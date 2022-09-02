السبت, سبتمبر 3, 2022
الرئيسيةحياتناإدريس الروخ وسارة بيرليس.. أول تعليق لهما على الفيديو الجنسي!
حياتنا

إدريس الروخ وسارة بيرليس.. أول تعليق لهما على الفيديو الجنسي!

كتب سالم حنفي
إدريس الروخ وسارة بيرليس watanserb.com
إدريس الروخ وسارة بيرليس
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن- في أول تعليق لهما على تداول المشهد الإباحي المقتطَع من فيلم “بيرن أوت“، عبّر الممثل المغربي إدريس الروخ ومواطنته التي شاركته في المشهد سارة بيرليس، عن استنكارهما لتداول المشهد بعد 5 سنوات من عرضه.

وفي تعليقها على تداول المشهد من جديد، سخرت الممثلة سارة بيرليس في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر -رصدتها “وطن”- مما حدث بالقول: “نلت قيلولة وفجأة استيقظت عام 2017 !!!”.

الفيلم قديم وتمّ عرضه عام 2017

من جانبه، استغرب الفنان إدريس الروخ مما حدث، موضحاً أن فيلم “بيرن أوت” صدر عام 2017 في القاعات السينمائية، ولم يثر هذا الجدل آنذاك، متسائلاً عن المغزى من تداولِه الآن، وبعد أيام قليلة من بداية عرض فيلمه الجديد “جرادة مالحة” في القاعات السينمائية المغربية.

أيادي خفيّة تستهدف فيلم “جرادة مالحة”

وأشار “الروخ” إلى أن انتشار المشهد الجنسي حالياً، يدل على وجود “أيادي خفية” تريد استهداف فيلمه الجديد “جرادة مالحة” الذي قام بإخراجه بنفسه، وذلك وفقاً لتصريحات أدلى بها لموقع “العمق” المغربي.

المشهد الجنسي يمثّل الواقع بحسب “الروخ”

- Advertisement -

وفي تعليقه على حالة الغضب التي اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي ضده، بسبب قبوله أداء مثل هذه المشاهد، قال “الروخ”، إن المشهد الجنسي هو مشهد يمثّل الواقع، موضحاً أنه يختار تجسيد الأدوار التي تدافع عن الإنسان وتعالج المشاكل الاجتماعية والنفسية.

موجة غضب ضد إدريس الروخ وسارة بيرليس

وكان المشهد الجنسي الصريح قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وخلق موجة غضب عارمة ضد الممثّلَين، بعد أن ظهرا في مشهد جنسي ساخن جمعَ بينهما.

- Advertisement -

ووفقاً لما ورد في المشهد، فقد دخل “إدريس الروخ” في شجار مع الممثلة “سارة بيرليس” ليقوم باغتصابها عنوةً لتحطيم إرادتها.

يذكر أن فيلم “بيرن أوت” للمخرج نور الدين لخماري صدر عام 2017، وهو من بطولة إدريس الروخ، أنس الباز، سارة بيرليس، ومرجانة العلوي.

الروخ يرد على جدل مشهده “الإباحي” مع برليس: أيادي خفية تريد التشويش على جديدي “جرادة مالحة”

إدريس الروخ وسارة بيرليس.. مشهد جنسي كامل وصادم يشعل غضب المغاربة!شاهد

المصدرتويتر، موقع "العمق" المغربي، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

البستنة: ماذا تزرع في سبتمبر؟

خير سيِّئ لجماهير ليفربول

“كوشنر” يعترف: “ابن سلمان” سمح لي باستثمار أموال السعودية في شركات إسرائيلية (شاهد)

خطوة خطيرة من بيكيه لحماية “شرفه” بعدما فاض الكيل!

بعد قطع إمدادات الغاز من نورد ستريم1 .. هل تنجح روسيا في تركيع الغرب!؟

السودان.. تراجع كبير في سعر الدولار في السوق السوداء في تعاملات السبت الصباحية!

محلل يتحدث لـِ”وطن” عن تداعيات استقبال “سعيد” لـِ”غالي” على العلاقات بين تونس والمغرب

تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني الممتاز

بوابة قطر الإعلامية.. منصة رقمية لتغطية مونديال كأس العالم 2022

الجزائر تعتقل الشيخ علي بن حاج بسبب هذا الفيديو الصادم! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC