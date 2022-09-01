مقاطع تعرٍّ ومكالمات جنسية لفتاة مصرية تشعل مواقع التواصل!

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وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية بتداول مقاطع ومكالمات فيديو مخلّة ومسجلة، لفتاة مصرية وهي تقوم بالتعري لأحد الشبان.

ووفقاً للفيديوهات المتداولة التي رصدتها “وطن“، وتعتذر عن نشرها احتراماً لقرائها، فقد ظهرت إحدى الفتيات وهي تتعرى عبر مكالمة “فيديو كول” مع أحد الشبان، مع تلفّظهما بألفاظ خادشة للحياء.

ومع تداول الفيديوهات التي تمّ تسريبها، ضجت مواقع التواصل بموجة غضب عارمة، مستنكرين تداول وتسريب مثل هذه الفيديوهات، مطالبين السلطات بسرعة القبض على المسؤول عن التسريب.

القبض على مسرب الفيديوهات

واستجابةً لحالة الغضب من الفيديوهات، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تمكنها من القبض على مسرب الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الداخلية المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك“: إن المسؤول عن تسريب الفيديوهات هو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، كما أعلنت تمكنها من تحديد هوية الفتاة التي ظهرت في الفيديوهات وهي مقيمة بنفس ذات العنوان.

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وأكدت على أنه بمواجهة العامل “أقر بوجود علاقة بينه وبين الفتاة المشار إليها وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهلها ذلك”.

تهديد ابن عم الفتاة للعامل

ولفت العامل إلى أن نجل عم الفتاة (سائق توك توك) قام باستدارجه لمحل سكنه والتعدي عليه بالضرب “دون إصابات”، وتصويره بدون ملابس لإجباره على ترك نجلة عمه وتهديده بنشر الفيديو.

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وأكد العامل على أن ما فعله نجل عم الفتاة “أثار حفيظته فقام بنشر الصور والفيديوهات للتشهير بالمذكورة وعائلتها انتقاماً منه”.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أنها تمكنت من ضبط (نجل عم الفتاة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

من جانبها، أيدت الفتاة التي ظهرت في الفيديوهات ما سبق واتهمت المشكو في حقه بالتشهير بها.