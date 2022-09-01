الخميس, سبتمبر 1, 2022
الرئيسيةالهدهد"الحب القاتل".. سورية أطلقت النار على رأسها وحبيبها انتحر بنفس الطريقة أمام...
الهدهد

“الحب القاتل”.. سورية أطلقت النار على رأسها وحبيبها انتحر بنفس الطريقة أمام جنازتها

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
انتحار شاب وفتاة في ريف دير الزور watanserb.com
انتحار شاب وفتاة في ريف دير الزور
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن- شهدت منطقة “الجرذي” بريف دير الزور شرق سوريا حالتي انتحار طالت شاباً وفتاة كانا في حالة حب وأراد أهل الفتاة إجبارها على الزواج من أحد أقاربها، ما تسبب بضجة وجدل واسع بين السوريين على مواقع التواصل.

“المرصد السوري لحقوق الإنسان” أفاد بأن شاباً في العقد الثاني من العمر، أقدم على قتل نفسه بالرصاص، أثناء مرور جنازة شابة انتحرت هي الأخرى، بسبب إجبارها على الزواج من أحد أقرباءها.

الفتاة قتلت نفسها انتحاراً أيضا

وأضافت مصادر المرصد المهتم بحقوق الإنسان في سوريا، بأن الفتاة فارقت الحياة، الثلاثاء، في مسقط رأسها بمنطقة “الجرذي” بريف دير الزور.

وتابع أنه أثناء خروج جنازتها، الأربعاء، أقدم الشاب الذي اتفقت معه سابقاً على الزواج، على الانتحار عبر إطلاق رصاصة على نفسه على مرأى سكان المنطقة.

وكانت شبكة “فرات بوست” المهتمة بأخبار المنطقة الشرقية في سوريا أشارت إلى أن الفتاة (إ -ا) أطلقت النار على نفسها من مسدس حربي بمنزل ذويها ليلة أمس، وذلك بسبب محاولتهم إجبارها على الزواج من شاب آخر لا تريده زوجاً لها وهو متزوج مرتين سابقاً.

في سوريا.. انتحار رئيس بلدية جبلة بظروف غامضة يثير شكوكاً واسعة

- Advertisement -

وبعد ساعات أثناء حضور جنازة الفتاة، أقدم الشاب حيان صالح العياش العجل، على الانتحار بإطلاق النار على نفسه، كتعبير عن حزنه على انتحار “حبيبته” التي انتحرت بسبب رفض أهلها تزويجها منه.

الحيار والانتحار

- Advertisement -

وتسود مناطق ريف دير الزور أعراف ومظاهر اجتماعية مازالت متوارثة حتى اليوم، منها إجبار الفتاة على الزواج من ابن عمها “الحيار”، وزواج القاصرات، وغيرها.

وأشار موقع “أورينت نت” إلى أن حالات الانتحار في مناطق سوريا زادت باختلاف توزع السيطرة العسكرية بشكل لافت خلال الأشهر الماضية ولأسباب مختلفة، وتقف الضغوط الاقتصادية والأمنية بشكل رئيسي وراء تلك الظاهرة، وخاصة فئة الشباب، في ظل انعدام بوادر المستقبل المنتظر للسوريين في تلك المناطق.

وأضاف المصدر أن نسبة الانتحار الأكبر كانت من نصيب مناطق سيطرة نظام أسد، وطالت أشخاصاً من جميع الفئات بحسب ما وثق الإعلام والصفحات الموالية، حيث سجلت آخر إحصائية رسمية 157 حالة انتحار في مناطق سيطرة ميليشيا أسد خلال عام 2021، بينهم 109 من الذكور و48 من الإناث، مبينةً أنه تم تسجيل انتحار 25 قاصراً من بينهم 14 من الذكور و11 من الإناث “.

وكان ريف الحسكة قد شهد بتاريخ 7 مايو أيار الماضي، حالة انتحار لذات السبب حيث أقدم شاب على إطلاق النار على نفسه بسبب رفض والده تزويجه من الفتاة التي يحبها في قرية “أم عظام” بريف القامشلي.

