سيارة تدهس عاملا أثناء افتراشه الأرض في السعودية.. ومفاجأة مذهلة حول مصيره (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بالصادم، لسيارة تدهس عاملا أثناء افتراشه الأرض في المملكة العربية السعودية.

وأظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 26 ثانية، سيارة تدهس العامل وتعبر على رأسه وصدره.

نجا بأعجوبة.. سيارة تدهس عاملاً أثناء نومه على الأرض في السعودية#قناة_دجلة_الفضائية pic.twitter.com/XCtnjIuDwh — قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) September 2, 2022

لكن اللافت أنه على الرغم من ذلك، نهض الرجل على الفور ولم يُصب بأي أذى، وقد يكون ذلك راجعا إلى تحرك السيارة ببطء شديد.

أثار المقطع حالة ذهول النشطاء على موقع تويتر، لعدم إصابة الشخص رغم مرور السيارة على رأسه.

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فقال “حسين”: “سبحان الله”.

سبحان الله — Hussin (@Hussin54961585) September 1, 2022

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وغرد ناشط: “الي يصلي … يحفظه الله ويمد عمره إذا شاء”.

الي يصلي … يحفظه الله ويمد عمره إذا شاء — AFS™ (@mr_knno) September 1, 2022

وكتب حمدان: “الفرشة اعتقد هي من أنقذته بعد الله سبحانه لان الفرشة مطوية كانها سفنج لما داسة الكفر كان تحتة الفرشة لم تكن صلبة والله اعلم”.

الفرشة اعتقد هي من انقذتة بعدالله سبحانة لان الفرشة مطوية كانها سفنج لما داسة الكفر كان تحتة الفرشة لم تكن صلبة والله اعلم — Hamdan al harbi (@Hamdana46993321) September 1, 2022

وانفعل ناشط على السائق: “وين عيونه وهو يسوق جعله يضر حسبي الله عليه”.

وين عيونه وهو يسوق جعله يضر

حسبي الله عليه 😖😖😖 — meme (@meme_30_) September 2, 2022

لكن ناشطا رد عليه بالقول: “وهذا العامل ضاقت عليه الأرض بما رحبت لم يجد مكاناً للنوم إلا في الطريق العام؟!الحمد لله أنه نجا من الموت بفضل الله”.

وهذا العامل ضاقت عليه الأرض بما رحبت لم يجد مكاناً للنوم إلا في الطريق العام؟!الحمد لله أنه نجا من الموت بفضل الله..! — ابوبندر الراجح (@AbuBander56) September 2, 2022

وتفاعلت معهما ناشطة: “مهما كان غلطان بس انه واضح الطريق إن فيه أحد نايم”.