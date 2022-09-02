الجمعة, سبتمبر 2, 2022
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الهدهد

حقيقة هروب المنتخب التونسي للملاكمة من مقر إقامته خارج البلاد

Hamza Hamad
كتب Hamza Hamad
المنتخب التونسي للملاكمة watanserb.com
المنتخب التونسي للملاكمة
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وطن– أثار خبر هروب كامل بعثة المنتخب الوطني للملاكمة لفئة الأواسط من مقر تدريباتها خارح البلاد، موجة كبيرة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي في تونس

وقد ضجت السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية بخبر ” الهروب الجماعي للاعبي المنتخب التونسي للملاكمة من مقر إقامتهم التدريبة خارج البلاد.

” هروب المنتخب التونسي”

إلى ذلك، فقد تفاعلت الجامعة التونسية للمُلاكمة مع هذه الأخبار المتداولة موضحة أن الخبر الرائج حول هروب لاعبي المنتخب عارٍ من الصّحة.

وقد جاء في بيانها التوضيحي أن خبر الهروب ” غير صحيح … ومجرد إشاعات”

وأن ” كامل بعثة المنتخب الوطني للملاكمة لفئة الأواسط موجودة تواصل تربصها الخارجي في الجزائر و ما يتم تداوله حول هروب كامل الفريق مجرد إشاعات”.
“وقد قمنا بالتواصل الآن مع كامل البعثة و المدرب الوطني على عين المكان.
صورة حصرية الأن من الجزائر”

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تفاعل واسع مع الخبر

أشعل خبر هروب المنتخب التونسي للملاكمة- قبل توضيح الجامعة- الترند في تونس بين رواد منصات السوشيال ميديا.

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حيث عبر الكثيرون بطرافة عن هذه الإشاعة بين من شجعهم على عدم العودة إلى تونس بسبب الأوضاع الإقتصادية والسياسية المتوترة.

وبين من سخر من الحادثة بالأساس خاصة وأن تونس تشهد منذ سنوات عمليات مماثلة لهروب فنانين أو رياضيين من مقرات إقامتهم في الخارح بسبب عدم رغبهتم في العودةرمن حيث قدِمُوا.

حيث كتبت “أمل الوسلاتي” عبر حسابها على موقع فيسبوك أنها ” عدم مستغربة من هروب عناصر منتخب شباب تونس للملاكمة أثناء تواجدهم خارج الوطن …”
مضيفة أنه ” يكفي أن تسأل أي شاب تقابله في تونس حول مدى رغبته في مغادرة البلاد، لتعرف مدى رغبة كل التونسيين في الهجرة”

وقد سخر ” الأستاذ محمد الماكني” عبر حسابه على موقع فيسبوك من الحادثة بطريقته الخاصة.
حيث كتب أنه ” إذَا صَحّ خبر “هروب بعثة منتخب الملاكمة ولم يعد سوى المدرّب” حينها يجب فتح تحقيق عن السبب وراء عودته إلى تونس”

 

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
Hamza Hamad
Hamza Hamadhttps://www.watanserb.com/
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