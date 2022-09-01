الخميس, سبتمبر 1, 2022
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مغربي يقتل القطط بطريقة بشعة في تطوان ودعوات لمحاسبته (فيديو)

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
داعس القطط في تطوان بالمغرب watanserb.com
داعس القطط في تطوان بالمغرب
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وطن– أثار مقطع فيديو يُوثق عملية قتل قطة بشكل صادم، بأحد أحياء مدينة تطوان، موجة عارمة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

داعس القطط في تطوان بالمغرب

ويَظهر في مقطع الفيديو، الشخص المعني وهو يقوم بإخراج قطة كانت تحتمي أسفل إحدى السيارات، ووضعها تحت قدميه ووقف فوقها، قبل أن يقوم بضربها على جدار منزل للتأكد من وفاتها.

كانت كاميرات المراقبة قد وثقت الجريمة التي قام بها الشخص المعني في إحدى شوارع مدينة تطوان المغربية، وهو مازاد من التوتر والغضب بين متساكني المدينة.

إلى ذلك، وبسبب الفيديو المتداول للشخص الذي يقوم بتعذيب القطة، تقدمت جمعية “أذان للدفاع عن الحيوانات والطبيعة” بتطوان، بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان في حق المجرم الداعس للقطط.

وقد قامت هذه الجمعية بمساعدة الكثيرين من المتعاطفين مع الحيوانات الأليفة بإطلاق هاشتاغ “السجن لداعس القطة بتطوان وقاتلها”.

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“السجن لداعس القطة بتطوان وقاتلها”

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وتفاعل الكثيرون مع الحادثة البشعة وغير الإنسانية لتعذيب القطة في مدينة تطوان من قبل مواطن كانت قد وثقت كاميرات المراقبة جريمته.

حيث عبرت صاحبة حساب على موقع فيسبوك باسم ” سارة” على حادثة تعذيب القطة قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل فالمجرم ديال تطوان لي قتل قطة مرضنا الله يخد فيه لحق.”

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وقد تداول الكثيرون هاشتاغ “السجن لداعسالقطةبتطوان_وقاتلها” داعين السلطات لتوقيع عقوبة مغلظة عليه حتى يكون عبرة لغيره، من المستهينين بأرواح الحيوانات الأليفة.

المصدرفيسبوك ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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