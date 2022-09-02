إدريس الروخ وسارة بيرليس.. أول تعليق لهما على الفيديو الجنسي!

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وطن- في أول تعليق لهما على تداول المشهد الإباحي المقتطَع من فيلم “بيرن أوت“، عبّر الممثل المغربي إدريس الروخ ومواطنته التي شاركته في المشهد سارة بيرليس، عن استنكارهما لتداول المشهد بعد 5 سنوات من عرضه.

وفي تعليقها على تداول المشهد من جديد، سخرت الممثلة سارة بيرليس في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر -رصدتها “وطن”- مما حدث بالقول: “نلت قيلولة وفجأة استيقظت عام 2017 !!!”.

I had a nap, and suddenly woke up in 2017!!! 🥲 — laperly (@SarahPerles) September 2, 2022

الفيلم قديم وتمّ عرضه عام 2017

من جانبه، استغرب الفنان إدريس الروخ مما حدث، موضحاً أن فيلم “بيرن أوت” صدر عام 2017 في القاعات السينمائية، ولم يثر هذا الجدل آنذاك، متسائلاً عن المغزى من تداولِه الآن، وبعد أيام قليلة من بداية عرض فيلمه الجديد “جرادة مالحة” في القاعات السينمائية المغربية.

أيادي خفيّة تستهدف فيلم “جرادة مالحة”

وأشار “الروخ” إلى أن انتشار المشهد الجنسي حالياً، يدل على وجود “أيادي خفية” تريد استهداف فيلمه الجديد “جرادة مالحة” الذي قام بإخراجه بنفسه، وذلك وفقاً لتصريحات أدلى بها لموقع “العمق” المغربي.

المشهد الجنسي يمثّل الواقع بحسب “الروخ”

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وفي تعليقه على حالة الغضب التي اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي ضده، بسبب قبوله أداء مثل هذه المشاهد، قال “الروخ”، إن المشهد الجنسي هو مشهد يمثّل الواقع، موضحاً أنه يختار تجسيد الأدوار التي تدافع عن الإنسان وتعالج المشاكل الاجتماعية والنفسية.

موجة غضب ضد إدريس الروخ وسارة بيرليس

وكان المشهد الجنسي الصريح قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وخلق موجة غضب عارمة ضد الممثّلَين، بعد أن ظهرا في مشهد جنسي ساخن جمعَ بينهما.

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ووفقاً لما ورد في المشهد، فقد دخل “إدريس الروخ” في شجار مع الممثلة “سارة بيرليس” ليقوم باغتصابها عنوةً لتحطيم إرادتها.

يذكر أن فيلم “بيرن أوت” للمخرج نور الدين لخماري صدر عام 2017، وهو من بطولة إدريس الروخ، أنس الباز، سارة بيرليس، ومرجانة العلوي.