الخميس, سبتمبر 1, 2022
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الهدهد

ماذا يفعل حاخام اليهود الأكبر هرتسوغ بمدينة “العلا” السعودية؟ (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
حاخام اليهود watanserb.com
يعقوب هرتسوغ في مدينة العلا
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وطن – بعد أيام قليلة من نشره مقطع فيديو قصير قام خلاله بنفخ البوق (طقس يهودي احتفالا بقدوم السنة العبرية الجديدة)، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للحاخام يعقوب هرتسوغ، وهو يؤدي فيه الصلاة في صحراء مدينة العلا السعودية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر “هرتسوغ” مرتديا زيه الديني ومتوجها بوجهه نحو جبال العلا، وقام بأداء الصلاة.

هرتسوغ ينفخ البوق في العلا

وقبل أيام نشر الحاخام الإسرائيلي يعقوب يسرائيل هرتسوغ، عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو له من محافظة العلا السعودية.

وبحسب الفيديو فقد قام الحاخام بنفخ البوق إيذانا بقدوم السنة العبرية الجديد، وأرفقه بتعليق قال فيه: “بدأ اليوم في السبر اليومي لشوفار (بوق الكبش) خلال شهر أيلول. شهر الرحمة والمغفرة”.

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وكان لافتاً أن الحاخام هرتسوغ، حرص في تغريدته على وضع إشارة، للحساب الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وللحساب الرسمي للسياحة في العلا.

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وفي لقاء أجراه معه موقع “ynet” الإسرائيلي مؤخرا، قال إنه يسعى إلى الاستجابة للاحتياجات الدينية لليهود الذين يأتون إلى السعودية، حيث يقف وراء تأسيس “منزل حاباد” الديني، ويقسم وقته بين الرياض وتل ابيب، وأنه بدأ منذ عام العمل بشكل عملي في هذا المشروع.

يسعى للانتقال للسعودية مع عائلته

وفي رده على سؤال إن كان سيقيم في السعودية قال “هرتسوغ”: “نعم ، هذه هي الخطة. أن نتحرك مع جميع أفراد الأسرة بعون الله – أنا وزوجتي وأطفالنا الثمانية. لنكون هناك ونستجيب لجميع الاحتياجات اليهودية ، وبالطبع لنكون نورًا للأمم”.

وتابع قائلا:” إنهم يحترموننا ونحترمهم أيضًا. على سبيل المثال ، لم يكن هناك نبيذ في وجبة البوريم ، ونحن نفعل كيدوش على عصير العنب يوم السبت ، لأنه في الوقت الحالي هناك حظر على بيع واستيراد الكحول في المملكة”.

أول زيارة لـ”هرتسوغ” للسعودية

وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” فإن “هرتسوغ” الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وبدأ في التفكير للذهاب إلى السعودية قبل أربع سنوات، وبالفعل، فقد زارها في أكتوبر 2021.

ومنذ هذا الحين، يقسّم “هرتسوغ” وقته بين إسرائيل والمملكة التي يريد أن يصبح الحاخام الأكبر غير الرسمي فيها.

ويعرّف “هرتسوغ” نفسه بأنه رجل أعمال، ومختص في المعاملات التجارية، وحوار الأديان، وتوفير كافة احتياجات اليهود في السعودية.

المصدرYNET + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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