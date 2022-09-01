الخميس, سبتمبر 1, 2022
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اقتصاد

بنك قطري يتصدر قائمة أقوى 10 بنوك في الشرق الأوسط

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
أقوى 10 بنوك في الشرق الأوسط watanserb.com
بنك قطر الوطني
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وطن– أعدت مجلة فوربس، قائمة بأقوى عشرة بنوك في الشرق الأوسط لعام 2022، تصدّرها بنك قطر الوطني (QNB).

وبلغت القيمة السوقية للبنك القطري 51.9 مليار دولار، وحقّق إيرادات بقيمة 14 مليار دولار.

وحلّ في المركز الثاني، بنك أبو ظبي بقيمة سوقية 56.9 مليار دولار، وإيرادات بلغت 8.2 مليار دولار.

البنك الأهلي السعودي حلّ ثالثاً، ووصلت قيمته السوقية 79.3 مليار دولار، وإيرادات بقيمة 8.6 مليار دولار.

في المركز الرابع، جاء مصرف الراجحي حيث بلغت قيمته السوقية 90.7 مليار دولار، وإيرادات 7.1 مليار دولار

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خامساً، حلّ بنك الإمارات دبي الوطني وبلغت قيمته السوقية 23.4 مليار دولار، وإيرادات 9.8 مليار دولار.

بنك الكويت الوطني حلّ سادساً بقيمة سوقية 25.5 مليار دولار، و3.7 مليار دولار إيرادات.

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في الترتيب السابع جاء بنك الرياض بقيمة سوقية 27 مليار دولار، وإيرادات 3.6 مليار دولار.

وفي المركز الثامن، حلّت مجموعة بنك أبو ظبي التجاري بقيمة سوقية 17 مليار دولار وإيرادات 4 مليارات دولار.

بيت التمويل الكويتي حلّ تاسعاً بقيمة سوقية 24.7 مليار دولار، وإيرادات 3.6 مليار دولار.

وفي المركز العاشر، حلّ بنك دبي الإسلامي بقيمة سوقية 11.3 مليار دولار، وإيرادات 3.2 مليار دولار.

أقوى 10 بنوك في الشرق الأوسط

بنوك الشرق الأوسط بعد جائحة كورونا

ومطلعَ أغسطس الماضي، قالت مجلة فوربس: إن البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمكّنت من تخطي أزمة كورونا.

وبحسب المجلة، شهد أكبر 30 بنكًا في المنطقة نموًا في مجموع الأصول بنسبة 13% في عام 2021، لتصل إلى 2.5 تريليون دولار، مقارنةً بـ2.3 تريليون دولار في 2020.

بينما زادت الأرباح بنحو 37% لتتجاوز 34 مليار دولار.

وقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لـ30 بنكًا إلى 587 مليار دولار حسب إغلاقات الأسواق في 28 يونيو الماضي، بزيادة قدرها 23%.

أما مجموع إيرادات البنوك في القائمة، فقد تخطى 107 مليارات دولار.

وهيمنت البنوك الخليجية على قائمة عام 2022، حيث يمارس 25 بنكًا من إجمالي البنوك المشاركة أعماله في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي في المنطقة، مزيدًا من النمو في عام 2022، بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

ورجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها مؤخرًا، أن تؤدي زيادة أسعار النفط والنشاط الاقتصادي القوي وارتفاع معدلات الفائدة، إلى انتعاش ربحية البنوك الإماراتية، وعودتها لمستويات ما قبل الجائحة.

كما توقّعت (S&P Global Ratings) تأثيرات طفيفة للحرب الروسية الأوكرانية على مصارف المنطقة، بسبب تعاملاتها المحدودة مع طرفي الصراع.

المصدرفوربس
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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