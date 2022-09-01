شهيدان في الضفة الغربية.. والأسرى يبدؤون جولة جديدة من معركة الأمعاء الخاوية

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وطن– ارتقى شابان فلسطينيان، برصاص قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس ورام الله بالضفة الغربية، في وقت يبدأ فيه الأسرى في سجون الاحتلال جولة جديدة من معركة الأمعاء الخاوية.

واستشهد الشاب سامر محمود سليمان خالد (25 عاماً) من مخيم العين؛ متأثّراً بإصابته في عنقه.

جاء ذلك خلال اقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

عاجل| مصادر صحفية: ارتقاء الشاب سامر محمود سليمان خالد من مخيم العين، متأثرًا بإصابته في الرقبة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرقي نابلس. pic.twitter.com/iY7T5oduXi — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 1, 2022

واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس، فيما تمّ اعتقال الأسير المحرر جاسر أبو حمادة خلال اقتحام المخيم.

تغطية صحفية: "إطلاق نار كثيف تجاه قوات الاحتلال خلال انسحابها من مخيم بلاطة شرق نابلس". pic.twitter.com/sjtVSBnl8y — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 1, 2022

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بالتزامن مع ذلك، استشهد الشاب يزن عفانة (جحدر) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

مصادر محلية: هتافات الشبان أثناء نقل جثمان الشـــهيد المقدسي يزن عفــانة من مخيم قلنديا pic.twitter.com/nMHE04dKhZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 1, 2022

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وارتقى يزن، برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات عنيفة أثناء انسحاب قوات الاحتلال من حي أم الشرايط بمدينة البيرة، بالقرب من مدينة رام الله.

تغطية صحفية: "الشاب يزن عفانة من مخيم قلنديا شمال القدس، الذي ارتقى بعد إصابته خلال مواجهات مع الاحتلال أثناء الانسحاب من حي أم الشرايط بمدينة البيرة". pic.twitter.com/eXtxqfRnu0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 1, 2022

1200 أسير يستعدون لخوض إضراب عن الطعام

في غضون ذلك، يستعدّ الأسرى في سجون الاحتلال، لبدء إضراب عن الطعام خلال ساعات .

وسيخوض الأسرى هذه الجولة الجديدة من معركة الأمعاء الخاوية، إذا لم تأخذ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بملاحظات لجنة الطوارئ العليا للإضراب والتي قُدّمت الأربعاء.

هيئة الأسرى: "الحركة الأسيرة تستعد اليوم لبدء الإضراب عن الطعام في كافة السجون خلال ساعات بدخول ألف أسير دفعة واحدة، في حال لم تستجب إدارة سجون الاحتلال لمطالبها". — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 1, 2022

وقالت هيئة الأسرى، إن الحركة الأسيرة تستعد اليوم لبدء معركة الأمعاء الخاوية في كافة سجون الاحتلال خلال ساعات المساء.

ومن المقرر دخول 1200 أسير دفعة واحدة، في حال لم تستجب إدارة سجون الاحتلال لمطالبها، على أن تكون الدفعة الثانية غداً الجمعة.

تغطية صحفية| مكتب إعلام الأسرى: 1200 أسير يستعدون اليوم البدء بالإضراب عن الطعام كدفعة أولى من كافة السجون، ضمن خطوات المواجهة التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة ضد إجراءات إدارة سجون الاحتلال.#فلسطين pic.twitter.com/GcWNLxcMHg — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) September 1, 2022

وقالت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، إنها ستعلن، اليوم، عن أسماء قادة الإضراب وستسلم قائمة الأسرى المضربين لإدارة سجون الاحتلال، بحسب شبكة “قدس”.

اقتحام غرف بسجن رامون

في السياق، اقتحمت وحدة خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال صباح الخميس، غرفة 93 في قسم 7 بسجن “رامون”، ونقلت ممثل أسرى حركة الجهاد الإسلامي الأسير محمد ساري محمد حسين إلى جهة مجهولة.

وقالت مؤسسة “مهجة القدس” المعنية بمتابعة شؤون الأسرى، إن الحديث عن تعليق أو تأجيل للإضراب غير صحيح.

وأوضحت أن لجنة الطوارئ العليا أعلنت أن خطواتها غير قابلة للتجزئة والمساومة، ومطالبها واضحة منذ اليوم الأول.

ولفتت إلى أن قرار الإضراب يحظى باتفاق من كل أبناء الحركة الأسيرة، وأن لجنة الطوارئ العليا للإضراب عممت ذلك على جميع السجون والمعتقلات، بأن يكون دخول ألف معتقل دفعة واحدة في هذه المعركة مساء يوم الخميس.

وتحديد “مساء الخميس” موعداً لبدء الإضراب جاء لإتاحة الفرصة للحوار مع مصلحة سجون الاحتلال لتنفيذ المطالب، وأبرزها التراجع عن جملة الإجراءات التنكيلية التي تحاول فرضها على الأسرى، حسبما أعلن نادي الأسير.