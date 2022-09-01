الطبخ والتسوق.. 7 أنشطة يومية تساعد على حرق السعرات الحرارية

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن-لا شك في أن المهام التي نكره القيام بها يوميًا، تساعدنا على فقدان السعرات الحرارية.

هل تعلم أنك تستطيع أن تحرق السعرات الحرارية كل يوم من خلال ممارسة روتينك اليومي فقط؟ حتى إذا كنت لا ترتدي أحذية الجري أو الجوارب الرياضية، فأنت تقوم في يومك بأنشطة روتينية تساعدك على إنقاص الوزن.

فيما يلي كشف المدربين الشخصيين أنتوني مايات وإليزا فلين من خلال صحيفة “أ بي ثي” الإسبانية، عن أفضل الأنشطة الروتينية، التي تساعدك على أن تبقى نشط، بالإضافة إلى حرق السعرات الحرارية. وفي هذا الصدد، شارك الخبراء الرياصيين، بعض النصائح حول كيفية دمج التمارين اليومية في روتيننا.

من جهتها، توضح المدربة الشخصية إليزا فلين، أنه “لا داعي للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة الرياضة لحرق السعرات الحرارية، لأنه بمجرد هضم الطعام بطريقة صحية أو الوقوف، يمكنك أن تحرق السعرات الحرارية، فضلا عن أنه في أثناء النوم نستطيع فعل ذلك أيضًا!

بحسب ما ترجمته “وطن“، فإن عددسعرات الحرارية التي يحرقها الشخص، تتأثر بأشياء كثيرة كالوزن فتكون الحسابات تقريبية.

- Advertisement -

وفيما يلي ذكر الخبراء 7 أنشطة روتينية، تسهّل عليك حرق السعرات الحرارية بناءً على شخص يزن 70 كجم ويؤدي هذه الأنشطة لمدة 20 دقيقة:

1. اغسل الصحون

إذا كنت تكره هذا النشاط، فستصبح عاشقًا له، لأنك إذا وقفت لغسل الأطباق لمدة 20 دقيقة، فقد تفقد 44 سعرة حرارية.

2. الذهاب للتسوق

- Advertisement -

في المرة القادمة التي تذهب فيها للتسوق، حاول شراء أشياء للعودة للمنزل وأنت محمّل بالحقائب في يديك وامش لمدة 20 دقيقة. هذه الطريقة تساعدك على التخلص مما يصل إلى 61 سعرة حرارية.

3. الطبخ

يمكن حرق 49 سعرة حرارية في أثاء الطهي، لاسيما إذا قمت بذلك لمدة 20 دقيقة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، يقول الخبراء أنه إذا حملنا أواني ثقيلة أو حركنا باليد خليطًا ما، فإن كمية السعرات الحرارية المحروقة تصل إلى 86 سعرة حرارية.

4. طلاء المنزل

على الرغم من أننا عادة ما نترك هذا النشاط للمحترفين، إلا أن طلاء الغرفة، يجعلك تفقد 81 سعرًا حراريًا. تخيل لو طليت المنزل كله!

يقول الخبير الرياضي مايات، “التنظيف العام للمنزل جيد، حيث يمكن أن يساعد في حرق الكثير من السعرات الحرارية. تعمل المكنسة الكهربائية والكي وتعليق الملابس على تحريك جسمك وتساعدك على البقاء نشيطًا في المنزل. لذلك لا تنظر إلى الأمر على أنه عمل روتيني، بل انظر إليه على أنه طريقة للحصول على تلك الخسارة الإضافية للسعرات الحرارية”.

5. البستنة

يتمتع الأشخاص الذين يعتنون بحديقة منزلهم بعديد المزايا، بما في ذلك فقدان الوزن. التقليم والري وزراعة البذور لمدة 20 دقيقة يحرق 105 سعرة حرارية.

على ما يبدو، إذا قمت بتنظيف الأوساخ، فإنك تحرق 123 سعرة حرارية. يقول المدربون الشخصيون: “كلما زاد نشاطك في حديقتك، زادت السعرات الحرارية التي ستحرقها”.

ويوضحون: “البستنة نشاط مكثف وسيوافق عليه أي شخص يفعل ذلك. إن جز العشب يجعلك تمشي، وزراعة الزهور تجعلك تنحني وتتحرك في كل الاتجاهات. إذا كانت لديك حديقة تبدو وكأنها فوضاوية، فقد حان الوقت للإهتمام بها وممارسة بعض الرياضة”.

6. المشي إلى العمل

يوضح أنتوني مايات أنه “منذ أن بدأ فيروس كوفيد-19 في الانتشار، حاول المزيد من الناس تجنب وسائل النقل العام والمشي أكثر قليلاً. لقد سمح لنا الحجر الصحي بتقدير مدى أهمية المشي والخروج للقيام بنشاطنا اليومي، لذلك يقوم الكثير من الناس بالسير أو ركوب الدراجة إلى المكتب، بدلاً من مجرد ركوب القطار أو الحافلة”.

7. مشاهدة المعالم السياحية

هل فكرت يومًا ما في أنه يمكنك حرق السعرات الحرارية بمجرّد مشيك لمشاهدة المعالم السياحية في أي مدينة من العالم؟ في الحقيقة، يمكنك حرق ما يصل إلى 150 سعرة حرارية كل 30 دقيقة من المشي!