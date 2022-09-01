حقائق غريبة قد لا تعرفها عن أنفك..تعرف عليها

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن– يقوم الأنف بدور أساسي في عملية التنفس وكذلك الشم، ولكن هذا ليس كل ما يفعله.

يقول الخبراء إن للأنف أيضًا بعض الميزات المدهشة التي لا يعرفها معظمنا.

إذن، تابع قراءة هذا التقرير الذي نشرته مجلة “باست لايف” لتتعلم حقائق غريبة لم تكن تعرفها عن أنفك.

نتنفس من خلال فتحة أنف واحدة



يقول الخبراء إننا نستخدم في الواقع فتحة أنف واحدة للتنفس.

يقوم الناس بحوالي 75٪ من تنفسهم من إحدى فتحتي الأنف و25٪ من فتحة الأنف الأخرى.

- Advertisement -

في حال اقتربت من مرآة وأخرجت الزفير من أنفك، فستتسبب بظهور الضباب عليها، وستتجمع علامتان من بخار الماء على السطح، واحدة لكل فتحة أنف.

- Advertisement -

ولكن علامة واحدة ستكون أكبر من الأخرى، لأن الناس يتنفسون في الغالب من فتحة أنف واحدة في كل مرة.

ممر الأنف يعمل على ترطيب الهواء المستنشق

كواحد من المسارات الأساسية لجسمك إلى رئتيك، يؤدي الأنف وظيفة مهمة: فهو يقوم بترطيب الهواء قبل دخوله إلى الرئتين.

يقوم بذلك عن طريق إرسال الهواء عبر المحارة الأنفية، وهي سلسلة من الهياكل العظمية الضيقة الموجودة في تجويف الأنف العلوي، والتي تعمل على ترطيب الهواء أثناء انتقاله إلى الرئتين.

يعمل أنفك كمنقي للهواء