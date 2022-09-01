الخميس, سبتمبر 1, 2022
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اختفاء غامض لحسن إيكويسن في فرنسا بعد قرار بتسليمه للمغرب

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
حسن إيكويسن في فرنسا watanserb.com
حسن إيكويسن في فرنسا
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وطن- توارى إمام مغربي عن الأنظار في فرنسا بعد صدور قرار قضائي بترحيله لبلاده، وكان وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان” كشف، الثلاثاء، أن مجلس الدولة أعطى موافقته على طرد الإمام المغربي حسن إيكويسن.

حسن إيكويسن يختفي في فرنسا بعد قرار ترحيله

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر في الشرطة الفرنسية، أنه بعد البحث عنه في منزله في مدينة “لورش” شمال البلاد، لم يعثر عليه، ويسود الاعتقاد أنه غادر إلى بلجيكا، بعد قرار مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة قضائية في فرنسا بترحيله للمغرب.

وفي 28 يوليو/ تموز الماضي، نشر دارمانان عبر حسابه على “تويتر”، خبرا لمجلة “لا بوينت” اليمينية تحت عنوان: “الإمام الإخواني مهدد بالترحيل”.

وعلق عليه زاعما: “هذا الداعية يتبنى خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، ويتنافى مع مبادئ العلمانية والمساواة بين الرجال والنساء، وسيتم طرده من الأراضي الفرنسية”.

وذكر “دارمانان” ضمن تغريدة على “تويتر”، أن هذا القرار يشكل “انتصارا كبيرا للجمهورية”، مشدداً على أن الأمام سيرحل عن الأراضي الفرنسية.

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واتُخذ قرار ترحيل الداعية إيكويسن في نهاية تموز (يوليو) الماضي؛ بسبب “خطاب تخللته تصريحات تحرّض على الكراهية والتمييز، وتحمل رؤية إسلامية مخالفة لقيم الجمهورية”، وفق وزارة الداخلية الفرنسية، وهي الجهة الحكومية التي تتهم الإمام بإلقاء “خطاب معادٍ للسامية وعنيف بشكل خاص”، وعظات تدعو إلى “خضوع النساء لصالح الرجال”.

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تعليق أمر الإبعاد في قرار سابق

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وأشار موقع “عربي 21” إلى أن قرار مجلس الدولة، بترحيل الإمام المغربي البالغ من العمر 58 عاماً، والمولود في فرنسا، جاء ليلغي حكما سابقا أصدرته محكمة إدارية في باريس بتعليق أمر إبعاده، بعد أن طعن في قرار ترحيله إلى المغرب الصادر عن وزير الداخلية جيرار دارمانان.

ورد وزير الداخلية، على حكم المحكمة الإدارية في باريس برفع القضية إلى مجلس الدولة، الذي رأى أن ترحيل حسن إيكويسن إلى بلده المغرب “لن يكون تدخلا غير متناسب” مع حقه في أن تكون له حياته الخاصة والأسرية.

مع العلم أن أسرة إيكويسن تعيش معه في فرنسا، التي يعيش فيها ببطاقة إقامة.

وبالنسبة لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن إيكويسن كان يدلي وعلى مدار سنوات طويلة بتصريحات معادية للسامية تقوض القوانين الجمهورية أو تنتهك مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وهذا ما يجعل قرار طرده أمراً لا جدال فيه.

الجالية المسلمة في فرنسا

وردا على هذه التصريحات، أعربت الجالية المسلمة في فرنسا عن استيائها، وأكدت أن “إيكويسن” يقوم بالدعوة الإرشادية ومحبوب ومتابع بين فئة الشباب.

وبدورها، اعتبرت منظمات حقوق إنسان ترحيل الوزير للإمام دون وجود قرار محكمة أمر “غير قانوني”.

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شخصيات ثقافية تطالب بوقف قرار الطرد

وكانت شخصيات ثقافية وحقوقية فرنسية عريضة، أطلقت عريضة تطالب فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بوقف قرار طرد الإمام المغربي.

ويشير نص العريضة إلى أن التهديد بالطرد، الذي أصدره دارمانان ضد الإمام إيكويسن “دليل على وجود عقبات أكثر خطورة أمام سيادة القانون وتصنيف الجمهورية الفرنسية للأعداء الداخليين”.

وشدد نص الوثيقة على أن التهديد بالطرد الذي أعلنه جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، ضد حسن إيكويسن هو تنفيذ لتفاقم الترسانة التشريعية العنصرية، وتحديدا المعادية للإسلام التي تم التصويت عليها وإصدارها في عهد ماكرون مع قانون الانفصالية.

من هو حسن إيكوسين؟

وُلد الإمام حسن إيكويسن، البالغ (58) عاماً، في فرنسا، وكان يحمل جنسيتها، ثم سُحبت منه، وأصبح منذ ذلك الوقت مغربي الجنسية، ولديه تصريح إقامة فقط، وقد اعتبَر إيكويسن أمام المحاكم الإدارية أنّ “قرار الترحيل يشكّل “انتهاكاً لحياته الخاصة والعائلية”.

المصدرلابونيت ،عربي21 ،توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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