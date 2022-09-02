الجمعة, سبتمبر 2, 2022
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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
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وطن – تنشر وطن سعر الدولار في السودان، اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، وفق نشرة صادرة عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم 575 جنيهاً للشراء، و579.31 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الجمعة، في السودان انخفاضاً ملحوظاً في البنوك ليصل إلى 577.18 جنيهاً للشراء، و581.51 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان مسجّلاً 671.65 جنيهاً للشراء، و676.69 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 153.10 جنيهاً للشراء، و154.25 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

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سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 156.67 جنيهاً للشراء، و157.85 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 157.18 جنيهاً للشراء، و158.36 جنيهاً للبيع.

سعر الريال العماني في السودان

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بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم 1493.89 جنيهاً للشراء، و1505.09 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجّل سعر الدينار البحريني في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1525.60 جنيهاً للشراء، و1537.04 جنيهاً للبيع.

الاقتصاد السوداني

ويواجه السودان مأزقًا اقتصاديًا حادًا مع ارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة في الأشهر الماضية، بما تسبّب بدوره في أزمة سيولة حادة لدى البنوك؛ نتيجةَ شحّ نقود البنكنوت في الجهاز المصرفي، وهو ما تزامن مع التدهور المستمر لقيمة الجنيه مقابل الدولار في الفترة الماضية.

وبالأساس، تعود الأزمة المركّبة الراهنة إلى تدهور عائدات صادرات البلاد من النفط، منذ انفصال الجنوب في عام 2011، في الوقت الذي لم تستطع فيه الموارد الأخرى -على غرار الذهب- سدّ العجز التجاري المتزايد.

ويعود نقص العملات الصعبة إلى التراجع الشديد في الصادرات النفطية؛ جرّاء انفصال جنوب السودان منذ عام 2011، حيث لم تحقق المساعي التي بُذلت لتنمية موارد النقد الأجنبي من مصادر أخرى، مثل الذهب، لتعويض هذه الفجوة نتائج بارزة، وهو ما تكشفه العائدات المحدودة من الذهب.

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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