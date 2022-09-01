ربى طوابيني كذبت ومفاجأة صادمة بشأن مطعم “سهول سحاب” ووالدها

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وطن– صُدمت مواقع التواصل الاجتماعي بمفاجأة جديدة غير متوقعة في قصة “مطعم سهول سحاب” بالأردن، والفتاة ربى طوابيني، حيث اتضح أن المطعم الذي طلبت دعم الأردنيين له ليس ملك والدها كما زعمت.

ربى طوابيني كذبت على الأردنيين

وكانت ربى طوابيني حازت شهرة واسعة في الأردن، عقب نشرها “بوست” على حسابها بفيسبوك، تشكو فيه أزمة والدها صاحب مطعم الشاورما الذي يعاني لعدم وجود زبائن ومهدد بالغلق، وناشدت الأردنيين دعمه.

وبالفعل استجاب الأردنيون من مشاهير وشخصيات عامة ومواطنين لدعوة ربى التي تأثروا بها، وزحفوا إلى مطعم “سهول سحاب” في الأردن، في مشهد مهيب وامتلأ المطعم عن آخره، وراجت قصة ربى ووالدها في البلاد.

ولكن المفاجأة الصادمة ما كشفته ربى طوابيني اليوم، عن عدم امتلاك والدها لمطعم “سهول سحاب” وأنه ملك لشخص آخر.

صدمة للأردنيين

حيث ظهرت ربى في مقطع فيديو كشفت فيه عن وقوع خلاف بين والدها وصاحب المطعم الحقيقي، الذي رفض إعطائه جزء من أرباح المطعم بعد هذه المكاسب الكبيرة.

(واذا كانت البنت كذبة لحتى تستعطف قلوب الناس و تطلع تريند ف راح توخذ جزائها عن قريب لانو كان بإمكانها تحكي حقيقه و خلص هيك هيك الناس كلها كانت راح تساعدها شو منظرها هسى بين الخلايق و بدها تدرس طب اذا هي ما كانت صادقه مع الناس كيف راح نامن بحياتنا عندها …..#سهول_سحاب — 7aj3r Ibrahim (@7aj3r_94) September 1, 2022

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وبحسب ما نقلته صحيفة “السبيل” الأردنية، ذكرت ربى أن والدها “أبو عبدالله” كان يعمل في السعودية وترك هذا العمل بعد دعوى من صاحب مطعم “سهول سحاب” مقابل أن يحظى بجميع أرباح قسم الشاورما بالمطعم.

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وأوضحت أن أبيها لم يتلقّ جزءا من الدعم جراء الإقبال الكبير للزبائن بسبب البوست الذي نشرته، وهو ما دفعها على ما يبدو لكشف حقيقة الأمر وأن والدها ليس شريكا بمطعم سهول سحاب.

صاحب المطعم الحقيقي انتقد بحسب ربى طوابيني، الدعم الذي شهده المحل عن طريق منشورها الشهير على فيسبوك.

نصيحة للشعب الاردني العظيم ،الي بدو يفزع بشي والله رازقو يشوف جيرانو المتعففين او اخوته او معارفه ومش بالمصاري باي شي يقدر عليه زي الهدايا

ويبعد عن هبل السوشيال ميديا والكذب الي فيه

البنت هاي مش مربية لانها شحدت وكذبت

وابوها ماقصر طمع بدو جلالة الملك يدرس عيالو

#سهول_سحاب — abdo abed (@PH_abdoabed) September 1, 2022

وقال صاحب المطعم بحسب رواية ربى إن “إقبال الزبائن تسبب بـ”اتساخ” المطعم.

ولفتت طوابيني أيضا إلى أن صاحب المحل قال: “ليس لكم عندي شيء، موضحة أنها تلقّت منه معاملة سيئة.

هنالك قضية لم أستطع تجاهلها في قصة مطعم #سهول_سحاب وهي أن الفتاة كذبت. فقد زعمت أن والدها هو صاحب المطعم وأنه وصل عمرًا لا يقبل أحدًا بتشغيله وأنها لا تملك ثمن إعلانات. تبين أن المطعم يملكه رجل أعمال ووالدها مجرد "معلم شاورما"، لماذا لم تكن صادقة؟ — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) September 1, 2022

واتهم الأردنيون ربى بأنها خدعتهم بعد أن تبين لهم أن المطعم ليس ملك والدها بل يعمل فيه معلم شاورما.

فيما مالك المطعم شخص آخر وله شريك آخر ليس هو والد الفتاة، وذلك بعد أن رأوا سجلات مراقبة الشركات وخلوها من أي إشارة لوالد ربى طوابيني.

صدقا.،.بعد كل ما رأيناه وسمعناه وتصريحات تظهر هنا وهناك وإعلام عربي وعالمي…

تأكدت مجدداً أن صناعة الحمقى تبدأ من عندنا!#مطعم_سهول_سحاب#ربى_طوابيني#اعلام_خيخة pic.twitter.com/HKS3BSRpWv — 𝐓𝐚𝐫𝐞𝐤 | طـارق (@Tarek_76_) August 31, 2022

صاحب المطعم محمد الحوراني أكد أن والد ربى معلم شاورما وشريك في المطعم، لكن ربى أكدت أن والدها ليس شريكا في مطعم سهول سحاب كما اعتقد الأردنيون. بل هو مشارك في قسم الشاورما من حسابه الخاص وباقي المطعم لشخص آخر.

كما ظهرت طوابيني في مقطع مصور آخر، وهي تطلب حقها من صاحب المطعم، وتشير إلى معاملته السيئة لها ولوالدها.

قصة ربى طوابيني ومطعم سهول سحاب

وكانت البداية قبل أيام عندما لجأت ربى لمواقع التواصل لإنقاذ والدها، مطالبة بدعمه ودعم مطعمه قبل وصوله للإفلاس.

وقالت الفتاة في منشورها الذي رصدته (وطن) على صفحتها بفيسبوك، وقتها إنه الحل الأخير لديها هو توجيه نداء استغاثة، كونها لم تستطع تأمين تكاليف إعلانات للترويج لمطعم والدها الذي لم يقصده أحد للشراء بعد ثلاثة أيام من الافتتاح.

مشان الله لا تلعبوا على آخر وتر عند الاردنيين وتر النخوة لانه اذا راحت بنفقد كلشي#سهول_سحاب#مطعم_سهول_سحاب — moadalsmadi (@moadalsmadi) September 1, 2022

وقالت ربى في منشورها: “والله بكتب ودموعي على خدي، اليوم حكيت مع بابا وكان صوته كتير تعبان، وآخر اشي صار يبكي، أمانة ساعدوني”.

وهب مئات الأردنيين بالفعل عقب هذه المناشدة، صوب مطعم “سهول سحاب” حتى امتلأ المطعم عن آخره ، كما حضر وزير العمل الأردني نايف استيتية لتقديم دعمه هو الآخر للفتاة ووالدها.ة