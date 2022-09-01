عملية تطهير واسعة في حزب “السيسي” بعد تورط قياداته بفضائح جنسية وفساد مالي!

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وطن – كشفت مصادر سياسية مطلعة بأن حزب “مستقبل وطن” الذي يطلق عليه “حزب الرئيس” في إشارة لأنه تابع لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، سيشهد عملية تطهير واسعة خلال الفترة المقبلة عقب الكشف عن تورط قياداته العليا بعمليات فساد ضخمة وقضايا أخلاقية.

وقالت المصادر إن “جهازًا سياديًا يعد حاليًا حركة تطهير في صفوف القيادات العليا للحزب، صاحب اﻷغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بالتنسيق مع أجهزة رقابية، على خلفية تورط قيادات الحزب في وقائع فساد واستغلال نفوذ”.

أمين عام الحزب أشرف رشاد على رأس القائمة

وأوضحت المصادر أن أبرز من ستطالهم حركة التطهير سيكون أشرف رشاد، الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيسه، والذي بات أحد أبرز المتهمين بالاستفادة من منصبه واستغلال نفوذه، وتضخم الثروة، والتوسع في نشاطات ومشروعات خاصة، خاصة مع كونه القائم عمليًا بمهام رئيس الحزب، مؤكدة بأن هذه التغييرات ستتم قبل عودة البرلمان للانعقاد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

قيادات في الحزب متورطة في مخالفات مالية جسيمة

واكد المصادر أن أجهزة رقابية في الدولة رصدت تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب -المُقرَّب من السلطة- في “مخالفات مالية جسيمة” كان أبرزها وقائع استغلال نفوذ وتربُح، عبر مساعدة رجال أعمال في عدد من المحافظات على بناء عمارات وأبراج مخالفة، وتسوية أوضاعها.

وأكد المصادر على أن هناك قرارا وشيكا بتنحية رشاد من موقعه في الحزب، وكذلك إبعاده عن رئاسة الأغلبية البرلمانية، التي عُين فيها قبل عامين، وانتخاب قيادي آخر مع بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان الشهر المقبل.

عملية التطهير ستطال قيادات كبيرة في الحزب

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وأشارت المصادر إلى ان عملية التطهير لن تقتصر فقط على الأمين العام للحزب، بل ستطال شخصيات أخرى مثل، نائب رئيس الحزب، علاء عابد، رئيس لجنة النقل بالنواب، وكذلك نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، طارق رضوان، وأمين التنظيم المركزي في الحزب، يحيى العيسوي، ووكيل لجنة الاتصالات بالنواب، أحمد نشأت منصور.

وأكدت المصادر الي تحدثت لموقع “مدى مصر“، أنه تم الكشف عن تورط عدد من قيادات الحزب في فضائح أخلاقية، مثل واقعة تعدي النائب مصطفى سالمان، عضو الحزب في محافظة أسيوط، بالضرب على سيدة وزوجها بأحد المؤتمرات في دائرته، ما تسبب في حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الثاني.

فيديو فاضح لأمين الحزب في أسوان

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كما نوهت أيضا إلى انتشار فيديو فاضح لأمين عام الحزب في أسوان، حسن سيد خليل، قبل عام، وهي الواقعة التي قالت المصادر إن الأجهزة الرقابية رصدت تكرارها مع قيادات أخرى، ولكن دون انتشار فيديو الواقعة على نطاق واسع.

مستقبل وطن يرد

وردا على ما نشر أصدر “حزب مستقبل وطن” بيانا نشره الأمين العام للحزب أشرف رشاد، عبر صفحته على “فيسبوك” هاجم فيه موقع “مدى مصر”، نافيا ما تحدثت عنه المصادر.

وقال الحزب في بيانه: “رصـد الحـزب فـى الآونة الأخيـرة تـداول العديـد مـن الأخبـار حـول الحـزب وقياداتـه، وذلـك بـالموقع الإلكترونى المسمى ( مـدى مصـر )، والتـى تـهـدف إلى زعزعـة ثقـة المواطنين فـى الحـزب بإعتبـاره حـزب الأغلبيـة الـذى طـالمـا وقـف حـائلاً أمـام تنظيم الإخـوان الإرهابى ومسـاعيه نحـو هـدم مـقـدرات الوطن وكانت تلك الأخبـار الزائفـة عـن وجـود حملـة تطهيـر لقيـادات الحـزب علـى خلفيـة وقـائـع فـسـاد مزعومـة وغيرهـا مـن الأخبـار المغلوطـة التى ليس لها أساس من الصحة.”

وأكد البيان على “نفـى تلك الأخبـار جملـة وتفصيلاً مشيرا أن عمليـة اختيـار كوادر الحـزب سواء فى تنظيماتـه وتشكيلاته الحزبيـة أو فـى المجـالس النيابيـة ؛ تحكمهـا أسـس موضـوعية، يـأتى فـى مقـدمتها: الكفـاءة، والجـدارة، والتأهيـل، والقدرة علـى تلبيـة متطلبـات المـواطن المصرى”.

كما شدد على “إلتزام الحـزب إتخاذ الإجراءات القانونيـة قبـل الموقـع ومحـررى تلك الأخبـار ؛ وذلـك لإظهار الحقائق أمـام الـرأى الـعـام والتمسـك بـالتعويض الأدبـى والمعنـوى والمـادى عـن الأضــرار التـى نـالـت الحـزب وقياداتـه جـراء الإسـاءات الكاذبـة التـى تضـمنتها تلـك الأخبار.”

وأهاب “الحـزب بالصحفيين والمواقع الإخباريـة بضـرورة تحـرى الدقـة والإلتزام بالمعايير المهنيـة فـى المعلومـات التـى يقومـون بنشـرهـا بمـا هـو فـى صـالـح الـوطن والمواطن فى ظل الظروف والتحديات التى تمر بها البلاد والمنطقة والعالم بأسره.”