الجمعة, سبتمبر 2, 2022
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سيارة تدهس عاملا أثناء افتراشه الأرض في السعودية.. ومفاجأة مذهلة حول مصيره (فيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
watanserb.com
سيارة تدهس العامل وتعبر على رأسه وصدره في السعودية
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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بالصادم، لسيارة تدهس عاملا أثناء افتراشه الأرض في المملكة العربية السعودية.

وأظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 26 ثانية، سيارة تدهس العامل وتعبر على رأسه وصدره.

لكن اللافت أنه على الرغم من ذلك، نهض الرجل على الفور ولم يُصب بأي أذى، وقد يكون ذلك راجعا إلى تحرك السيارة ببطء شديد.

أثار المقطع حالة ذهول النشطاء على موقع تويتر، لعدم إصابة الشخص رغم مرور السيارة على رأسه.

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فقال “حسين”: “سبحان الله”.

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وغرد ناشط: “الي يصلي … يحفظه الله ويمد عمره إذا شاء”.

وكتب حمدان: “الفرشة اعتقد هي من أنقذته بعد الله سبحانه لان الفرشة مطوية كانها سفنج لما داسة الكفر كان تحتة الفرشة لم تكن صلبة والله اعلم”.

وانفعل ناشط على السائق: “وين عيونه وهو يسوق جعله يضر حسبي الله عليه”.

لكن ناشطا رد عليه بالقول: “وهذا العامل ضاقت عليه الأرض بما رحبت لم يجد مكاناً للنوم إلا في الطريق العام؟!الحمد لله أنه نجا من الموت بفضل الله”.

وتفاعلت معهما ناشطة: “مهما كان غلطان بس انه واضح الطريق إن فيه أحد نايم”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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