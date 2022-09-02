مفاجأة صادمة حول وفاة جورج الراسي.. شقيقته “نادين” تجاهلت مكالمة إنقاذه!

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وطن- في إطار الضجة الواسعة التي أثارتها وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير مروع أثناء عودته من سوريا فجر “تليفزيون الجديد” اللبناني، قنبلة من العيار الثقيل حول الوفاة التي وقعت يوم الجمعة الماضي.

ووفقا لتقرير بثه تليفزيون الجديد، أكد حصوله على معلومات جديدة من مصادر لبنانية، أهمها أحد شهود العيان كان مارا بموقع الحادث أثناء توجهه إلى سوريا وتعرف على جورج الراسي عقب وقوع الحادث.

الشاهد حاول الاتصال بـ نادين الراسي

وبحسب ما أكده تلفزيون الجديد، فإن الشاهد حاول التواصل مع شقيقته الفنانة نادين الراسي، لكنه لم يحصل على استجابة، موضحا أنه بقي على قيد الحياة بعد الحادث لمدة قاربت النصف ساعة.

ولفت الشاهد إلى أن “الراسي” كان يحتاج لتدخل طبي عاجل، ولكن لم يساعده أحد في الوقت المناسب، وكان نبضه وتنفسه يعملان خلال تلك الفترة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

عدم صحة الانباء حول سرقة متعلقات جورج الراسي

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وفيما يتعلق بالأنباء المتداولة حول سرقة متعلقات الفنان الراحل من موقع الحادث، أكد تليفزيون الجديد أنه لا صحة لما ذكر، موضحا أن الدفاع المدني اللبناني حرر محضرا بالمبالغ المالية الموجودة معه وتم تسليمها لوالده في محضر رسمي بعد الحادث.

اتهام طليقته بأنها وراء مقتله

يأتي هذا فيما واصلت الأوساط اللبنانية التفاعل مع تفاصيل حادثة الوفاة، حيث قالت طليقته عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، أن البعض يتهمها بأنها وراء ”مقتله“.

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وقالت جويل حاتم عبر خاصية ”الستوري“ على حسابها في تطبيق ”واتساب“: ”شكرا للكل.. أنا مضطرة وقف رد على الكل لأنو عم اتهدد بخصوص قصص خاصة ببيت الراسي، مش هما بس، ناس بيحبوهن متهمني بقتلو، وقصص وتخاريف“. بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لقناة ”إل بي سي“ اللبنانية.

وأضافت: ”تواصلت مع سفارتي الأمريكية هلق ليشوفوا الأدلة ويتاخذوا الإجراءات، ما فيني أرد على حدا أبدا، ممنوع الرد.. شكرا لكم جميعا.. هيدا بلد مهزلة وبلد مجانين رسميا“.