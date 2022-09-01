صلاح وهالاند من بينهم .. أبرز 10 نجوم غائبين عن مونديال كأس العالم 2022

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وطن – نشر موقع ألماني مهتم بالمعلومات الكروية، أسماء أبرز نجوم كرة القدم الغائبة عن حضور مونديال كأس العالم 2022 قطر مع منتخبات بلدانهم.

وأدرج موقع (TransferMarket) الألماني، أسماء أبرز نجوم كرة القدم الذين لم فشلوا في التأهل مع منتخبات بلدانهم إلى مونديال كأس العالم 2022، وفق قيمته التسويقية التي لا تقل عن 20 مليون يورو في سوق الانتقالات (الميركاتو).

كما وجاء من ضمن أبرز النجوم الغائبين، النجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي بطل إنجلترا الموسم المنصرم، والمصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الممتاز، والنمساوي دافيد ألابا لاعب ريال مدريد الإسباني وغيرهم.

أسماء النجوم الغائبين عن مونديال كأس العالم 2022

ونرفق لكم قائمة بأبرز نجوم كرة القدم الغائبة عن حضور مونديال كأس العالم 2022 قطر، وفق ما نشره الموقع الألماني (TransferMarket) بالقيمة التسويقية، كما يلي:

(1) إيرلينغ هالاند ( النرويج، مانشستر سيتي الإنجليزي) 150 مليون يورو.

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(2) محمد صلاح ( مصر، ليفربول الإنجليزي) 90 مليون يورو.

(3) نيكولو باريلا ( إيطاليا، إنتر ميلان الإيطالي) 70 مليون يورو.

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(4) فيديريكو كييزا ( إيطاليا، يوفنتوس الإيطالي) 65 مليون يورو.

(5) أليساندور باستوني ( إيطاليا، إنتر ميلان الإيطالي) 60 مليون يورو.

(6) ويلفريد نديدي ( نيجيريا، ليستر سيتي الإنجليزي) 55 مليون يورو.

(7) دافيد ألابا ( النمسا، ريال مدريد الإسباني) 55 مليون يورو.

(8) جيانلويجي دوناروما ( إيطاليا، باريس سان جيرمان الفرنسي) 50 مليون يورو.

(9) ماركو فيراتي ( إيطاليا، باريس سان جيرمان الفرنسي) 50 مليون يورو.

(10) زلاتان إبراهيموفيتش ( السويد، ميلان الإيطالي) 3 ملايين يورو.

موعد مونديال كأس العالم 2022 قطر

كما ومن المقرر أن تنطلق مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبلين في العاصمة القطرية (الدوحة).