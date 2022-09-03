تشيلسي يكسر الرقم العالمي في سُوق الانتقالات .. كم قيمة صفقاته؟!

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وطن- حطّم نادي تشيلسي الإنجليزي الرقم القياسي العالمي، في سوق الانتقالات الصيفية على مستوى الأندية في إنجلترا، متفوّقاً بذلك على مانشستر سيتي وليفربول، قبيل أيام قليلة تفصلنا على إغلاق (الميركاتو) الصيفي.

تشيلسي يكسر الرقم القياسي في الانتقالات الصيفية

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي تشيلسي سجّل الرقم العالمي بقيمة صفقات (الميركاتو) الصيفية على مستوى إنجلترا، حيث وصل ما أنفقه حتى الآن 273.5 مليون باوند، أي ما يعادل 314.4 مليون دولار أمريكي. متفوّقاً على ريال مدريد في صيف عام 2019 ب272 مليون باوند.

تشيلسي يكسر الرقم العالمي بقيمة صفقات ميركاتو صيفي بعد ان صرف 273.5 مليون باوند ومتجاوزا ما صرفه ريال مدريد في صيف 2019 وهو 272 مليون باوند وما دفعه مانشستر يونايتد الصيف الحالي وهو 227 مليون باوند. pic.twitter.com/whEpdSSBBH — الكرة العالمية (@lkrllmy11) September 2, 2022

وأضافت تلك التقارير، “تشيلسي تفوّق في صفقاته هذا الصيف على بطل الدوري مانشستر سيتي، الذي دفع هذا الصيف 227 مليون باوند، أي ما يعادل 261 مليون دولار أمريكي تقريباً”.

كما وأردفت، “تشيلسي صاحب الأعلى قيمةً في صفقاته، كان قد دفع في سوق انتقالات صيف 2020، بقيمة 221.4 مليون باوند”.

قيمة صفقات الميركاتو في الدوري الإنجليزي

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وفي هذا السياق، نرفق لكم متابعي (وطن)، قيمة صفقات أبرز الأندية على مستوى إنجلترا في سوق الانتقالات الصيفية 2022، كما يلي:

(1) تشيلسي (البلوز) 278.4 مليون جنيه إسترليني.

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(2) مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) 227.4 مليون جنيه إسترليني.

(3) وست هام يونايتد (المطارق) 179.15 مليون جنيه إسترليني.

(4) توتنهام ( السيبرز) 172 مليون جنيه إسترليني.

(5) نوتينغهام فورست 157.25 مليون جنيه إسترليني.

(6) مانشستر سيتي (الأزرق السماوي) 128.8 مليون جنيه إسترليني.

(7) نيوكاسل يونايتد 123 مليون جنيه إسترليني.

صفقات تشيلسي في الميركاتو الصيفي

وتعاقد نادي تشيلسي (البلوز) مع 8 صفقات مميزة هذا الصيف، بعد الاستحواذ عليه من قبل المالك الأميركي تود بولي، للمنافسة القوية في كافة البطولات المحلية والقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

مع صفقة زكريا أعتقد ميركاتو تشيلسي تم إقفاله بشكل رسمي وأستبعد أي صفقات آخرى ✅ ▪️ستيرلينج 48£ مليون

▪️كوليبالي 32£ مليون

▪️كوكوريا 56£ مليون

▪️تشوكوميكا 15£ مليون

▪️فوفانا 68£ مليون

▪️سولونينا 8£ مليون

▪️أوباميانج 12£ مليون + ألونسو

▪️زكريا إعارة 0£ مليون مجموع 239£ مليون 👏🏻 pic.twitter.com/1r5VahNHQY — Abdul Rahman (@AbdulRahmanTl3t) September 1, 2022

وتمثلت صفقات البلوز مع نجوم كرة القدم على مستوى أوروبا والعالم، وهم ويسلي فوفانا، خاليدو كوليبالي، مارك كوكوريلا، كارني تشوكويميكا، دينيس زكريا، جابرييل سلولينا، رحيم ستيرلينج، بيير أوباميانج.

كما ورحل عن صفوف النادي اللندني العديد من اللاعبين المهمين هذا الصيف، وهم البلجيكي روميلو لوكاكو، والألماني أنطونيو رودريجر، والدنماركي كريستنسن، والفرنسي مالانجا سار، وهودسون أودودي. مع قرب رحيل المغربي حكيم زياش.

وجاء فريق تشيلسي في المركز ال10 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). برصيد 7 نقاط، كما وبفارق 8 نقاط عن المتصدّر آرسنال برصيد 15 نقطة حتى الآن.