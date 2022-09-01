السبت, سبتمبر 3, 2022
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بعد تهديد نادين الراسي.. الحكومة اللبنانية تخرج عن صمتها! (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
بعد تهديد نادين الراسي.. الحكومة اللبنانية تخرج عن صمتها! (فيديو) watanserb.com
نادين الراسي وجورج الراسي
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وطن- خرجت الحكومة اللبنانية عن صمتها، بعد اتهامهم بالإهمال الذي تسبب بحادث مروع في منطقة البقاع شرق لبنان على الحدود مع سوريا، أودى بحياة الفنان الشاب جورج الراسي.

مشاكل في جميع الطرق

وعبر حسابه على “تويتر”، قال علي حمية وزير الأشغال اللبناني: “هناك 3 أركان تمثل عاملا أساسيا في حوادث السير. وهي الطرقات والسائق والسيارة. وللأسف كل الطرقات اللبنانية تعاني من مشاكل”.

وأشار حمية إلى أن موازنة وزارة الأشغال العامة تبلغ 39 مليار ليرة، أي مليون دولار.

كما أكد حمية أنه منذ يوم الاثنين الماضي تم اتخاذ إجراءات لمعرفة إلى أين وصل ملف النقل.

كل مذنب سيعاقب

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وتابع حمية أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام كل الحوادث التي تحدث في لبنان. مردفاً: “أول إجراء تم هو الكشف على ذلك الطريق وسيتبعه الكشف على طرقات أخرى”.

وتعهد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، بأنه لن يغطي على أحد وكل مذنب يجب أن ينال عقابه وفقًا للقانون.

“والله لأحرقله قلبه”

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وكانت شقيقة جورج الراسي، الفنانة نادين الراسي ، قد أكدت في تصريح لمجلة “الجرس”، أن شقيقها كان بارعاً في قيادة السيارات. معقّبة: “هيدا قتل مش حادث. مسؤولية وزارة الأشغال، المهندس اللي اشتغل الطريق”.

وتابعت: “دم جورج ما بيروح هدر، لو بيكلفني الشي عمري، كل شي بكف ودم جورج بكف. وبدي أرفع دعوى على وزير الأشغال. والله لأحرقله قلبه زي ما حرق قلبي. بدي أفوت عالحبس؟ ما في مشكلة، آكلة شاربة نايمة”.

وفي وقت سابق، قال وكيل عائلة الفنان الراحل” المحامي “أشرف الموسوي”: إنّ العائلة بصدد تقديم شكوى قانونية أمام القضائَين الجزائي والمدني ضد الدولة اللبنانية. وكل من يُظهِره التحقيق في جرم مخالفة أبسط قواعد السلامة العامة على “طريق المصنع”، ما أدى إلى مقتل “الراسي” بحادث سير؛ نتيجةَ اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي في المنطقة.

شكوى ضد الدولة

وأكّد الموسوي لموقع “لبنان 24“، أن عائلة الفنان الراحل ستتقدم بالشكوى ضد الدولة، وأيضاً ضد المتعهدين الذين نفّذوا هذه الطريق.

ولفت الموسوي بحسب المصدر إلى: “أن الحادث قضاء وقدر؛ نتيجةَ عدم إنارة الأوتوستراد الدولي، وغياب أدنى مقوّمات السلامة المرورية بين نقطتَي المصنع السوري واللبناني.

كما أن “جَسَد” الراسي لم يتعرّض لأي تشوّه، وسبب الوفاة هو كسور كبيرة في الضلوع؛ إثرَ الصدمة القوية للسيارة بالحاجز الإسمنتي.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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