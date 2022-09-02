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“وطن” تكشف حقيقة الظهور الجديد للملك محمد السادس في متجر “سيفورا” في باريس!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
محمد السادس watanserb.com
محمد السادس
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وطن- فيما يبدو محاولة لنفي صحة الفيديو الذي تم تداوله قبل أيام وزعم ناشروه بأنه يوثق ظهور الملك محمد السادس “مخمورا” في العاصمة الفرنسية باريس، روجت وسائل الإعلام المغربية والعديد من المغردين صورة قالوا إنها حديثة للملك خلال وجوده في متجر“سيفورا” الشهير بشارع الشانزيليزيه.

وقال موقع “كفى” المغربي أن الصورة تم التقاطها أمس الخميس برفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الفرنسية باريس.

وزعمت أن الملك “ظهر بصحة جيدة وبلباس أنيق أثار إعجاب رواد و”نشطاء السوشيال ميديا”، الذين عبروا في تعاليقهم عن فرحتهم بأول ظهور لعاهل البلاد بعد خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب”.

كما نشر موقع “أزيلال24” الصورة نفسها، قائلا:”في أحدث صورة له بعد خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، ظهر الملك محمد السادس بالعاصمة الفرنسية باريس وهو بصحة جيدة”.

وأوضح الموقع أن مواطنين “التقطوا صوراً للملك محمد السادس داخل محال “سيفورا” الشهير بشارع الشانزيليزيه وسط باريس، المختص في بيع العطور الفاخرة والمواد شبه الطبية”.

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وقال إن الملك “ظهر بدون بروتوكول وهو يسأل مستخدم حول منتوج ما داخل محال SEPHORA وسط الزبناء.”

ناشطون مغاربة يزعمون أن الصورة حديثة

ورصدت “وطن” أنه تم تداول نفس الصورة على حسابات الناشطين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لنفي التقارير التي تحدثت عن تدهور صحة الملك.

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وفي هذا السياق، نشرت الناشطة المغربية أسماء بونير الصورة المزعوم أنها حديثة، معلقة عليها بالقول:” الملك محمد السادس حفظه الله يظهر في العاصمة الفرنسية باريس بلوك شبابي وصحة جيدة في أحدث صورة له بعد خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب والتقط مواطنون صوراً للملك داخل محل“سيفورا” الشهير بشارع الشانزيليزيه وسط باريس، المختص في بيع العطور الفاخرة والمواد شبه الطبية”.

كما نشر حساب “الردع المغربي” الشهير على “تويتر” نفس الصورة للملك محمد السادس، معلقا عليها بالقول:” جلالة الملك محمد السادس حفظه الله”.

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الذباب الإلكتروني يروج للصورة بكثافة

ورصدت “وطن” تداول الصورة بشكل واسع ومكثف من قبل المغردين المغاربة، مع تأكيدهم أيضا بأن الصورة المنشورة تم التقاطها حديثا، مع ارفاقها بتعليق متشابه، مما يؤكد أن الترويج للصورة هو متعمد وبتوجيهات عادة ما تصدر للذباب الإلكتروني.

حقيقة الصورة

وبالبحث عن حقيقة الصورة المتداولة، كشفت “وطن” بأن الصورة قديمة وتعود لشهر مارس/آذار عام 2018 وتوثق وجوده داخل إحدى الصيدليات في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال موقع “أخبار المغرب العالمية” حينها بأن الصورة تم نشرها من قبل وكالة الانباء المغربية الرسمية، وتوثق حديث الملك محمد السادس مع الصيدلي، مرفقة عددا من الصور بنفس الزي الذي ظهر فيه الملك في الصورة المزعوم أنها التقطت حديثا.

محمد السادس مخموراً في باريس

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو، زعم ناشروه أنّه تمّ التقاطُه حديثاً للملك المغربي محمد السادس، في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس في حالة “سُكر”.

ووفقاً لناشري الفيديو الذي رصدته “وطن“، فقد كان الملك محمد السادس برفقة “الإخوة زعيتر” المثيرين للجدل، بسبب قدرتهم على اختراق القصر الملكي، وتكوين صداقة حميمة مع الملك المغربي.

وبحسب الفيديو المتداوَل، فقد ظهر محمد السادس برفقة مجموعة من الأشخاص، في حين بدت عليه علامات عدم التركيز، حيث أوشك أن يتعثّر، في حين كان يمسك بيده أحد الإخوة زعيتر.

وأظهر الفيديو قدوم أحد أفراد الحراسة الخاصة بالملك نحو مصور الفيديو، الذي كان يجلس في سيارته، ويأمره بوقف التصوير.

وجاء تداول هذا الفيديو بعد تقارير عديدة تحدثت فيها صحف إسبانية وفرنسية عن تدهور كبير في صحة الملك المغربي محمد السادس.

الحالة الصحية للملك محمد السادس

وفي هذا السياق، قالت صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية في تقرير لها مؤخرا: إن محمد السادس احتفل بعيد ميلاده التاسع والخمسين، في وقت لا تمرُّ فيه صحته بأفضل مراحلها.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: إنّ محمد السادس لم يرغب في الاحتفال بذكرى توليه العرش في يونيو/حزيران الماضي، كما في السنوات السابقة، لافتة إلى أنه على الرغم من أن ذلك يُعزى إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن الحقيقة هي أن الحالة الصحية الدقيقة التي أظهرها في السنوات الأخيرة كانت هي السبب.

ونوّهت الصحيفة في تقريرها إلى أن هناك العديد من المشاكل الصحية، التي تعرّض لها الملك لبعض الوقت، مشيرةً إلى أن تلك المتعلقة بالقلب تثير قلقاً خاصاً، حيث خضع لعملية جراحية مرتين؛ بسبب عدم انتظام ضربات القلب، وتعبه واضح في العديد من ظهوراته العلنية، مع صعوبات في التنفس، كما أنه يعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن.

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المصدرتويتر، موقع كفى، موقع أزيلال24، موقع أخبار المغرب العالمية، صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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