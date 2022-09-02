خليل البلوشي يثير غضب العمانيين بعد حديثه عن ذوي الدخل المحدود!

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وطن- تزامنا مع حالة الجدل التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، عقب إعلان الحكومة عن توفير المستلزمات المدرسية مع بداية العام الدراسي، إضافةً إلى التغذية اليومية للطلبة من فئتي أُسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، تصدر اسم الإعلامي العماني والمعلق الرياضي في قنوات “بي إن سبورت” خليل البلوشي قائمة الأكثر تداولا في السلطنة على موقع “تويتر”.

وتداول الناشطون مقطع فيديو قصير لـ”لبلوشي” يعلق فيه على القرار الصادر بحق الطلاب من أسر ذوي الدخل المحدود، قائلا:” لازم تكونوا حاطين شغلة في عين الاعتبار، أن كل بني آدم يدرس في المدارس الحكومية من ذوي الدخل المحدود”.

وأضاف قائلا: ” اللي دخله زين واللي عنده فلوس واللي الله مان عليه عياله في المدارس الخاصة”.

تعليق “البلوشي” أثار موجة من الجدل

تعليق “البلوشي” على هذا الامر أثار موجة غضب ضده حيث اتهمه البعض بأنه يبحث عن “شو” لزيادة عدد المتابعين له، في حين رأى آخرون أنه خانه التعبير، مشيرين إلى أن ليس كل من معه أموال يرسل أبنائه إلى مدارس خاصة.

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وفي هذا السياق، قال المغردة “ليال اليحمدية”:”في بعض الأوقات الفراغ يخليك تغرد في كل موضوع، لحين شدخل مدارس حكومية ومدارس خاصة في موضوع الدخل المحدود ومدارسنا الحكومية ليست اقل شأناً من المدارس الخاصة خليل البلوشي طرحك خاطي”.

في بعض الأوقات الفراغ يخليك تغرد في كل موضوع، لحين شدخل مدارس حكومية ومدارس خاصة في موضوع #الدخل_المحدود ومدارسنا الحكومية ليست اقل شأناً من المدارس الخاصة

#خليل_البلوشي طرحك خاطي #عُمان pic.twitter.com/7gK6MCrA0f — ليال اليحمدية (@layalyahmadi9) September 2, 2022

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أما المغردة “أمل الكلباني” فغردت منتقدة “البلوشي” بالقول:” أخطأت في ذكرك للأبناء الذين يدرسون في المدارس الخاصة وايضا قللت من قيمة المدارس الحكومية…. وأغلب المخرجات العمانية من المدارس المختلفة وليست من الخاصة فقط.”

#خليل_البلوشي أخطأت في ذكرك للأبناء الذين يدرسون في المدارس الخاصة وايضا قللت من قيمة المدارس الحكومية…. وأغلب المخرجات العمانية من المدارس المختلفة وليست من الخاصة فقط. — amal alkalbani (@amalkalbani95) September 2, 2022

من جانبه، قال المغرد “فهد محمد” أن خليل البلوشي ” أراد أيصال فكرة لكنه أخطأ في طرح الموضوع، مدارسنا الحكومية ذات كفاءه عالية وخرجت طلاب كانو في المراكز الاولى في التعليم، ومفروض تشرح الموضوع والابتعاد عن التلميحات الا مالها داعي، والهوامير والمسؤولين الا تتكلم عنهم مدرسين اولادهم في مداس حكومية”.

#الدخل_المحدود أراد أيصال فكرة لكنه أخطأ في طرح الموضوع، مدارسنا الحكومية ذات كفاءه عالية وخرجت طلاب كانو في المراكز الاولى في التعليم، ومفروض تشرح الموصوع والابتعاد عن التميحات الا مالها داعي، والهوامير والمسؤولين الا تتكلم عنهم مدرسين اولادهم ف مداس حكومية #خليل_البلوشي — فهد محمد (@fahad90mohammed) September 2, 2022

وهاجم المغرد “أحمد بن سعد” حديث “البلوشي” قائلا:”يبدوا أن خليل البلوشي حب يثير موضوع أصحاب الدخل المحدود ويحاول يكسب متابعين من ورى هالسالفة، بالله عليك عيل هذا كلام مدارسنا الحكومية يدرس فيها الكل المقتدر والي على جد حاله، كلامك غير صحيح أبداً أبداً ، الله يهديك بس روح شوف موضوع ثاني تتكلم فيه.”

