رسوم الحصول الفوري على جواز السفر من 102 ألف ليرة (25 دولار) إلى 300 ألف (75 دولار).

وتزامن رفع رسم الجواز الفوري وقتذاك مع إعادة تفعيل منصة حجز دور للتقديم على جوازات السفر عبر الإنترنت للعمل بشكل مفاجئ.

لكنها فاجأت المستخدمين أكثر بالمواعيد التي تلقّوها، حيث تلقى بعضهم تاريخ قديم قبل عقود، وآخرين موعد يصل إلى انتظار لمدة 3 سنوات، وسط تخبط أداء المنصة.

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ومنذ سنوات يحتل جواز السفر السوري المرتبة الثالثة بين أسوأ عشرة جوازات في العالم، وفق مؤشر “هينلي”، إذ لا يتمكن حامله إلا بدخول 29 دولة دون الحاجة لتأشيرة دخول.

 

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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