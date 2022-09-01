ماذا يفعل حاخام اليهود الأكبر هرتسوغ بمدينة “العلا” السعودية؟ (شاهد)

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وطن – بعد أيام قليلة من نشره مقطع فيديو قصير قام خلاله بنفخ البوق (طقس يهودي احتفالا بقدوم السنة العبرية الجديدة)، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للحاخام يعقوب هرتسوغ، وهو يؤدي فيه الصلاة في صحراء مدينة العلا السعودية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر “هرتسوغ” مرتديا زيه الديني ومتوجها بوجهه نحو جبال العلا، وقام بأداء الصلاة.

🔴بعد أن نفخ في البوق؛ الحاخام الإسرائيلي يعقوب هرتسوغ يبدأ بالصلاة في صحراء العلا في #السعودية، استقبالاً لعيد رأس السنة العبرية الجديدة. pic.twitter.com/ONhMZAb4Cm — مفتاح (@keymiftah79) August 31, 2022

هرتسوغ ينفخ البوق في العلا

وقبل أيام نشر الحاخام الإسرائيلي يعقوب يسرائيل هرتسوغ، عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو له من محافظة العلا السعودية.

وبحسب الفيديو فقد قام الحاخام بنفخ البوق إيذانا بقدوم السنة العبرية الجديد، وأرفقه بتعليق قال فيه: “بدأ اليوم في السبر اليومي لشوفار (بوق الكبش) خلال شهر أيلول. شهر الرحمة والمغفرة”.

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وكان لافتاً أن الحاخام هرتسوغ، حرص في تغريدته على وضع إشارة، للحساب الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وللحساب الرسمي للسياحة في العلا.

نبدأ اليوم في السبر اليومي لشوفار(بوق الكبش) خلال شهر إيلول. شهر الرحمة والمغفرة. @RCU_SA @ExperienceAlUla

Today we begin the daily sounding of the #Shofar during the month of ELUL. The month of mercy and forgiveness.

היום מתחילים תקיעת השופר היומי באלול – חודש הרחמים והסליחחות pic.twitter.com/4kbwfKnrcz — Rabbi Jacob Herzog الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ (@RabbiHerzog) August 28, 2022

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وفي لقاء أجراه معه موقع “ynet” الإسرائيلي مؤخرا، قال إنه يسعى إلى الاستجابة للاحتياجات الدينية لليهود الذين يأتون إلى السعودية، حيث يقف وراء تأسيس “منزل حاباد” الديني، ويقسم وقته بين الرياض وتل ابيب، وأنه بدأ منذ عام العمل بشكل عملي في هذا المشروع.

يسعى للانتقال للسعودية مع عائلته

وفي رده على سؤال إن كان سيقيم في السعودية قال “هرتسوغ”: “نعم ، هذه هي الخطة. أن نتحرك مع جميع أفراد الأسرة بعون الله – أنا وزوجتي وأطفالنا الثمانية. لنكون هناك ونستجيب لجميع الاحتياجات اليهودية ، وبالطبع لنكون نورًا للأمم”.

وتابع قائلا:” إنهم يحترموننا ونحترمهم أيضًا. على سبيل المثال ، لم يكن هناك نبيذ في وجبة البوريم ، ونحن نفعل كيدوش على عصير العنب يوم السبت ، لأنه في الوقت الحالي هناك حظر على بيع واستيراد الكحول في المملكة”.

أول زيارة لـ”هرتسوغ” للسعودية

وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” فإن “هرتسوغ” الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وبدأ في التفكير للذهاب إلى السعودية قبل أربع سنوات، وبالفعل، فقد زارها في أكتوبر 2021.

ومنذ هذا الحين، يقسّم “هرتسوغ” وقته بين إسرائيل والمملكة التي يريد أن يصبح الحاخام الأكبر غير الرسمي فيها.

ويعرّف “هرتسوغ” نفسه بأنه رجل أعمال، ومختص في المعاملات التجارية، وحوار الأديان، وتوفير كافة احتياجات اليهود في السعودية.