الخميس, سبتمبر 1, 2022
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حياتنا

مصر.. مقطع لفتاة تتجرد من ملابسها عبر مكالمة فيديو يقلب السوشيال ميديا والداخلية تتحرك!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
مصر.. فيديو لفتاة تتجرد من ملابسها يقلب السوشيال ميديا والداخلية تتحرك! watanserb.com
فتاة حلوان
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل في مصر، مقطعاً مصوراً لفتاة تتجرد من ملابسها عبر مكالمة “فيديو” عبر “فيسبوك”، مع أحد الأشخاص.

عاريان

كما تم تداول صورة للفتاة مع الشخص الذي كانت تكلمه، وهما عاريان دون أي قطعة ملابس.

وكشفت وزارة الداخلية في مصر ملابسات الواقعة في بيان، مشيرة إلى أنه تم تحديد صاحب الحساب.

وجاء في بيان الداخلية: “صاحب الحساب عامل، مقيم بحلوان في القاهرة. وتم تحديد هوية الفتاة المشار إليها”.

وتابع البيان: “عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط صاحب الحساب. وبمواجهته قرر بوجود علاقة بينه وبين الفتاة المشار إليها وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهلها ذلك”.

صورة دون ملابس

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وكشف المتهم أن نجل عم الفتاة (سائق توك توك)، قام باستدراجه لمحل سكنه والتعدي عليه بالضرب “دون إصابات”. وتصويره دون ملابس لإجباره على ترك نجلة عمه وتهديده بنشر الفيديو.

وأشار المتهم إلى أن تعدي ابن عم الفتاة عليه، أثار حفيظته فقام بنشر الصور والفيديوهات للتشهير بالمذكورة وعائلتها انتقاما منه.

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هذا وقد ألقت السلطات القبض على نجل عم الفتاة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وباستدعاء الفتاة المذكورة أيدت ما سبق واتهمت المشكو في حقه بالتشهير بها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانون الجرائم الإلكترونية

وينص القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت.

وجاء في نص المادة 178 من قانون العقوبات: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة”.

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كما تنص المادة 26 من القانون على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات. وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة. أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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