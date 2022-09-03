تقرير صادم لـ”CNN”: السعودية أصبحت عاصمة للمخدرات في الشرق الأوسط!

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وطن- في تقرير صادم، قالت شبكة “CNN” الأمريكية إن مصادرة المخدرات في السعودية وصلت إلى مستوى قياسي، الأمر الذي يعكس ما يقوله الخبراء بأن السعودية تحولت إلى عاصمة للمخدرات.

وقال التقرير إن الدور المتنامي للمملكة كعاصمة للمخدرات في الشرق الأوسط يأتي بسبب زيادة الطلب من جهة وتحولها إلى الوجهة الرئيسية للمهربين من سوريا و لبنان من جهة أخرى.

وأوضح التقرير أن وسائل الإعلام السعودية دقت ناقوس الخطر مؤخرًا بشأن ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات ، حيث وصف أحد المعلقين شحنات المخدرات إلى المملكة بأنها ” حرب مفتوحة علينا ، أخطر من أي حرب أخرى”.

وأشار التقرير إلى إعلان السلطات السعودية، الأربعاء، عن ضبط أكبر ضبطية لمخدرات غير مشروعة في تاريخ البلاد بعد إخفاء قرابة 47 مليون حبة أمفيتامين في شحنة دقيق مصادرة في مستودع بالعاصمة الرياض.

وبحسب التقرير، توضح مصادرة الرقم القياسي ما يقول الخبراء إنه دور السعودية المتنامي كعاصمة للمخدرات في الشرق الأوسط ، مما أدى إلى زيادة الطلب وأصبحت الوجهة الرئيسية للمهربين من سوريا ولبنان .

السعودية من أكبر الوجهات الإقليمية للمخدرات

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ووفقا للخبراء، فإن المملكة هي واحدة من أكبر الوجهات الإقليمية وأكثرها ربحًا للمخدرات ، مشيرين إلى أن هذا الوضع يزداد حدة.

وكانت عملية الأربعاء، أكبر محاولة تهريب مخدرات منفردة، بحسب المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وفي حين أن السلطات لم تذكر اسم العقار الذي تم ضبطه أو مصدره ، قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في وقت سابق إن “التقارير المتعلقة بمضبوطات الأمفيتامين من دول في الشرق الأوسط لا تزال تشير في الغالب إلى أقراص تحمل شعار الكبتاغون”.

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ووفقا لتقرير “CNN”، فقد نمت أعداد مخدرات الكبتاغون في المملكة العربية السعودية وحول المنطقة بمرور الوقت، مشيرا إلى انه في وقت سابق من هذا الأسبوع ، صادر قارب خفر السواحل الأمريكي 320 كيلوجرامًا من أقراص الأمفيتامين وما يقرب من 3000 كيلوجرام من الحشيش بقيمة ملايين الدولارات من قارب صيد في خليج عمان.

وقال التقرير إن العقار انتشر في المملكة منذ حوالي 15 عامًا ، لكنه انتشر بشكل مكثف في السنوات الخمس الماضية ، “ربما أصبح على قدم المساواة مع القنب” ، وفقًا لفاندا فيلباب براون ، الزميلة في معهد بروكينغز في واشنطن العاصمة ، والتي كتب في هذا الموضوع.

فيضان إمداد من سوريا

وأكد التقرير أن أحد أسباب انتشار الكبتاغون هو “وجود فيضان إمداد يأتي في الغالب من سوريا ” حيث يتم إنتاجه “على نطاق صناعي في مصانع الكيماويات الموروثة من نظام [الأسد]” ويتم توفيره من قبل أمراء الحرب والمقربين من النظام.

وبحسب التقرير، يمكن بيع الكبتاغون مقابل ما بين 10 دولارات و 25 دولارًا للحبة ، مما يعني أن آخر كمية سعودية ، إذا كانت نفس العقار ، تصل قيمتها إلى 1.1 مليار دولار ، بناءً على أرقام من مجلة إنترناشونال إدمان ريفيو .

