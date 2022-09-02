صحيفة إسبانية تسلط الضوء على أسباب قضاء محمد السادس نصف عام بعيدًا عن المغرب!

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن- تحت عنوان ” الغيابات المُطولة لمحمد السادس: 3 أشهر متتالية في باريس ونصف عام بعيدًا عن المغرب”، تناولت صحيفة ” إل كونفيدنشيال” الإسبانية، مسار تنقلات ملك المغرب، محمد السادس، منذ أكثر من ستة أشهر.

وقد بزر هذا الغياب للعلن خاصة بعد مقطع الفيديو الذي ظهر فيه محمد السادس في إحدى شوارع باريس وهو يتداعى على حافة السقوط، وكأنه في حالة من السكر.

“نصف عام بعيدًا عن المملكة”

تقول الصحيفة الإسبانية خلال حديثها عن إقامة محمد السادس خارج الأراضي المغربية، أنه ” بإضافة الشهر الطويل الذي أمضاه في نهاية الشتاء في مقر إقامته في بوينت دينيس (الغابون) إلى فترة الثلاثة أشهر الأخيرة في باريس، فسيكون الملك المغربي قد أمضى نصف العام الحالي خارج المغرب، وفقًا لحسابات أجراها صحفيون متابعون عن كثب لشؤون الملك”.

مُضيفة أنه على الرّغم من أن محمد السادس، 59 عامًا، لم يغادر المغرب، أثناء فترة الوباء، إلا أن علامات “جنون السّفر التي كان معروفا بها في العقد الماضي، عندما كان يقضي أحيانًا نصف عام خارج البلاد بدأت تظهر عليه من جديد”.

يشار إلى أنه سابقا، كان من النادر بالنسبة لملك المغرب أن يذهب في إجازتة مع عائلته – أي زوجته السابقة للا سلمى وطفليهما – رغم قضاءه بعض الأوقات معهم في بلدان مثل تركيا أوكوبا و كذلك فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

علاقة ” محمد السادس ” ” بالإخوة زعيتر”

- Advertisement -

اليوم وعلى العكس من ذلك، صار محمد السادس دائم الظهور مع الإخوة زعيتر.

حيث أصبح هؤلاء المقاتلون الثلاثة السابقون في فنون القتال المختلطة، منذ أبريل 2018 – بعد شهر من طلاق الملك المغربي من للا سلمى – العائلة البديلة لمحمد السادس.

- Advertisement -

كما يشار في هذا السياق إلى ” إل كونفيدنشيال” ليست الأولى التي أشارت إلى عدم إقامة محمد السادس في المملكة المغربية.

حيث كان موقع “أفريك” الناطق باللغة الفرنسية قد فجّر مفاجأة خلال شهر يوليو الماضي حول خطاب العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة خطاب عيد العرش، مؤكدا أنه ألقاه من مكان إقامته في فرنسا.

وقال الموقع إن الملك محمد السادس ” موجود حاليا في فرنسا حيث يقضي إقامته الثانية هذا العام 2022.

ولفت الموقع إلى أنه بعد الرحلة الأولى، في 1 يونيو/حزيران الماضي، عاد الملك محمد السادس إلى المغرب حيث احتفل بعيد عيد الأضحى قبل أن يطير مرة أخرى لفرنسا.”