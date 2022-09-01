الخميس, سبتمبر 1, 2022
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رياضة

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي watanserb.com
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي
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وطن – يلتقي فريق مانشستر يونايتد أمام المستضيف ليستر سيتي، الخميس، مع ختام منافسات الأسبوع ال5 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على أرض ملعب ( كينغ باور).

وستبدأ المباراة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي في منافسات الدوري الممتاز (البريميرليج)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، بينما بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

وسيلعب المدرب الهولندي إريك تين هاج بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه ليستر سيتي، كما يلي:

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حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

دفاع التشكيلة: ليساندرو مارتينيز، تيريل مالاسيا، رافاييل فاران، ديوجو دالوت (فيل جونز).

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خط الوسط: كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز، كاسيميرو (فريدريكو سانتوس).

مركز الهجوم: جادون سانشو، ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال ( كريستيانو رونالدو).

معلق مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

ومن المقرر تبث أحداث مباراة مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، أمام المستضيف لتلك المواجهة ليستر سيتي (الثعالب)، عبر شبكة قنوات (bein sports) الرياضية القطرية، الناقل لكافة مباريات الدوري الممتاز لهذا الموسم.

كما وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين، عبر قناة (bein sports premium 1)، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تاريخ المواجهات في الدوري الإنجليزي

ولم يتلقى ليستر سيتي أي خسارة في آخر 4 مباريات أمام منافسه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ( البريميرليج)، حيث حقق الفوز في مباراتين، والتعادل في مثلها.

كما وخسر مانشستر يونايتد على أرض ليستر سيتي الموسم المنصرم بنتيجة 4-2، إلا أنه لم يخسر خارج ملعبه أمام الفريق المنافس في مباراتين متتاليتين في مسابقة الدوري منذ إبريل/ نيسان عام 1976.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز ال12 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 6 نقاط، كما ويتذيل منافسه ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة فقط حتى الآن.

المصدروطن + صفحة مانشستر يونايتد + ليستر سيتي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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