الخميس, سبتمبر 1, 2022
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“رشوة” أخذها ضابط تثير سخرية واسعة في تونس.. ما قصتها؟

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
رشوة ضابط شرطة في تونس watanserb.com
رشوة ضابط شرطة في تونس
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وطن– ضجت السوشيال ميديا في تونس خلال الأيام الماضية بحادثة وصفت بـ الطريفة، تمثلت في إقدام ضابط شرطة في أحد المفترقات التونسية على أخذ رشوة من أحد المواطنين تمثلت في “علبة شامبو”.

سخرية من الحادثة

وقد تناقلت العديد من الصفحات على موقع “فيسبوك” في تونس مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الأمني وهو يتلقى علبة شامبو من مواطن تونسي كرشوة.

وترواحت التعليقات بين السخرية من تصرفات رجل الشرطة وبين محاولة فهم أسباب تلقيه هذه الرشوة.

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وفي هذا السايق قال “عماد” صاحب حساب على موقع فيسبوك:”عندما كنت صغيرا، كانت رتبة النقيب والعقيد أو العميد نادرة الوجود الا في احتفالات 7 نوفمبر أو في زردة سيدي تليل .. أما اليوم فقد صار العقيد يتلقى رشوة في شكل علبة شامبو .. لا حول و لا قوة الا بالله ..”

في حين كتب رمزي عشيش، صاحب حساب آخر على موقع فيسبوك بأن ” الدنيا قامت وقعدت على رشوة في دبوزة شامبوان.. اما ما تكلم حد على رشاوي أخطر متاع توظيف وصفقات وديوانة… القهوة في تونس عقلية نحاسبو فيها الموظف كي يحصل أما المواطن ما يحاسبو حد.”

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وتابع:”في العالم الكل الرشوة جريمة مشتركة يتعاقب عليها الراشي والمرتشي الا في حالة التعاون أما في بلادنا الرشوة جريمة يتحاسب عليها الموظف.”

تفاعل السلطات الأمنية

إلى ذلك فقد تم إيقاف الأمني الذي تسلم علبة شامبو من سائق إحدى الشاحنات.

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وهو ما أكدته النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بلاغ لها، الثلاثاء 30 أوت 2022، حول إيقاف أحد الأمنيين تحفظيا عن العمل، بعد تداول مقطع فيديو له وهو بصدد تسلم علبة ‘شامبو من سائق إحدى الشاحنات، وذلك إلى غاية استكمال التحقيقات.

كما تقرر، بحسب النقابة، استدعاء السائق لسماع أقواله بشأن الحادثة قبل اتخاد القرارات المناسبة.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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