تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني الممتاز

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وطن- تشهد تشكيلة برشلونة حضور العديد من اللاعبين المهمين؛ استعداداً لمواجهة نظيره إشبيلية، السبت، في منافسات قمة الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم على ميدان ملعب (رامون سانشيز).

وستبدأ مباراة قمة برشلونة وإشبيلية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، كما وبتوقيت دولة مصر (القاهرة) عند الساعة التاسعة مساءً.

بينما ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، أما بتوقيت الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً.

تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المباراة القوية أمام إشبيلية، في افتتاح الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإسباني، كما يلي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيغن.

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دفاع التشكيلة: أندرياس كريستنسن (جول كوندي)، رونالد أراخو، جوردي ألبا، سيرجى روبيرتو.

خط الوسط: جافي (فرينكى دى يونج)، بيدري، سيرجيو بوسكيتس.

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مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي، رافينيا دياز (أنسو فاتي).

معلّق مباراة برشلونة وإشبيلية

ومن المقرر أن يعلّق على أحداث المباراة المرتقبة بين برشلونة والمستضيف لتلك المواجهة إشبيلية، عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، المعلّق التونسي رؤوف خليف.

التدريبات متواصلة على قدم وساق في برشلونة 💪 pic.twitter.com/U0YdEmXKag — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 1, 2022

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ولم يحقّق فريق إشبيلية سوى الفوز الوحيد في آخر 30 مباراة أمام منافسه برشلونة ( البلوغرانا) في الدوري الإسباني (الليغا)، حيث تعادل في 8 مباريات، وتلقى الخسارة في 21 مباراة آخرى.

كما لم يخسر فريق برشلونة الكتالوني في آخر 7 زيارات على الفريق المستضيف إشبيلية في الدوري الممتاز، حيث حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 مباريات.

وتشير الإحصائيات احتمالية فوز برشلونة على صاحب الأرض إشبيلية بنسبة 55%، مقابل 21% للفريق المنافس الأخير، كما وسيخيم التعادل على المباراة بين كلا الفريقين بنسبة 24%.

وجاء فريق برشلونة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 7 نقاط، كما وأتى فريق إشبيلية في المركز ال15 من جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة لهذا الموسم.