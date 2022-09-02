الجمعة, سبتمبر 2, 2022
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حياتنا

مفاجأة صادمة حول وفاة جورج الراسي.. شقيقته “نادين” تجاهلت مكالمة إنقاذه!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
جورج الراسي و شقيقته watanserb.com
جورج الراسي و شقيقته
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وطن- في إطار الضجة الواسعة التي أثارتها وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير مروع أثناء عودته من سوريا فجر “تليفزيون الجديد” اللبناني، قنبلة من العيار الثقيل حول الوفاة التي وقعت يوم الجمعة الماضي.

ووفقا لتقرير بثه تليفزيون الجديد، أكد حصوله على معلومات جديدة من مصادر لبنانية، أهمها أحد شهود العيان كان مارا بموقع الحادث أثناء توجهه إلى سوريا وتعرف على جورج الراسي عقب وقوع الحادث.

الشاهد حاول الاتصال بـ نادين الراسي

وبحسب ما أكده تلفزيون الجديد، فإن الشاهد حاول التواصل مع شقيقته الفنانة نادين الراسي، لكنه لم يحصل على استجابة، موضحا أنه بقي على قيد الحياة بعد الحادث لمدة قاربت النصف ساعة.

ولفت الشاهد إلى أن “الراسي” كان يحتاج لتدخل طبي عاجل، ولكن لم يساعده أحد في الوقت المناسب، وكان نبضه وتنفسه يعملان خلال تلك الفترة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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عدم صحة الانباء حول سرقة متعلقات جورج الراسي

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وفيما يتعلق بالأنباء المتداولة حول سرقة متعلقات الفنان الراحل من موقع الحادث، أكد تليفزيون الجديد أنه لا صحة لما ذكر، موضحا أن الدفاع المدني اللبناني حرر محضرا بالمبالغ المالية الموجودة معه وتم تسليمها لوالده في محضر رسمي بعد الحادث.

اتهام طليقته بأنها وراء مقتله

يأتي هذا فيما واصلت الأوساط اللبنانية التفاعل مع تفاصيل حادثة الوفاة، حيث قالت طليقته عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، أن البعض يتهمها بأنها وراء ”مقتله“.

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وقالت جويل حاتم عبر خاصية ”الستوري“ على حسابها في تطبيق ”واتساب“: ”شكرا للكل.. أنا مضطرة وقف رد على الكل لأنو عم اتهدد بخصوص قصص خاصة ببيت الراسي، مش هما بس، ناس بيحبوهن متهمني بقتلو، وقصص وتخاريف“. بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لقناة ”إل بي سي“ اللبنانية.

وأضافت: ”تواصلت مع سفارتي الأمريكية هلق ليشوفوا الأدلة ويتاخذوا الإجراءات، ما فيني أرد على حدا أبدا، ممنوع الرد.. شكرا لكم جميعا.. هيدا بلد مهزلة وبلد مجانين رسميا“.

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المصدريوتيوب، تليفزيون الجديد، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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