نتيجة الجهل والتعصب

ولاقى خبر الانتحار الثنائي تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تعاطف البعض مع الشابين منتقدين العدادات الاجتماعية التي لا زالت موروثة في مناطق عدة من سوريا. وبخاصة المجتمعات البدوية التي ترفض تزويج الفتاة لشاب ربطته بها علاقة عاطفية مهما كانت الأسباب.

وعلق “زين العابدين” أن الاكتئاب، والفقر، والبيئة السيئة، والحب جميعها أسباب تدفعهم للانتحار، وبدون مبالغات خلال العام 2022 تعدت حالات الأنتحار في المناطق الشرقية الــ 30 حالة، موثقة وربما أكثر، وهناك حالات لاندري عنها !”

فيما عقب “معاذ”: “حسبنا الله ونعم الوكيل، شغلات كنا نشوفها بالمسلسلات صارت بواقعنا، فوضى وقلة دين وتخلف ولسا الخير لقدام”.

وقال آخر: “الجهل والتعصب وقلة الوازع الديني السبب”.

وأضاف: “على ذمة الراوي أن والد الفتاة أراد تزويجها من رجل كبير جدا عليها والسبب الثاني هناك ثأر قديم بين العائلتين يمنع التقارب بينهما الحدث قرية الجرذي الشاب والفتاة في علاقة حب امتدت لسنوات”.

المصدرأورينت نت ،توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

قصف إسرائيلي على مطار حلب وريف دمشق والدفاع السوري يتصدى (فيديو)

الهدهد

بعد فضيحة نزار عبشي الجنسية.. اختطاف موظفة في جامعة البعث

الهدهد

رامي مخلوف يهدد ابن عمته بشار الأسد “بظهور المهدي المنتظر”

الهدهد

تلقّت تهديدات.. صفحة سورية تفجّر مفاجأة بشأن فيديو نزار عبشي المُخل

الهدهد

صور الطالبة ضحية نزار عبشي بجامعة البعث ومفاجأة بشأن جنسيتها

الهدهد

فيديو نزار عبشي الجنسي مع طالبة يهزّ جامعة البعث ويقلب سوريا

الهدهد

بعد الجدل حول أغانيها .. نقابة الفنانين في سورية تمنع الفنانة “ريم السواس” من الغناء في حلب

الهدهد

سوريا.. رقص واحتفال بالعلم الروسي في ساحة الأمويين بدمشق (شاهد)

الهدهد

مجزرة الكيماوي.. فيديو يُنشر لأول مرة يوثّق ما فعله “الأسد” في غوطتي دمشق عام 2013

الهدهد

فيديو رواية اغتصاب “جوى استانبولي” لمدة 10 دقائق يفجّر جدلاً وفضيحة لنظام الأسد

الهدهد

سورية تبكي بحرقة لعجزها عن توفير مأوى لأطفالها.. سبب قاس وراء طردها من منزلها (فيديو مؤثر)

تقارير

كوارث “ليلة الدخلة” للقاصرات بسوريا.. إحداهن توفيت وأخريات أُسعفن للمشفى بالفستان!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ربى طوابيني كذبت ومفاجأة صادمة بشأن مطعم “سهول سحاب” ووالدها

سعيدة العلمي تواجه الموت وتحرج النظام المغربي.. تطورات خطيرة

صور حصرية لقصف طيران الإمارات قوات الجيش والأمن في شبوة (شاهد)

ما يجب فعله عند شرب ماء زمزم

صور ياسمين صبري بروب الاستحمام تشعل المواقع! (شاهد)

محي الدين يحياوي بطل جزائري مُهدد بالشلل.. هل يُنقذ قبل فوات الأوان؟

أول ظهور لعائشة الماجدي وهذا ما حدث معها في السجن (شاهد)

حقيقة اختطاف الكويتية “آمنة الشمري” في طرابزون بتركيا

تفاصيل جديدة عن انتحار “نينا باتشولكي” قبل زفافها بأيام

تصرف غريب ونادر من الملكة رانيا تجاه زوجة ابنها المستقبلية!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC