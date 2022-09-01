الخميس, سبتمبر 1, 2022
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رياضة

صلاح وهالاند من بينهم .. أبرز 10 نجوم غائبين عن مونديال كأس العالم 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
10 نجوم غائبين عن مونديال كأس العالم 2022 قطر watanserb.com
10 نجوم غائبين عن مونديال كأس العالم 2022 قطر
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وطن – نشر موقع ألماني مهتم بالمعلومات الكروية، أسماء أبرز نجوم كرة القدم الغائبة عن حضور مونديال كأس العالم 2022 قطر مع منتخبات بلدانهم.

وأدرج موقع (TransferMarket) الألماني، أسماء أبرز نجوم كرة القدم الذين لم فشلوا في التأهل مع منتخبات بلدانهم إلى مونديال كأس العالم 2022، وفق قيمته التسويقية التي لا تقل عن 20 مليون يورو في سوق الانتقالات (الميركاتو).

كما وجاء من ضمن أبرز النجوم الغائبين، النجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي بطل إنجلترا الموسم المنصرم، والمصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الممتاز، والنمساوي دافيد ألابا لاعب ريال مدريد الإسباني وغيرهم.

أسماء النجوم الغائبين عن مونديال كأس العالم 2022

ونرفق لكم قائمة بأبرز نجوم كرة القدم الغائبة عن حضور مونديال كأس العالم 2022 قطر، وفق ما نشره الموقع الألماني (TransferMarket) بالقيمة التسويقية، كما يلي:

(1) إيرلينغ هالاند ( النرويج، مانشستر سيتي الإنجليزي) 150 مليون يورو.

إيرلينغ هالاند
إيرلينغ هالاند
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(2) محمد صلاح ( مصر، ليفربول الإنجليزي) 90 مليون يورو.

محمد صلاح
محمد صلاح

(3) نيكولو باريلا ( إيطاليا، إنتر ميلان الإيطالي) 70 مليون يورو.

نيكولو باريلا
نيكولو باريلا
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(4) فيديريكو كييزا ( إيطاليا، يوفنتوس الإيطالي) 65 مليون يورو.

كييزا
كييزا

(5) أليساندور باستوني ( إيطاليا، إنتر ميلان الإيطالي) 60 مليون يورو.

أليساندور باستوني
أليساندور باستوني

(6) ويلفريد نديدي ( نيجيريا، ليستر سيتي الإنجليزي) 55 مليون يورو.

ويلفريد نديدي
ويلفريد نديدي

(7) دافيد ألابا ( النمسا، ريال مدريد الإسباني) 55 مليون يورو.

دافيد ألابا
دافيد ألابا

(8) جيانلويجي دوناروما ( إيطاليا، باريس سان جيرمان الفرنسي) 50 مليون يورو.

جيانلويجي دوناروما
جيانلويجي دوناروما

(9) ماركو فيراتي ( إيطاليا، باريس سان جيرمان الفرنسي) 50 مليون يورو.

ماركو فيراتي
ماركو فيراتي

(10) زلاتان إبراهيموفيتش ( السويد، ميلان الإيطالي) 3 ملايين يورو.

زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش

موعد مونديال كأس العالم 2022 قطر

كما ومن المقرر أن تنطلق مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبلين في العاصمة القطرية (الدوحة).

النجوم الغائبين عن مونديال كأس العالم 2022 قطر
النجوم الغائبين عن مونديال كأس العالم 2022 قطر
المصدروطن + TransferMarket
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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