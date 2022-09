إدريس الروخ وسارة بيرليس.. أول تعليق لهما على الفيديو الجنسي!

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن- في أول تعليق لهما على تداول المشهد الإباحي المقتطَع من فيلم “بيرن أوت“، عبّر الممثل المغربي إدريس الروخ ومواطنته التي شاركته في المشهد سارة بيرليس، عن استنكارهما لتداول المشهد بعد 5 سنوات من عرضه.

وفي تعليقها على تداول المشهد من جديد، سخرت الممثلة سارة بيرليس في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر -رصدتها “وطن”- مما حدث بالقول: “نلت قيلولة وفجأة استيقظت عام 2017 !!!”.

I had a nap, and suddenly woke up in 2017!!! 🥲

— laperly (@SarahPerles) September 2, 2022