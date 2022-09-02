الجمعة, سبتمبر 2, 2022
الرئيسيةحياتنادريس الروخ وسارة بيرليس.. مشهد جنسي كامل وصادم يشعل غضب المغاربة!شاهد
حياتنا

دريس الروخ وسارة بيرليس.. مشهد جنسي كامل وصادم يشعل غضب المغاربة!شاهد

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
إدريس الروخ وسارة بيرليس watanserb.com
إدريس الروخ وسارة بيرليس
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن- أشعل مقطع فيديو إباحي مُتداول للمُمثل المغربي إدريس الروخ والممثلة سارة بيرليس، مُقتطع من فيلم “بيرن أوت“، منصات السوشيال ميديا في المملكة المغربية.

وقد تضمن الفيديو، مشاهدا جنسية ساخنة جمعت الممثلين المغربيين.

إدريس الروخ وسارة بيرليس

حصد الفيديو الذي ظهر فيه الممثلان المغربيان وهما يمارسان الجنس، آلاف المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحت عنوان “فضيحة سارة برليس وإدريس الروخ”، أثار المقطع المتداول موجة كبيرة من التفاعل ولكنه وجّه في آن انتقادات لاذعة لكلا المُمثلين.

وبالرغم من أن فيلم “بيرن أوت” تم عرضه لأول مرة سنة 2017، إلى أن نشطاء ومغردون، أعادوا نشرة مرة أخرى على الواجهة، وسرعان ما أثار حالة من التفاعل الكبير بين المغردين المغاربة.

ويظهر مقطع الفيديو دخول “ادريس الروخ” في شجار مع الممثلة “سارة بيرليس” ليقوم باغتصابها عنوة لتحطيم إرادتها.

المغرب والفضائح الجنسية الملفقة.. كيف قتل النظام الصحافة المستقلة؟

” فضيحة إدريس الروخ”

- Advertisement -

إلى ذلك فقد كان هناك تفاعل كبير من المغاربة على وسم ” فضيحة سارة برليس”، ووسم “فيلم ادريس الروخ”.

” فضيحة إدريس الروخ”

حيث علق الكاتب المغربي “عبد العالي أشرنان” عبر خسابه الخاص على منصة توتير، أن ” لقطة إدريس الروخ مع الممثلة سارة بيرليس، مجرد حشو، لمشهد زائد لا يراعي ثقافة المغاربة المحافظة.”

” فضيحة إدريس الروخ”
- Advertisement -

متساءلا في ذات التغريدة ” ماذا أصاب السينما المغربية ؟

” فضيحة إدريس الروخ”

مضيفا أنه ” هل كان من الضروري إنتاج أفلام رديئة لتحقيق الشهرة ونيل الجوائز”.

“احترموا ثقافة المغاربة وعقولهم .”

في حين، تساءلت صاحبة حساب على تويتر باسم “ماجدة”، عن التوقيت الذي ظهر فيه مقطع الفيديو الإباحي من الأساس واصفة إياه بأنه “الفيديو الأكثر تداولا على منصات التواصل وخصوصا الواتساب”.
وأنه سيكون ” فرصة لكسب المال بطريقة لا أخلاقية من اليوتيوب ”
متسائلة في ذات التغريدة عن السبب ” لمذا هدا التوقيت بالظبط لتشويه سمعة إدريس الروخ و الأنيقة سارة برليس؟”

إلى ذلك، فقد توجهت الآراء والتعاليق أيضا لإنتقاد القيمة الفنية للفيلم والأداء الفني لمخرج الفيلم في حدّ ذاته.

حيث دونت صفحة “ الموقف” المغربية المهتمة بالشأن الثقافي أن ” إدريس الروخ لم يوفق كما لم يوفق في جميع أعماله.
انا اعرفه منذ بدايته وقلت منذ زمن بعيد، هذا الشخص شكلا ومضمونا وحتى صوتا لم يخلق ليظهر في الشاشة. ولكن لأننا في بلاد العجائب التي أوصلت شخصا كأخنوش رئيسا للحكومة. فلا عجب في نجومية مجموعة من الكوارث.”

كذلك، علق المدون المغربي ” ياسين النصيري” عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك بـأن ” الأعمال الفنية يجب أن تجسد الواقع، لكن ماقام به إدريس الروخ بعيد كل العبد عن ذلك”

 

المصدرالموقف ،تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

صحيفة إسبانية تسلط الضوء على أسباب قضاء محمد السادس نصف عام بعيدًا عن المغرب!

الهدهد

المغرب يرفع الحد الأدنى للأجور بـ 3 قطاعات بداية من سبتمبر

تقارير

الجفاف يتربص بالأمن المائي في المغرب (تقرير)

الهدهد

مغربي يقتل القطط بطريقة بشعة في تطوان ودعوات لمحاسبته (فيديو)

الهدهد

اختفاء غامض لحسن إيكويسن في فرنسا بعد قرار بتسليمه للمغرب

الهدهد

سياسي جزائري يكشف عدداً صادماً لحاملي الجنسية المزدوجة المغربية الإسرائيلية

الهدهد

بوادر أزمة.. موقع أمني إماراتي ينشر حواراً مع زعيم “البوليساريو” يهاجم فيه المغرب!

رياضة

خبير سيبراني يكشف مفاجأة عن اختراق صفحة “المغرب الفاسي”

الهدهد

“كوشنر” يكشف عن دور السعودية في حرمان المغرب من تنظيم مونديال 2026!

الهدهد

هل يعلن قيس سعيد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية؟.. مؤشرات جدية صادمة للمغرب

الهدهد

ما حقيقة انسحاب البنك المغربي “التجاري وفا بنك” من تونس؟

الهدهد

محل لبيع الخمور بجوار مسجد في المغرب يفجّر غضب المغاربة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الخطوط القطرية تطلق حملتها الترويجية لكأس العالم وتعد الجماهير بتجربة لا تُنسى!

حقيقة هروب المنتخب التونسي للملاكمة من مقر إقامته خارج البلاد

توجه مصري – خليجي لعدم عقد القمة العربية.. مصادر تكشف أسباب الغضب من الجزائر

السودان.. سعر الدولار يشتعل في السوق السوداء من جديد ويتسبب بارتباك كبير في الأسواق

نظام “السيسي” يقرر عدم إزالة قبر طه حسين بعد تهديد أسرته بهذا الأمر!

وسط مطالب بالمعاملة بالمثل.. فرنسا مُتمسكة بقرار منع التأشيرات عن المغاربة

خليل البلوشي يثير غضب العمانيين بعد حديثه عن ذوي الدخل المحدود!

صحيفة إسبانية تسلط الضوء على أسباب قضاء محمد السادس نصف عام بعيدًا عن المغرب!

مفاجأة صادمة حول وفاة جورج الراسي.. شقيقته “نادين” تجاهلت مكالمة إنقاذه!

لحظة استشهاد شاب فلسطيني بعد طعنه جنديا إسرائيليا في الخليل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC