السبت, سبتمبر 3, 2022
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رياضة

تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني watanserb.com
موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني
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وطن- تشهد تشكيلة برشلونة حضور العديد من اللاعبين المهمين؛ استعداداً لمواجهة نظيره إشبيلية، السبت، في منافسات قمة الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم على ميدان ملعب (رامون سانشيز).

وستبدأ مباراة قمة برشلونة وإشبيلية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، كما وبتوقيت دولة مصر (القاهرة) عند الساعة التاسعة مساءً.

بينما ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، أما بتوقيت الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً.

تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المباراة القوية أمام إشبيلية، في افتتاح الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإسباني، كما يلي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيغن.

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دفاع التشكيلة: أندرياس كريستنسن (جول كوندي)، رونالد أراخو، جوردي ألبا، سيرجى روبيرتو.

خط الوسط: جافي (فرينكى دى يونج)، بيدري، سيرجيو بوسكيتس.

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مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي، رافينيا دياز (أنسو فاتي).

معلّق مباراة برشلونة وإشبيلية

ومن المقرر أن يعلّق على أحداث المباراة المرتقبة بين برشلونة والمستضيف لتلك المواجهة إشبيلية، عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، المعلّق التونسي رؤوف خليف.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ولم يحقّق فريق إشبيلية سوى الفوز الوحيد في آخر 30 مباراة أمام منافسه برشلونة ( البلوغرانا) في الدوري الإسباني (الليغا)، حيث تعادل في 8 مباريات، وتلقى الخسارة في 21 مباراة آخرى.

كما لم يخسر فريق برشلونة الكتالوني في آخر 7 زيارات على الفريق المستضيف إشبيلية في الدوري الممتاز، حيث حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 مباريات.

وتشير الإحصائيات احتمالية فوز برشلونة على صاحب الأرض إشبيلية بنسبة 55%، مقابل 21% للفريق المنافس الأخير، كما وسيخيم التعادل على المباراة بين كلا الفريقين بنسبة 24%.

وجاء فريق برشلونة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 7 نقاط، كما وأتى فريق إشبيلية في المركز ال15 من جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة برشلونة + إشبيلية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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