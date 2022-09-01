الخميس, سبتمبر 1, 2022
الرئيسيةحياتناالطبخ والتسوق.. 7 أنشطة يومية تساعد على حرق السعرات الحرارية
حياتنافيديو

الطبخ والتسوق.. 7 أنشطة يومية تساعد على حرق السعرات الحرارية

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
حرق السعرات الحرارية watanserb.com
حرق السعرات الحرارية
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن-لا شك في أن المهام التي نكره القيام بها يوميًا، تساعدنا على فقدان السعرات الحرارية.

هل تعلم أنك تستطيع أن تحرق السعرات الحرارية كل يوم من خلال ممارسة روتينك اليومي فقط؟ حتى إذا كنت لا ترتدي أحذية الجري أو الجوارب الرياضية، فأنت تقوم في يومك بأنشطة روتينية تساعدك على إنقاص الوزن.

فيما يلي كشف المدربين الشخصيين أنتوني مايات وإليزا فلين من خلال صحيفة “أ بي ثي” الإسبانية، عن أفضل الأنشطة الروتينية، التي تساعدك على أن تبقى نشط، بالإضافة إلى حرق السعرات الحرارية. وفي هذا الصدد، شارك الخبراء الرياصيين، بعض النصائح حول كيفية دمج التمارين اليومية في روتيننا.

البدانة: قلة الحركة وليس كثرة السعرات الحرارية

من جهتها، توضح المدربة الشخصية إليزا فلين، أنه “لا داعي للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة الرياضة لحرق السعرات الحرارية، لأنه بمجرد هضم الطعام بطريقة صحية أو الوقوف، يمكنك أن تحرق السعرات الحرارية، فضلا عن أنه في أثناء النوم نستطيع فعل ذلك أيضًا!

بحسب ما ترجمته “وطن“، فإن عددسعرات الحرارية التي يحرقها الشخص، تتأثر بأشياء كثيرة كالوزن فتكون الحسابات تقريبية.

الطبخ والمشي وتنظيف يساعد على حرق السعرات الحرارية
الطبخ والمشي وتنظيف يساعد على حرق السعرات الحرارية
- Advertisement -

وفيما يلي ذكر الخبراء 7 أنشطة روتينية، تسهّل عليك حرق السعرات الحرارية بناءً على شخص يزن 70 كجم ويؤدي هذه الأنشطة لمدة 20 دقيقة:

أطعمة قليلة السعرات الحرارية لإنقاص وزنك.. تعرف عليها

1. اغسل الصحون

إذا كنت تكره هذا النشاط، فستصبح عاشقًا له، لأنك إذا وقفت لغسل الأطباق لمدة 20 دقيقة، فقد تفقد 44 سعرة حرارية.

2. الذهاب للتسوق

- Advertisement -

في المرة القادمة التي تذهب فيها للتسوق، حاول شراء أشياء للعودة للمنزل وأنت محمّل بالحقائب في يديك وامش لمدة 20 دقيقة. هذه الطريقة تساعدك على التخلص مما يصل إلى 61 سعرة حرارية.

فقدان السعرات الحرارية
فقدان السعرات الحرارية

3. الطبخ

يمكن حرق 49 سعرة حرارية في أثاء الطهي، لاسيما إذا قمت بذلك لمدة 20 دقيقة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، يقول الخبراء أنه إذا حملنا أواني ثقيلة أو حركنا باليد خليطًا ما، فإن كمية السعرات الحرارية المحروقة تصل إلى 86 سعرة حرارية.

4. طلاء المنزل

على الرغم من أننا عادة ما نترك هذا النشاط للمحترفين، إلا أن طلاء الغرفة، يجعلك تفقد 81 سعرًا حراريًا. تخيل لو طليت المنزل كله!

يقول الخبير الرياضي مايات، “التنظيف العام للمنزل جيد، حيث يمكن أن يساعد في حرق الكثير من السعرات الحرارية. تعمل المكنسة الكهربائية والكي وتعليق الملابس على تحريك جسمك وتساعدك على البقاء نشيطًا في المنزل. لذلك لا تنظر إلى الأمر على أنه عمل روتيني، بل انظر إليه على أنه طريقة للحصول على تلك الخسارة الإضافية للسعرات الحرارية”.

