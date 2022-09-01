الخميس, سبتمبر 1, 2022
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تصريح صادم من سميرة عبدالعزيز عن محمد رمضان!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
تصريح صادم من سميرة عبدالعزيز عن محمد رمضان! watanserb.com
محمد رمضان وسميرة عبد العزيز
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وطن- تجاهلت الفنانة المصرية سميرة عبدالعزيز، سخرية مواطنها الفنان المصري محمد رمضان بمنشور عام على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سميرة عبدالعزيز خلال تكريمها بالمركز الثقافي الروسي، حول سخرية محمد رمضان “: “لو رديت هتتساوى الرؤوس”.

مستعدة أكون أمه

وكان رمضان قد أعاد نشر تصريح لسميرة عبدالعزيز بعنوان: “مستعدة أكون أمه في عمل فني”.

وعلق رمضان على الخبر قائلا:” يااااه أخيراً يا أستاذة .. أنا قلبي هيوقف م الفرحة.. بس للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم”.

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وتعود بداية الأزمة إلى تصريحات سميرة عبد العزيز (87 عاماً) خلال ندوة صحفية. قالت فيها إن محمد رمضان أهانها بعدما رفضت دور والدته في أحد الأعمال الفنية التي قام ببطولتها.

“محمد رمضان فضحني”

وأردفت: “محمد رمضان فضحني لما رفضت أعمل أمه، في ناس شتموني وناس دافعوا عني، وأنا متكلمتش. لكن هو قل أدبه وقاللي يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وانتي بتاخدي 20 ألف جنيه، واتكلموا عن الحدث ده في السوشيال ميديا (الهباب) اللي كلها نميمة”.

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وتابعت الفنانة حينها: “الحكاية بقت فلوس، بقت قيم مزيفة غير حقيقية. مفيش قيم ده سببه إن التلفزيون لا ينتج ولا مؤسسة السينما، وصوت القاهرة”

وشددت سميرة عبد العزيز حينها على ضرورة عودة الدولة للإنتاج مرة أخرى.

تحرك برلماني

ومنذ بدأت الأزمة بين الفنانين، تحرك عضو مجلس الشيوخ المصري ياسر الهضيبي ضد رمضان. حيث تقدم في حينها بمذكرة برلمانية عاجلة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

وأمر الهضيبي باستدعاء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، بشأن (التصريحات المسيئة إلى عضو في مجلس الشيوخ ورمز من رموز الفن المصري)

وقال الهضيبي: (يجب محاسبة رمضان بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي).

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كذلك عضو مجلس النواب المصري، إيهاب رمزي، الذي أعرب عن أسفه الشديد للألفاظ التي تفوه بها الفنان محمد رمضان ضد الفنانة سميرة عبد العزيز. مطالبا بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده.

وقال رمزي، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية: (خطايا وكوارث محمد رمضان تعددت ولا بد من محاكمته حتى يتوقف عن ممارساته المستفزة للمجتمع).

وأشاد رمزي بتأكيد الفنان أشرف زكي أن هذا الموقف من رمضان ضد الفنانة سميرة لن يمر مرور الكرام. وأن مجلس إدارة النقابة وجموع الفنانين المصريين في حالة انزعاج تام من هذا الخبر الذي يمس رمزا كبيرا من رموز الفن في مصر والوطن العربي، بحسب البيان.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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