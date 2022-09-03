السودان.. الدولار يواصل رحلة الهبوط بالسوق السوداء وانخفاض كبير

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وطن- يستمر سعر الدولار في الهبوط داخل السوق السوداء بالسودان، مع بداية تعاملات الأسبوع الجديد، فيما لم تحدث البنوك في الدولة أسعارها بسبب العطلة الرسمية.

سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

ومنذ أيام يواصل سعر الدولار داخل هذه السوق (الموازية) الهبوط، ليشهد مزيدا من الانخفاض اليوم، بحسب ما أفاد به متعاملون بهذه السوق لـ(وطن).

وشهد الدولار انخفاضا كبيرا ووصل لمستويات أقل من سعر البنك وفي حدود 572 جنيها ـ يختلف من منطقة لأخرى ـ ما تسبب بربكة داخل السوق السوداء وتوقف حركة البيع والشراء.

وتنصح (وطن) متابعيها برصد سعر الدولار من خلال أكثر من مصدر قبل تنفيذ أي تعاملات مالية.

سعر الدولار في بنوك السودان

ولم تُحدث بنوك السودان الحكومية أسعارها اليوم السبت، بسبب العطلة الرسمية وكان آخر سعر للدولار لديها وصل إلى 574 جنيها للشراء، 578 جنيها للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

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وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 576 جنيهاً.

فيما جاء متوسط سعر اليورو في بنوك السودان عند 573.85 جنيهاً.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

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الجنيه الإسترليني حقّق اليوم، سعر 662.40 جنيهاً في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان، عند 653.22 جنيهاً.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجّل سعر الريال السعودي اليوم في السودان، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 153.60 جنيهاً.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 150.88 جنيهاً كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء بمستوى 157.80 جنيهاً.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 156.43 جنيهاً للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 157.90 جنيهاً.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 152.46 جنيهاً.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجّل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان، 1525 جنيهاً.

فيما بلغ متوسط سعره داخل بنوك السودان 1519.59 جنيهاً.

وجدير بالذكر أن صحيفة (وطن) تحرص على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية داخل السوق السوداء بالسودان، لحظةً بلحظة نقلاً عن متعاملين بها، لإطلاع متابعينا من السودان والسودانيين خارج بلادهم على أحدث سعر.