أفضل سر لفقدان الوزن .. كثيرون يبحثون عنه ونحن نخبرك به

5. البستنة

يتمتع الأشخاص الذين يعتنون بحديقة منزلهم بعديد المزايا، بما في ذلك فقدان الوزن. التقليم والري وزراعة البذور لمدة 20 دقيقة يحرق 105 سعرة حرارية.

البستنة
البستنة

على ما يبدو، إذا قمت بتنظيف الأوساخ، فإنك تحرق 123 سعرة حرارية. يقول المدربون الشخصيون: “كلما زاد نشاطك في حديقتك، زادت السعرات الحرارية التي ستحرقها”.

ويوضحون: “البستنة نشاط مكثف وسيوافق عليه أي شخص يفعل ذلك. إن جز العشب يجعلك تمشي، وزراعة الزهور تجعلك تنحني وتتحرك في كل الاتجاهات. إذا كانت لديك حديقة تبدو وكأنها فوضاوية، فقد حان الوقت للإهتمام بها وممارسة بعض الرياضة”.

6. المشي إلى العمل

يوضح أنتوني مايات أنه “منذ أن بدأ فيروس كوفيد-19 في الانتشار، حاول المزيد من الناس تجنب وسائل النقل العام والمشي أكثر قليلاً. لقد سمح لنا الحجر الصحي بتقدير مدى أهمية المشي والخروج للقيام بنشاطنا اليومي، لذلك يقوم الكثير من الناس بالسير أو ركوب الدراجة إلى المكتب، بدلاً من مجرد ركوب القطار أو الحافلة”.

7. مشاهدة المعالم السياحية

هل فكرت يومًا ما في أنه يمكنك حرق السعرات الحرارية بمجرّد مشيك لمشاهدة المعالم السياحية في أي مدينة من العالم؟ في الحقيقة، يمكنك حرق ما يصل إلى 150 سعرة حرارية كل 30 دقيقة من المشي!

هذا ما كشفته دراسة جديدة عن فائدة الصيام يومين أسبوعياً

المصدرأ بي ثي-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

بالصور..تعرف معنا على أقدم 6 بلدان في العالم

الهدهد

لونلي بلانيت: سلطنة عمان ضمن أفضل 10 دول للسياحة لعام 2022

حياتنا

أجمل 10 جزر في العالم عليك زيارتها (صور)

حياتنا

الطبخ دون كهرباء: ماذا تفعل عند انقطاع التيار الكهربائي؟

حياتنا

أفضل 10 مدن في العالم .. من بينها مدينة عربية (صور)

الهدهد

وزير سوري يثير السخرية بدراسة عن “السعرات” التي يحرقها السوريون يوميا

الهدهد

لن يكونوا سعوديين .. رئيس السياحة في “نيوم” يكشف عن الجنسية التي سيحملها سكانها!

الهدهد

“ذا ترافيل” أشهر موقع سفر بالعالم يحذر سواح سلطنة عمان

حياتنا

العلم والنظام الغذائي: ما علاقة طريقة نومنا و زيادة الوزن؟!

الهدهد

لماذا يجب أن تسافر إلى الجزائر في رحلتك القادمة؟

الهدهد

“مسفاة العبريين” قرية عُمانية اختيرت كأفضل القرى السياحية .. تعرف عليها

حياتنا

منها التزلج على البركان.. إليكم مناطق الجذب السياحي الأكثر غرابة في العالم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صلاح وهالاند من بينهم .. أبرز 10 نجوم غائبين عن مونديال كأس العالم 2022

أيتام خميس مشيط.. تركي الحمد يوضح “خلل حادثة الدار”.. وهجوم حاد ضده

حقائق غريبة قد لا تعرفها عن أنفك..تعرف عليها

حيرت العلماء..تعرف على سمكة القرش التي تسير ساعتين على اليابسة (صور)

جورج الراسي وزينة المرعبي.. مفاجأة صادمة حول علاقتهما بالأدلة!

تصريحات سابقة لسعود الفيصل توثق صدق توقعه بمآلات غزو العراق.. ما سر تداولها الآن؟

عملية تطهير واسعة في حزب “السيسي” بعد تورط قياداته بفضائح جنسية وفساد مالي!

مصر.. مقطع لفتاة تتجرد من ملابسها عبر مكالمة فيديو يقلب السوشيال ميديا والداخلية تتحرك!

الغموض يلف وفاة مدين الأحمد قاتل الطفلة السورية جوى إستانبولي

اضطراب الرحلات الجوية الطويلة: لماذا يحدث وكيف نتجنبه بعد رحلة طويلة بالطائرة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC