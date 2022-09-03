إلهام الفضالة: “المهدي المنتظر صلّى بي في المنام واستيقظت أصرخ”! (فيديو)

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وطن – أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد زعمها أنّها رأت في المنام المهدي المنتظر يصلي بها .

وقالت في مقاطع على حسابها في سناب شات، إنّها رأت في الحلم أنّها كانت تصلي، والإمام شخص بجانبه المهدي المنتظر، لكنها لم ترى وجهه، إنما شاهدت ظهره، وان يرتدي ملابس جميله، ومكتوب على أحد أكمام ما يرتديه “المهدي المنتظر”، مؤكدة أنها رؤيا وليس حلم.

وبيّنت انّها اخذت بالصراخ باسم “المهدي المنتظر” خلال الصلاة، ثم استيقظت من المنام، وهي فرحة لرؤيته، مشيرة إلى أن جسدها كان يرتعش بعد الاستيقاظ من الحلم .

إلهام الفضالة: "حلمت أني أصلي وشفت المهدي المنتظر" pic.twitter.com/hi7n1KCm0U — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 3, 2022

حديث إلهام الفضالة عن رؤيا المهدي المنتظر في المنام، أثارت سخرية المتابعين، على تويتر، فكتب أحدهم قائلاً: “يا للهول، لقد تأثرت”. بينما قال ثانٍ: “والعلم عند الله تفسيره بتهتدي وتتحجب”.

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وعلقت اخرى: “كان الوضع اوك لين قالت مكتوب على جمه المهدي المنتظر. عرفت ان السالفة من كيسها”.

وقال مغرد: “والله المشاهير مدري وش جاهم تحسهم يسولفون اي شي عشان المحتوى. ان شاء الله تعدي هالفترة وترجع للناس عقولهم”.

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وسخرت مغردة: “ما شاء الله حتى بالحلم مركزة على الخامة والنقشة”.

ورى مغرد آخر أن ما قالته إلهام الفضالة “لا رؤيا ولا هم يحزنون. هذي دعايه لمذهب معين او تمهيد للتحول الى مذهب اخر، باستخدام هذه الرؤيا كحجه لصحة اختيارها”.