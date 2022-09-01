ميريام فارس تهدد فارس كرم بالقضاء بعدما ذكرها بما كانت تفعله “آخر الليل”!

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وطن– تطورت أزمة الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مع مواطنها فارس كرم، وأخذت منحى عنيفاً بعدما تبادلا التهديدات علناً.

وكتب فارس كرم عبر “تويتر” موجهاً حديثه لميريام فارس: “بحب ذكرِك أيام ما كنت تغنى بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح صرتي تريدي تدبريلي حفلات؟”.

زمن الرقاصات

وتابع: “فعلا اللى استحوا ماتوا.. زمن الرقاصات، (…) آخر زمن”.

بحب ذكرِك ايام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح 😉😅

صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا.. #زمن_الرقاصات #قحبة_آخر_زمن https://t.co/SQP4Hb30VJ — Fares Karam (@fareskaram) August 31, 2022

وهددت ميريام فارس باللجوء إلى القضاء على إثر تغريدة فارس، وكتبت عبر “تويتر”: “شكلك ما تحملت الحقيقة.. بالقضاء رح خليك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنه ما طلع رأس معها”.

شكلك ما تحمّلت الحقيقة..

بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع راس معها — Myriam Fares (@myriamfares) August 31, 2022

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وتعود بداية الأزمة حين روجت ميريام فارس لحفلة جمعتهما في السعودية، بمدينة جدة على مسرح لونا ريف، ضمن فعاليات حفلات موسم جدة.عبر حسابها على إنستغرام.

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تقزيم الصورة

فنشرت ميريام صورة تحمل التفاصيل، لكن الجمهور لاحظ أن ميريام تلاعبت بالصورة، فجعلت شكلها أكبر وفي المقدمة، وقزمت حجم فارس كرم.

وهو الأمر الذي أغضب جمهور الفنان اللبناني، والذين رأوا أن تصرف ميريام إساءة لفارس كرم. وأنها لم تراعي نجوميته وأقدميته وجماهيريته على مستوى الوطن العربي.

وتساءل آخرون عن دور شركة روتانا كونها المنظمة للحفل. وكيف سمحت أن تقوم ميريام بالتصميم والتلاعب بالإعلان.

ليس ذنبي

وردت ميريام على هذا الاتهام في تصريحات صحفية. وقالت: “فارس خيرة الشباب، وأنا بحبه كتير، يمكن زعل من حجم الصورة بس بالنهاية لا أنا ولا فارس من قرر. في شركة هي اللي عملت الحفلة وفي إدارة الترفيه هني بقرروا كيف بتكون حجم الصورة مش نحنا”.

وحين طلب إعلاميون من كرم الرد، قال: “مش رح أرد على نفسيات محمضة. وأي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة”.

حينها قامت ميريام بالرد عبر لقاء تلفزيوني قائلة: ” “سمعت اللى حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكى اللي صار. والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب”.

وتابعت: ” لم أتوقع ما قاله هذا الشخص لأن فكرتي عنه كانت مختلفة. وبالأمس سألت منظمى الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي. ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى”.