ماذا يفعل حاخام اليهود الأكبر هرتسوغ بمدينة “العلا” السعودية؟ (شاهد)

وطن – بعد أيام قليلة من نشره مقطع فيديو قصير قام خلاله بنفخ البوق (طقس يهودي احتفالا بقدوم السنة العبرية الجديدة)، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للحاخام يعقوب هرتسوغ، وهو يؤدي فيه الصلاة في صحراء مدينة العلا السعودية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر “هرتسوغ” مرتديا زيه الديني ومتوجها بوجهه نحو جبال العلا، وقام بأداء الصلاة.

وقبل أيام نشر الحاخام الإسرائيلي يعقوب يسرائيل هرتسوغ، عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو له من محافظة العلا السعودية.

وبحسب الفيديو فقد قام الحاخام بنفخ البوق إيذانا بقدوم السنة العبرية الجديد، وأرفقه بتعليق قال فيه: “بدأ اليوم في السبر اليومي لشوفار (بوق الكبش) خلال شهر أيلول. شهر الرحمة والمغفرة”.

وكان لافتاً أن الحاخام هرتسوغ، حرص في تغريدته على وضع إشارة، للحساب الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وللحساب الرسمي للسياحة في العلا.

نبدأ اليوم في السبر اليومي لشوفار(بوق الكبش) خلال شهر إيلول. شهر الرحمة والمغفرة. @RCU_SA @ExperienceAlUla

Today we begin the daily sounding of the #Shofar during the month of ELUL. The month of mercy and forgiveness.

היום מתחילים תקיעת השופר היומי באלול – חודש הרחמים והסליחחות pic.twitter.com/4kbwfKnrcz

— Rabbi Jacob Herzog الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ (@RabbiHerzog) August 28, 2022