انتشار الكبتاغون وسط العمالة الوافدة

وفي هذا السياق، قالت كارولين روز ، محللة بارزة في معهد نيو لاينز في واشنطن العاصمة التي درست تجارة الكبتاغون، إن “هذه السمات نفسها للكبتاغون قد تم البحث عنها من قبل العمال الأجانب في دول الخليج الثرية مثل المملكة العربية السعودية ، والتي يُنظر إليها على أنها تساعد في أداء العمل.”

وبحسب التقرير، فإن الأمفيتامينات تحظى بشعبية بين الشباب السعودي، حيث نقلت دراسة أجريت عام 2021 في مجلة الجريمة والقانون والتغيير الاجتماعي عن أحد المستخدمين قوله: “الكبتاغون صغير. أنا وزملائي في المدرسة نحبها أكثر من الحشيش. ليس مثل الحشي”.

تناول الكبتاجون يتم كنشاط ترفيهي بين الشباب

وقالت روز: “في الأسواق الاستهلاكية الأكثر ثراءً، يتمتع العقار بجاذبية مختلفة ، حيث يعمل كنشاط ترفيهي بين السكان الشباب المتزايدين الذين على الرغم من الإصلاحات الاجتماعية … يعانون من الملل وسط انتشار بطالة الشباب ونقص فرص ممارسة الأنشطة الترفيهية”. . “بعض المستهلكين يبررون الكبتاغون على أنه مادة أقل من المحرمات ، مقارنة بالعقاقير” الأكثر صلابة “مثل المواد الأفيونية والكوكايين.”

أما فيلباب براون فقالت إنه نظرًا لأن العديد من الشباب في المملكة العربية السعودية يتعاطون المخدرات نتيجة الملل ونقص الفرص الاجتماعية، فإن الحريات المتزايدة التي أدخلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يمكن أن تساعد في الحد من بعض هذا التعاطي.

وأضافت في حديثها لـ”CNN”:”الشيء المهم ليس تقييد الحريات ، ولا تحويل الحفلات الموسيقية إلى أماكن لشباك الجر والغارات ، بل تثقيف الشباب”.

ارتفاع معدلات انتشار مراكز التأهيل في لسعودية

ولفت التقرير إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية ، ظهر عدد من مراكز إعادة التأهيل من المخدرات في جميع أنحاء المملكة بعد أن بدأت الحكومة في ترخيص المؤسسات الخاصة.

ويقول خالد المشاري ، الرئيس التنفيذي لشركة قاويم ، أحد المراكز الأولى التي افتتحت ، إن حوالي أربعة أو خمسة تم افتتاحها في العامين الماضيين. وهذا دليل على اعتراف الحكومة بأهمية إعادة التأهيل ، كما يقول ، لكنه يظهر أيضًا أن المشكلة في ازدياد.

وقال لشبكة “CNN”: “نحن في ارتفاع كبير للأسف”. “لكن على الأقل أصبح لدى الناس خيار الآن ، بدلاً من الاضطرار إلى الذهاب إلى البلدان المجاورة لطلب العلاج”.

وعلى الرغم من وجود مراكز إعادة التأهيل ، تقول روز إن هناك القليل من الرسائل أو الحملات المتعلقة بالصحة العامة لزيادة الوعي حول الكبتاغون.

وقالت: “في حين أن هذه المحرمات فيما يتعلق باستهلاك المخدرات في المملكة لن تذهب إلى أي مكان ، فإن ميل الحكومة إلى توريق هذه القضية حصريًا والتقليل من دورها كسوق وجهة سيكون من الصعب تجاهله”.

وفي هذا السياق قالت فيلباب براون إن سياسات المخدرات في الشرق الأوسط ركزت على ردود الفعل الأشد قسوة.

وقالت: “على عكس أجزاء كبيرة من العالم [التي] ابتعدت عن مثل هذه السياسات الجامدة وغير الفعالة في الغالب أو التي تؤدي إلى نتائج عكسية ، فقد ضاعف الشرق الأوسط في كثير من الأحيان عقوبتها”. “سجن المستخدمين غير فعال ويؤدي إلى نتائج عكسية.”