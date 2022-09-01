الخميس, سبتمبر 1, 2022
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حياتنا

شاكيرا تنتقم من بيكيه بسلسلة فضائح.. معركة قضائية شرسة على الأعتاب!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شاكيرا تنتقم من بيكيه بسلسلة فضائح.. معركة قضائية شرسة على الأعتاب! watanserb.com
شاكيرا وبيكيه
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وطن– تستعد المغنية الكولومبية شاكيرا، لخوض معركة قضائية شرسة ضد حبيبها السابق جيرارد بيكيه، لتتمكن من الفوز بحضانه طفليهما.

خيانات متكررة

ووفقاً لصحيفة TeleCinco الإسبانية، فإن شاكيرا ستفضح خيانات بيكيه على مدار سنوات علاقتهما الـ12. خاصة أن حضانة طفليهما لا تزال نقطة جدل.

وأشارت الصحيفة إلى أن شاكيرا وبيكيه يرغبان باتفاق ودي، لكن أراءهما متباعدة.

فالمغنية الكولومبية تصر على ذهاب الطفلين معها إلى ميامي، لكن بيكيه يرفض الفكرة رفضاً تاماً.

اللقاء الأخير

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وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادرها، أن شاكيرا وبيكيه التقيا في أغسطس الماضي، وحدّدا لقاءً آخر هدّدت خلاله المغنية العالمية أنه سيكون الأخير، قبل بدء المعركة القضائية.

وقالت المصادر: “شاكيرا تعلم تماماً أن بكيه لن يقبل بنقل الأطفال، على الأقل هذا العام رغم توتره من المحاكم والقضاء”.

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ويعود توتر بيكيه إلى يقينه من أن شاكيرا ستخوض معركة قضائية شرسة تفضح فيها كل خياناته. ويحاول حالياً التأكد مما تملكه أم أطفاله من أدلة ضده.

خيانة عام 2016

وكان الصحفي الإسباني جوردي مارتن، قد كشف أن مدافع برشلونة، لم يكن مخلِصاً لشاكيرا منذ 2016.

وقال جوردي مارتن في حديث لبرنامج RCN  Mundo  الإذاعي وفقًا لمجلة ”ماركا“، إنه تمّ تحذير شاكيرا من خيانة بيكيه في ذلك الوقت.

وادّعى مارتن أنه يعرف عن علاقة شاكيرا وبيكيه منذ أن بدآ في المواعدة في عام 2010.

وأضاف: “لقد تخصصت دائماً في كل ما يتعلق الأمر بهما”.

وحول خيانة بيكيه المزعومة، قال مارتن: “لقد حذرت شاكيرا من قبل أثناء مشاركتها في برنامج تلفزيوني. وطلبت منها أن تنتبه لبيكيه لأنه كان يخونها”.

ضحية

وأردف المصور الشهير: “شاكيرا هي الضحية في هذه الحالة، لقد تم خداعها. إنها شخصية رائعة، عليك أن تتذكر أنها تركت حياتها في الولايات المتحدة وانتقلت إلى إسبانيا من أجله”.

وكانت قد انتشرت صور، أشعلت قلب شاكيــرا، ظهر فيها بيكيه وهو يقبّل “حبه الجديد” كلارا شيا مارتي طالبة العلاقات العامة، خلال مهرجان Summerfest Cerdanya في كتالونيا.

عشيقة بيكيه

ونشرت مجلة “هولا” صور بيكيه وعشيقته، أثناء حضورهما حفل زفاف أحد أفضل أصدقاء بيكيه، “ألبرت بيدريت”، حيث بدت “كلارا” مبتسمةً، فيما لا يخفي بيكيه أنه واقع في حبّها.

ووصل بيكيه وعشيقته إلى الحفل، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض، ويتشاركان الابتسامات.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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