يبدوا أن #خليل_البلوشي حب يثير موضوع أصحاب #الدخل_المحدود ويحاول يكسب متابعين من ورى هالسالفة، بالله عليك عيل هذا كلام مدارسنا الحكومية يدرس فيها الكل المقتدر والي على جد حاله، كلامك غير صحيح أبداً أبداً ، الله يهديك بس روح شوف موضوع ثاني تتكلم فيه. pic.twitter.com/bUZTP9JGcE — أحمد بن سعيد (@bin_said1992) September 2, 2022

مغردون أشادوا بحديث “البلوشي”

وعلى الجانب الآخر، دافع المغرد “سعيد الحوسني” عن “البلوشي” قائلا:”ما أدري ليش البعض منضغط من خليل البلوشي ، يعني لو كان مدح وصفق للخنوث ولم يُهاجمهم ويُحذر منهم ، هل كان بينضغطوا منه الجواب عند كل منضغط”، في إشارة لماهجمته قبل أيام تداول مقاطع فيديو لمن وصفهم بـ”الشواذ” في ظفار.

ما أدري ليش البعض منضغط من #خليل_البلوشي ، يعني لو كان مدح وصفق للخنوث ولم يُهاجمهم ويُحذر منهم ، هل كان بينضغطوا منه 😁🤔 الجواب عند كل منضغط 🙄🚶‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ — ﺳ̭͠؏يِّﮃ الَڂوﺳ̭͠ڻيِّ (@s37800k) September 2, 2022

كما أشاد المغرد “خالد العمري” بحديث “البلوشي” قائلا”:” في اقل من عشر كلمات حدد من هم ذو الدخل المحدود”.

وقال المغرد “خميس الجعفري”:”كل كلمة قال بها خليل البلوشي عن أصحاب الدخل المحدود صحيح لأنه الاغلب مديون أو جمعية أو تمويل وهذا كفيل إن يجعل المواطن من أصحاب الدخل المحدود “.

كل كلمة قال بها #خليل_البلوشي عن أصحاب الدخل المحدود صحيح 💯💯

لأنه الاغلب مديون أو جمعية أو تمويل وهذا كفيل إن يجعل المواطن من أصحاب الدخل المحدود .@Mosdoman#العودة_للمدارس — خميس الجعفري (@lovers33k) September 2, 2022

شرط الاستفادة من مبادرة الحقيبة المدرسية والتغذية لذوي الدخل المحدود

وكانت اللجنة المشكلة من وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية الخاصة بتنفيذ مبادرة توفير الحقيبة المدرسية والتغذية لطلبة المدارس من أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، قد حصرت الطلبة في المدارس الحكومية وفق عدد من المحددات.

وتم اعتماد أصحاب الدخل المحدود من الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن (400) ريال عماني شهريا، ويتم حصر الطلبة من قبل إدارة المدرسة وفق استمارة معدة للحصر، ويتولى ولي الأمر تعبئتها وتسليمها للمدرسة مع المستندات المطلوبة لكل حالة، ويمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمدرسة على أن تستمر عملية الحصر خمسة أيام، من 4 إلى 8 سبتمبر الجاري.

وعقب تحديد المستحقين من ذوي الدخل المحدود من قبل اللجنة المشتركة، أعرب مغردون عن عدم عدالة القرار.

وتعليقا على القرار، قال نائب رئيس المجلس البلدي بالظاهرة، سنيدي بن حمد الشعيلي معبرا عن استيائه منه:” شخص عنده طفل واحد في المدرسة راتبه ٤٠٠ تطبق عليه الشروط حسب تصنيف وزارة التربية والتعليم. شخص آخر عنده ست أطفال في المدرسة راتبه٤١٠ ريال ما تنطبق عليه الشروط وغير مستحق هل هذه عداله؟؟؟!!”.