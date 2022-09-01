تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وطن – يلتقي فريق مانشستر يونايتد أمام المستضيف ليستر سيتي، الخميس، مع ختام منافسات الأسبوع ال5 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على أرض ملعب ( كينغ باور).
وستبدأ المباراة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي في منافسات الدوري الممتاز (البريميرليج)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).
كما وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، بينما بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.
هل ينجح @B_Fernandes8 في حسم الأمور مبكرًا كما فعل الجولة الماضية؟ 🤔
ما هي توقعاتكم لنتيجة مباراة #ليستر_يونايتد اليوم؟ ⬇#يونايتد
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 1, 2022
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي
وسيلعب المدرب الهولندي إريك تين هاج بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه ليستر سيتي، كما يلي:
حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
دفاع التشكيلة: ليساندرو مارتينيز، تيريل مالاسيا، رافاييل فاران، ديوجو دالوت (فيل جونز).
خط الوسط: كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز، كاسيميرو (فريدريكو سانتوس).
مركز الهجوم: جادون سانشو، ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال ( كريستيانو رونالدو).
تحضيرات #يونايتد استعدادًا لمواجهة #ليستر_يونايتد يوم الخميس. 👊
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 30, 2022
معلق مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي
ومن المقرر تبث أحداث مباراة مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، أمام المستضيف لتلك المواجهة ليستر سيتي (الثعالب)، عبر شبكة قنوات (bein sports) الرياضية القطرية، الناقل لكافة مباريات الدوري الممتاز لهذا الموسم.
كما وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين، عبر قناة (bein sports premium 1)، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.
⚡️💨#يونايتد || #ليستر_يونايتد pic.twitter.com/bnOKk0GsIF
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 30, 2022
تاريخ المواجهات في الدوري الإنجليزي
ولم يتلقى ليستر سيتي أي خسارة في آخر 4 مباريات أمام منافسه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ( البريميرليج)، حيث حقق الفوز في مباراتين، والتعادل في مثلها.
كما وخسر مانشستر يونايتد على أرض ليستر سيتي الموسم المنصرم بنتيجة 4-2، إلا أنه لم يخسر خارج ملعبه أمام الفريق المنافس في مباراتين متتاليتين في مسابقة الدوري منذ إبريل/ نيسان عام 1976.
Set for action on Filbert Way ✊#LEIMUN pic.twitter.com/buMqzhricd
— Leicester City (@LCFC) September 1, 2022
ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز ال12 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 6 نقاط، كما ويتذيل منافسه ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة فقط حتى الآن.