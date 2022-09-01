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ليوناردو دي كابريو يواعد عارضة أزياء طليقة رجل أعمال ليبي .. من هي! (صور)

طليقها هو حفيد "اليد اليمنى" للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ليوناردو دي كابريو يواعد عارضة الأزياء الأوكرانية ماريا بيريجوفا watanserb.com
ليوناردو دي كابريو يواعد عارضة الأزياء الأوكرانية ماريا بيريجوفا
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وطن– يبدو أن الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو، بدأ بتخطي الفترة الصعبة في حياته. والتي عقبت انفصاله عن الممثلة وعارضة الأزياء كاميلا موروني، بعد علاقة دامت 4 سنوات.

حفيد اليد اليمنى للقذافي

حيث ظهر ليوناردو دي كابريو، مع مشاهير آخرين، في احتفال بمنتجع جنوب فرنسا، ومن بينهم عارضة الأزياء الأوكرانية ماريا بيريجوفا (22 عاماً.)

عارضة الأزياء الأوكرانية ماريا بيريجوفا
عارضة الأزياء الأوكرانية ماريا بيريجوفا
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو

وذكرت بعض وسائل الإعلام، أن ليوناردو ربما يواعد ماريا التي كانت متزوجة من رجل الأعمال الليبي أحمد مسعود عبدالحافظ، والذي كان يكبرها بـ 8 سنوات.

وطليق ماريا هو مؤسس Alsatex Group الناشطة في الجنوب الفرنسي بالأزياء والعقارات. وهو حفيد الفريق أول مسعود عبد الحافظ، الملقب بـ “اليد اليمنى” للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

حيث كان مسعود يشغل منصب قائد الأمن العسكري وحاكم جنوب ليبيا. قبل مقتل الزعيم الليبي في 2011 بأيدي من ثاروا عليه.

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وهرب حينها الجد مسعود مع وزير الداخلية نصر مبروك عبدالله، إلى القاهرة. حيث توفي هناك في يناير 2015، عن عمر يناهز االـ78 بعد صراع مع مرض عضال.

قطب التنمية والتطوير العقاري

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً لماريا بيريغوفا في الحفل. لكنها لم تظهر مع دي كابريو في أي صورة.

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ولم يكن من الواضح متى تم الاتفاق على طلاق ماريا من رجل الأعمال الليبي، وما إذا تمت تسوية بين الاثنين. وانتهت معاملاتها في “موناكو” حيث يقيمان.

وفي عام 2016، تزوج شقيق أحمد مسعود من أنستازيا فكس، ابنة ووريثة رجل الأعمال والمصرفي بافل فكس، وأحد أقطاب التنمية والتطوير العقاري. ومقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وليس معروفاً ما إذا كان الزوجان مستمران معا، أم انفصلا كما أحمد وماريا.

ليوناردو دي كابريو ليوناردو دي كابريو ليوناردو دي كابريو

سر الانفصال بعد الـ25

وعودةً إلى بطل فيلم “تايتنك”، فقد كشف مصدر مقرب منه، سر انفصاله عن كثيرات بعد أن أتممن سن الـ25.

وقال المصدر لصحيفة نيويورك بوست، إن دي كابريو يفعل ذلك لأنه لا يرغب بالالتزام. ولأن الفتيات الصغيرات لا يرغبن بالالتزام أيضاً مثله تماماً.

وأضاف: “لكن عندما يتجاوز الفتيات سن الـ25 يبدأن بالتغير وبالتفكير بالزواج والاستقرار وتأسيس العائلة. وهو أمر لا يرغب به النجم”.

لا أسرة!

وأكد المصدر أن ليوناردو لا يخطط لتكوين أسرة. ولا يريد أن تتواجد في حياته امرأة تضغط عليه لفعل ذلك.

وانفصل دي كابريو عن عديد من النساء فقط لأنهن بلغن سن الـ25، ولم يواعد أبداً امرأة أكبر من ذلك.

فقد واعد ليوناردو عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين لمدة خمس سنوات. وعندما بلغت الخامسة والعشرين من عمرها عام 2005 انفصل عنها.

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كما واعد ليوناردو عارضة الأزياء الإسرائيلية بار ريفاييل، التي انفصل عنها في 2009 عندما كانت في الـ25 من عمرها.

أما الثالثة، فكانت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، وكانت في الـ23 من عمرها عندما انفصلا.

وكانت عارضة الأزياء إيرين هيثرتون هي صديقته التالية، وانتهت علاقتهما عندما كانت في الـ22 من عمرها.

واعد بعدها نجم هوليوود الممثلة توني جارن لمدة عام. وانتهت علاقتهما وهي في الـ21 من عمرها.

وفي عام 2016، واعد دي كابريو عارضة الأزياء الأمريكية كيلي رورباخ وانتهت علاقتهما عندما بلغت كيلي  25 عاماً.

وقبل موروني، واعد عارضة الأزياء الدنماركية نينا أكدال، وانتهت علاقتهما أيضاً عندما بلغت 25 عاماً.

المصدرديلي ميل - نيويورك بوست - رصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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