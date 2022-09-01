فيفي عبده تثير الشك حول مستواها التعليمي بعد تعليقها على صورة سمير غانم ودلال عبدالعزيز! (شاهد)

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وطن– أثارت الراقصة المصرية فيفي عبده، جدلاً واسعاً بتعليقها على صورة الفنانين الراحلين سمير غانم، وزوجته دلال عبدالعزيز.

جاء ذلك حين نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لوالديها عبر “انستجرام”، عبّرت من خلالها عن اشتياقها لهما.

وقالت إيمي: “بابي ومامي بفكر فيكوا ليل ونهار. بحبكوا للأبد وفي قلبي. وصوتكوا في وداني وصورتكم قدام عيني وأنا صاحية وأنا نايمة.. الله يرحمكم ويصبر قلبي لغاية ما أشوفكم تاني إن شاء الله”.

وحشتيني بالليل!

وكانت فيفي عبده أول المعلقين على الصورة، وكتبت: “الله يرحمكم في الجنة ونعيمها يارب إن شاء الله. وحشتيني بالليل انتو وسمير.. ربنا يصبرنا على بعضك”.

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وأثار تعليق فيفي الجدل بين الناشطين الذين رأوه، ورجحوا أنها لا تعرف الكتابة، وأن الجملة مليئة بالأخطاء الإملائية فقط.

بينما دافع آخرون، مرجّحين أن تكون خاصية الملء التلقائي في الهواتف المحمولة، هي سبب هذه الأخطاء.

وجه شاحب ومنتفخ

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وكانت فيفي عبده قد تصدرت التريند بظهور صادم أثناء نعيها الفنان اللبناني جورج الراسي، والذي توفي برفقة منسّقة أعماله زينة المرعبي، بحادث سير مروّع في طريق عودته من سوريا.

وظهرت فيفي عبده بفيديو عبر حسابها الرسمي على “انستقرام”، بشكل صدَم متابعيها. حيث لم تضع مساحيق تجميل، وغطّت شعرها بغطاء رأس أسود.

وظهرت الراقصة المصرية بوجه شاحب ومنتفخ، عكس ما اعتاد عليه الجمهور.

وقالت فيفي بالفيديو: “مساء الخير، الحقيقة الواحد حزين من امبارح بالليل عشان خاطر المطرب الشاب اللي ربنا افتكره و معاه مديرة أعماله. الله يرحمه”.

View this post on Instagram A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)

وتابعت: “حقيقي صدمة بالنسبة لنا وزعلانة جدا عشانه، بالذات أنه بيحب ابنه. ويا رب قد حبكم ليه يديكم صبر إن شاء الله، والبقاء لله للبنانيين وفنانين لبنان”.

فيفي عبده بإسدال الصلاة

وسبق أن اعتقد جمهور الراقصة المصرية أنّها أعلنت توبتَها، بعدما استبدلت البكيني بإسدال الصلاة، أثناء تواجدها على البحر في الساحل الشمالي.

وظهرت فيفي بفيديو حينها، وهي ترتدي إسدال صلاة مشجَّر مع نظارات شمسية.

وعقَّبت الراقصة المصرية مُبرِّرة الأمر: “أنا قررت أنزل البحر هنا بدري. وقولت لهم عايزة جلابية ألبسها عشان أعمل الفيديو ده. لأني لو ظهرت بالمايوه مش هخلص من كلام الناس على السوشيال ميديا”.

كما كتبت فيفي تعليقاً على الفيديو: “ده أول وآخر يوم أنزل فيه البحر. ومعلش اعتبروني عيّلة وغلطت بس كان لازم أخد السبع موجات.. يلا صيف سعيد عليكم إن شاء الله”.