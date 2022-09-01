الخميس, سبتمبر 1, 2022
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كيفية استعادة رسائل واتس آب المحذوفة؟ .. اعرف الإجابة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
استعادة رسائل واتس آب المحذوفة؟..إعرف الإجابة watanserb.com
استعادة رسائل واتس آب المحذوفة
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وطن– يعد تطبيق واتساب وسيلة بسيطة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والزملاء.

استعادة رسائل واتساب

والآن، يمكن تجنب مشكلة حذف الرسائل المهمة، عن طريق الخطأ من خلال استرداد الدردشة على كل من iOS و”أندرويد“.

وعلى الرغم من صعوبة القيام بذلك عن طريق الخطأ، فقد يقوم مستخدمو “واتس آب” أحياناً بحذف إحدى محادثاتهم.

ورغم وجود طرق لاستعادة الرسائل من التطبيق المملوك لـ “فيسبوك”، فقد يواجه الأشخاص بعض المشاكل اعتماداً على ما إذا كانوا قاموا بحذف رسائلهم أو أرشفتها.

وفي هذا السياق، تحدثت مجلة “إكسبريس” البريطانية عن كيفية استرداد رسائل “واتس آب” المحذوفة على جهاز آيفون أو “أندرويد”.

النسخ الاحتياطية لدردشة “واتس آب”

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لاسترداد رسائل “واتس آب” المحذوفة، تحتاج إلى تمكين Chat Backup في الإعدادات.

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ويوفر “واتس آب” العديد من ترددات النسخ الاحتياطي في Under Auto Backup: يومياً وأسبوعياً وشهرياً وإيقاف.

وعليك أن تتذكر أن واتساب سيحتفظ فقط بأحدث ملف نسخ احتياطي في iOS، وأحدث ملفين للنسخ الاحتياطي في “أندرويد”.

وتسهّل هذه النسخ الاحتياطية التلقائية اليومية استعادة الرسائل بعد وقت قصير من الحذف. وتتيح لك النسخ الاحتياطية الأسبوعية العودة إلى الوراء في الوقت المناسب لاستعادة رسائل “واتس آب” المحذوفة منذ أقل من سبعة أيام على حساب فقدان رسائل الدردشة الأخيرة.

وما عليك سوى تحديد تردد النسخ الاحتياطي التلقائي لـ “واتس آب” الذي يناسب احتياجاتك.

كيفية استرجاع رسائل واتساب المؤرشفة

في نظام iOS: قم بالتمرير لأعلى في قائمة الدردشة حتى تظهر الدردشات المؤرشف، واضغط عليها، ثم اسحب لليسار على الدردشة لاستعادتها، وانقر فوق إلغاء الأرشفة.

وفي “أندرويد”: اضغط على الدردشات المؤرشفة أسفل قائمة الدردشة.

وانقر مع الاستمرار فوق الدردشة التي ترغب في استردادها، بدلاً من تحديد رمز إلغاء الأرشفة.

كيفية استرجاع رسائل واتساب المحذوفة

ما عليك سوى إلغاء تثبيت “واتس آب” وإعادة تنزيله. وعند إعادة تثبيت التطبيق، سيُطلب منك استعادة محفوظات الرسائل من ملف النسخ الاحتياطي.

حدِّد استعادة، وستتم استعادة كل شيء من أحدث نسخة احتياطية.

وتعمل طريقة استرداد رسائل “واتس آب” المحذوفة على كل من “أندرويد” وiOS ولكن يجب أن تكون ضمن تردد النسخ الاحتياطي التلقائي المحدد.

لذلك إذا تمّ ضبط تردد النسخ الاحتياطي التلقائي على يومياً، فيمكنك بسهولة استعادة أي محادثات محذوفة قبل حدوث النسخ الاحتياطي التالي.

كيفية استرداد محادثات “واتس آب” القديمة المحذوفة في “أندرويد”:

تعد استعادة الرسائل المحذوفة بعد تشغيل نسخة احتياطية أكثر صعوبة قليلاً.

وسيعتمد على تردد النسخ الاحتياطي التلقائي المحدّد، وسيعمل فقط على أجهزة “أندرويد”.

وكل ما عليك فعله هو اتباع هذه الخطوات:

افتح File Explorer على جهازك وانتقل إلى “واتس آب” وقواعد البيانات.

وأعد تسمية msgstore.db.crytp12 إلى msgstore-latest.db.crytp12.

وإذا تمّ تمكين النسخ الاحتياطية لـ Google Drive، فافتح Google Drive، وانقر فوق Backups، واحذف ملف “واتس آب” للنسخ الاحتياطي.

ثم قم بإلغاء تثبيت “واتس آب” وإعادة تحميله، ثم عند المطالبة، قم بالاستعادة من ملف النسخ الاحتياطي.

المصدرإكسبرس البريطانيةـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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