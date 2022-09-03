“جواز السفر المستعجل” يستفز السوريين ويثير غضبهم.. ما القصة؟

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن- رفعت وزارة الداخلية في نظام الأسد، رسوم استخراج جواز السفر “بشكل فوري” إلى 500 ألف ليرة، بعد أن كان 300 ألف ليرة في خطوة فسرها مراقبون بأنها تأتي لتدارك خزينة الدولة المنهارة للنظام السوري.

يسلم لصاحب العلاقة بنفس اليوم

وبحسب القرار الذي نشر على صفحة الوزارة في “فيسبوك” يستوفى مبلغ وقدره 500000 ألف ليرة سورية أي نحو (نحو 111 دولاراً) اعتبارا من تاريخ 4/9/2022 لقاء الحصول على جواز السفر الفوري.

وزارة داخلية النظام السوري تحدد مبلغ ٥٠٠ الف ليرة سورية كثمن للحصول على جواز السفر المستعجل #سوريا pic.twitter.com/sATAaN6qcR — 〰️☕▪️ (@solimanseid) September 3, 2022

ويسلم الجواز لصاحب العلاقة بنفس اليوم من إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات.

وأشار القرار الذي وقعه اللواء محمد الرحمون، إلى إلغاء التعميم السابق للوزارة رقم 593 من تاريخ 24/5/2022.

إلغاء قرار سابق

- Advertisement -

وكان تعميم سابق صدر في 24 أياء السابق رفع رسوم إصدار الجواز الفوري للمرة الثانية من 102 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة سورية.

ونص القرار حينذاك على إمكانية استخراج أو تجديد جواز السفر بشكل فوري، مقابل مبلغ قدره 300 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 75 دولار تقريباً، على أن يُسلّم بنفس اليوم.

- Advertisement -

إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ، وكانت وزارة الداخلية في حكومة النظام قد نشرت تعميما -عبر صفحتها على موقع فيسبوك يوم 24 مايو/أيار الماضي- نص على رفع رسوم الحصول الفوري على جواز السفر من 102 ألف ليرة (25 دولار) إلى 300 ألف (75 دولار).

🔴 رفع سعر جواز السفر الفوري الى 500 الف ليرة pic.twitter.com/QwgvJZMIGS — الصحفي أحمد أحمد (@ahmadnews_org) September 3, 2022

وتزامن رفع رسم الجواز الفوري وقتذاك مع إعادة تفعيل منصة حجز دور للتقديم على جوازات السفر عبر الإنترنت للعمل بشكل مفاجئ.

لكنها فاجأت المستخدمين أكثر بالمواعيد التي تلقّوها، حيث تلقى بعضهم تاريخ قديم قبل عقود، وآخرين موعد يصل إلى انتظار لمدة 3 سنوات، وسط تخبط أداء المنصة.

بلاد جواز السفر تبعها بنص مليون، متخيل حجم فخامة شعبها وفخامة عيشتهم؟ يا عمّي بلاد العز هاي. 🤭 — أُمامَة 👩🏻‍🎓 (@omamah24) September 3, 2022

جواز السفر السوري بين أسوأ 10 جوازات في العالم

ومنذ سنوات يحتل جواز السفر السوري المرتبة الثالثة بين أسوأ عشرة جوازات في العالم، وفق مؤشر “هينلي”، إذ لا يتمكن حامله إلا بدخول 29 دولة دون الحاجة لتأشيرة دخول.