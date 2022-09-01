الخميس, سبتمبر 1, 2022
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ميريام فارس تهدد فارس كرم بالقضاء بعدما ذكرها بما كانت تفعله “آخر الليل”!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ميريام فارس تهدد فارس كرم بالقضاء بعدما ذكرها بما كانت تفعله
ميريام فارس وفارس كرم
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وطن– تطورت أزمة الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مع مواطنها فارس كرم، وأخذت منحى عنيفاً بعدما تبادلا التهديدات علناً.

وكتب فارس كرم عبر “تويتر” موجهاً حديثه لميريام فارس: “بحب ذكرِك أيام ما كنت تغنى بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح صرتي تريدي تدبريلي حفلات؟”.

زمن الرقاصات

وتابع: “فعلا اللى استحوا ماتوا.. زمن الرقاصات، (…) آخر زمن”.

وهددت ميريام فارس باللجوء إلى القضاء على إثر تغريدة فارس، وكتبت عبر “تويتر”: “شكلك ما تحملت الحقيقة.. بالقضاء رح خليك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنه ما طلع رأس معها”.

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وتعود بداية الأزمة حين روجت ميريام فارس لحفلة جمعتهما في السعودية، بمدينة جدة على مسرح لونا ريف، ضمن فعاليات حفلات موسم جدة.عبر حسابها على إنستغرام.

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تقزيم الصورة

فنشرت ميريام صورة تحمل التفاصيل،  لكن الجمهور لاحظ أن ميريام تلاعبت بالصورة، فجعلت شكلها أكبر وفي المقدمة، وقزمت حجم فارس كرم.

وهو الأمر الذي أغضب جمهور الفنان اللبناني، والذين رأوا أن تصرف ميريام إساءة لفارس كرم. وأنها لم تراعي نجوميته وأقدميته وجماهيريته على مستوى الوطن العربي.

وتساءل آخرون عن دور شركة روتانا كونها المنظمة للحفل. وكيف سمحت أن تقوم ميريام بالتصميم والتلاعب بالإعلان.

ليس ذنبي

وردت ميريام على هذا الاتهام في تصريحات صحفية. وقالت: “فارس خيرة الشباب، وأنا بحبه كتير، يمكن زعل من حجم الصورة بس بالنهاية لا أنا ولا فارس من قرر. في شركة هي اللي عملت الحفلة وفي إدارة الترفيه هني بقرروا كيف بتكون حجم الصورة مش نحنا”.

وحين طلب إعلاميون من كرم الرد، قال: “مش رح أرد على نفسيات محمضة. وأي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة”.

حينها قامت ميريام بالرد عبر لقاء تلفزيوني قائلة: ” “سمعت اللى حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكى اللي صار. والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب”.

وتابعت: ” لم أتوقع ما قاله هذا الشخص لأن فكرتي عنه كانت مختلفة. وبالأمس سألت منظمى الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي. ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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