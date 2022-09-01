سعودي يدهس جواز سفره بقدمه تنديداً بالاعتداء على يتيمات خميس مشيط (فيديو)

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وطن– انتشر مقطع فيديو على موقع “تويتر”، يوثّق قيام معارض سعودي بإلقاء جواز سفره أرضاً، بعد واقعة الاعتداء المشين على يتيمات دار الأيتام في محافظة خميس مشيط، وهي الواقعة التي أثارت غضباً عارماً.

ونشر المعارض نادر مطلق الشمري فيديو هاجمَ فيه السلطات السعودية، وقال: “إلا الشرف، ما دام وصلت للشرف فهذا عار”.

وأظهر الفيديو، الشمري وهم ممسك بجواز سفره، قائلاً إنه لا يتقبل حمل هذا الجواز، ثم ألقاه أرضاً ودهسه بقدمه.

كما شنّ الشمري هجوماً على ولي العهد محمد بن سلمان (الذي يُنظر إليه بأنه الحاكم الفعلي للمملكة)، قائلاً إنه يتحمل مسؤولية التغوّل الأمني على المواطنين، والفتيات العزّل.

الاعتداء على يتيمات خميس مشيط

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وكان مقطع فيديو قد تمّ تداوله على صعيد واسع، أظهر اعتداء رجال أمن سعوديين وآخرين بزي مدني على فتيات في إحدى دور الأيتام خلال محاولة مقاومتهن.

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وبعد ساعات مما جرى، أصدرت النيابة العامة بياناً قالت فيه إنه بناء على ما تمّ رصده من مقاطع فيديو تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، فقد باشرت النيابة المختصة في وقت مبكر التحقيقَ في واقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية، والقضية ما زالت قيد إجراءات التحقيق.

وصرّح مصدر بالنيابة السعودية، بأنه على ضَوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة.

عاجل.. النيابة العامة:

نشدد على حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة، ونؤكد في الوقت ذاته على حماية المال العام من الجناية والاعتداء . — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 31, 2022

وأكد المصدر حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة.

وشدّد على حماية المال العام من الجناية والاعتداء، وأن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين.

هيئة حقوق الإنسان السعودية تعلّق

في سياق متصل، أصدرت هيئة حقوق الإنسان السعودية بياناً قالت فيه إنها تتابع باهتمام بالغ الحادثة التي وقعت في دار التربية الاجتماعية في محافظة خميس مشيط.

بيان | #هيئة_حقوق_الإنسان تتابع حادثة دار التربية الاجتماعية بمنطقة عسير pic.twitter.com/gFYZ99yZ5B — هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) August 31, 2022

وأضافت الهيئة أنها شكّلت فريقاً لهذا الغرض، وأنها تعمل بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة على معالجة كافة ما رُصد من ملاحظات.

وكانت إمارة منطقة عسير، قد أصدرت بياناً، قالت فيه: “إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص”.