السبت, سبتمبر 3, 2022
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إلهام الفضالة: “المهدي المنتظر صلّى بي في المنام واستيقظت أصرخ”! (فيديو)

سخر مغردون من حديث الفنانة الكويتية ..

كتب شيراز ماضي
إلهام الفضالة تتحدث عن رؤيا المهدي المنتظر watanserb.com
إلهام الفضالة
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وطن – أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد زعمها أنّها رأت في المنام المهدي المنتظر يصلي بها .

وقالت في مقاطع على حسابها في سناب شات، إنّها رأت في الحلم أنّها كانت تصلي، والإمام شخص بجانبه المهدي المنتظر، لكنها لم ترى وجهه، إنما شاهدت ظهره، وان يرتدي ملابس جميله، ومكتوب على أحد أكمام ما يرتديه “المهدي المنتظر”، مؤكدة أنها رؤيا وليس حلم.

وبيّنت انّها اخذت بالصراخ باسم “المهدي المنتظر” خلال الصلاة، ثم استيقظت من المنام، وهي فرحة لرؤيته، مشيرة إلى أن جسدها كان يرتعش بعد الاستيقاظ من الحلم .

حديث إلهام الفضالة عن رؤيا المهدي المنتظر في المنام، أثارت سخرية المتابعين، على تويتر، فكتب أحدهم قائلاً: “يا للهول، لقد تأثرت”. بينما قال ثانٍ: “والعلم عند الله تفسيره بتهتدي وتتحجب”.

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وعلقت اخرى: “كان الوضع اوك لين قالت مكتوب على جمه المهدي المنتظر. عرفت ان السالفة من كيسها”.

وقال مغرد: “والله المشاهير مدري وش جاهم تحسهم يسولفون اي شي عشان المحتوى. ان شاء الله تعدي هالفترة وترجع للناس عقولهم”.

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وسخرت مغردة: “ما شاء الله حتى بالحلم مركزة على الخامة والنقشة”.

ورى مغرد آخر أن ما قالته إلهام الفضالة “لا رؤيا ولا هم يحزنون. هذي دعايه لمذهب معين او تمهيد للتحول الى مذهب اخر، باستخدام هذه الرؤيا كحجه لصحة اختيارها”.

المصدررصد ومتابعة وطن - مواقع التواصل
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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