السبت, سبتمبر 3, 2022
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رياضة

تشيلسي يكسر الرقم العالمي في سُوق الانتقالات .. كم قيمة صفقاته؟!

كتب فارس أبو شيحة
تشيلسي الأعلى على مستوى إنجلترا في قيمة صفقاته الصيفية watanserb.com
تشيلسي الأعلى على مستوى إنجلترا في قيمة صفقاته الصيفية
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وطن- حطّم نادي تشيلسي الإنجليزي الرقم القياسي العالمي، في سوق الانتقالات الصيفية على مستوى الأندية في إنجلترا، متفوّقاً بذلك على مانشستر سيتي وليفربول، قبيل أيام قليلة تفصلنا على إغلاق (الميركاتو) الصيفي.

تشيلسي يكسر الرقم القياسي في الانتقالات الصيفية

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي تشيلسي سجّل الرقم العالمي بقيمة صفقات (الميركاتو) الصيفية على مستوى إنجلترا، حيث وصل ما أنفقه حتى الآن 273.5 مليون باوند، أي ما يعادل 314.4 مليون دولار أمريكي. متفوّقاً على ريال مدريد في صيف عام 2019 ب272 مليون باوند.

وأضافت تلك التقارير، “تشيلسي تفوّق في صفقاته هذا الصيف على بطل الدوري مانشستر سيتي، الذي دفع هذا الصيف 227 مليون باوند، أي ما يعادل 261 مليون دولار أمريكي تقريباً”.

كما وأردفت، “تشيلسي صاحب الأعلى قيمةً في صفقاته، كان قد دفع في سوق انتقالات صيف 2020، بقيمة 221.4 مليون باوند”.

قيمة صفقات الميركاتو في الدوري الإنجليزي

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وفي هذا السياق، نرفق لكم متابعي (وطن)، قيمة صفقات أبرز الأندية على مستوى إنجلترا في سوق الانتقالات الصيفية 2022، كما يلي:

(1) تشيلسي (البلوز) 278.4 مليون جنيه إسترليني.

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(2) مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) 227.4 مليون جنيه إسترليني.

(3) وست هام يونايتد (المطارق) 179.15 مليون جنيه إسترليني.

(4) توتنهام ( السيبرز) 172 مليون جنيه إسترليني.

(5) نوتينغهام فورست 157.25 مليون جنيه إسترليني.

(6) مانشستر سيتي (الأزرق السماوي) 128.8 مليون جنيه إسترليني.

(7) نيوكاسل يونايتد 123 مليون جنيه إسترليني.

صفقات تشيلسي في الميركاتو الصيفي

وتعاقد نادي تشيلسي (البلوز) مع 8 صفقات مميزة هذا الصيف، بعد الاستحواذ عليه من قبل المالك الأميركي تود بولي، للمنافسة القوية في كافة البطولات المحلية والقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وتمثلت صفقات البلوز مع نجوم كرة القدم على مستوى أوروبا والعالم، وهم ويسلي فوفانا، خاليدو كوليبالي، مارك كوكوريلا، كارني تشوكويميكا، دينيس زكريا، جابرييل سلولينا، رحيم ستيرلينج، بيير أوباميانج.

كما ورحل عن صفوف النادي اللندني العديد من اللاعبين المهمين هذا الصيف، وهم البلجيكي روميلو لوكاكو، والألماني أنطونيو رودريجر، والدنماركي كريستنسن، والفرنسي مالانجا سار، وهودسون أودودي. مع قرب رحيل المغربي حكيم زياش.

وجاء فريق تشيلسي في المركز ال10 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). برصيد 7 نقاط، كما وبفارق 8 نقاط عن المتصدّر آرسنال برصيد 15 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + جوول + صفحة تشيلسي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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