إمرأة تايلاندية علقت في حمام منزلها لمدة ثلاثة أيام..ما القصة؟

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن– أنقذت السلطات التايلاندية إمرأة تبلغ من العمر 54 عامًا علقت لمدة ثلاثة أيام داخل حمام منزلها. وقد صمدت طوال هذه المدة، بفضل شرب ماء الصنبور.

وفقا لموقع أوديتي سنترال، بدأت هذه القصة عندما دخلت السيدة، والتي لم تكشف وسائل الإعلام التايلاندية عن اسمها، حمام منزلها في 22 أغسطس. وهي لا تعلم أنها ستقضي الأيام الثلاثة المقبلة عالقة هناك.

حاولت طلب المساعدة

على الرغم من جهودها لجذب انتباه جيرانها أو حتى الغرباء، لم يسمعها أحد وهي تطلب المساعدة بصوت عالٍ. وقد نسيت أن تأخذ معها هاتفها. لذلك كان عليها أن تعيش على مياه الصنبور.

وبعد أن أمضت يومين هناك وهي تحاول لفت انتباه أي شخص، قبل أن المرأة كتبت وصاية على جدار الحمام باستخدام مستحضرات التجميل.

لحسن الحظ، بدأت أختها، التي لم تسمع أي خبر عنها منذ أيام، في القلق عليها وأبلغت الشرطة باختفائها.

- Advertisement -

وتم إرسال فرقة للاطمئنان على المرأة، وبعد عدم تلقي أي رد عند البوابة الامامية لمنزلها، قرروا القفز فوق البوابة الحديدية.

- Advertisement -

وعندما اقتحم رجال الشرطة منزلها، وركلوا باب الحمام، وجدوا المرأة في حالة ضعف وهذا غير مفاجئ، ذلك أنها لم تأكل منذ ثلاثة أيام.

كما وجد رجال الشرطة الوصاية التي كتبتها على جدران حائط الحمام والتي تقول “محاصرة هنا منذ 22 أغسطس، أشرب ماء الصنبور للبقاء على قيد الحياة. وإذا نفذ الماء سأموت، حاولت أن أحفر طريقًا للخروج وصرخت ولكن لم يسمعني أحد.”

كما كتبت كذلك عن ما يجب أن تفعله أسرتها بشأن ممتلكاتها بعد وفاتها.