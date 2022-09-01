أيتام خميس مشيط.. تركي الحمد يوضح “خلل حادثة الدار”.. وهجوم حاد ضده

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن – أثيرت حالة من التفاعل على تعليق الأكاديمي السعودي البارز تركي الحمد، على واقعة الاعتداء على بعض اليتيمات في منطقة عسير، وبروز وسم بعنوان “أيتام خميس مشيط“.

وقال الحمد في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “لا شك في أن اسلوب التعامل الوحشي مع فتيات خميس مشيط،مرفوض تماما،مهما كانت المبررات،فهناك أساليب أخرى قانونية وأكثر إنسانية من تلك التي مورست”.

وأضاف: “أن ينفخ البعض في مثل هذه الحادثة وكانها هي الأسلوب السائد، فهنا يكمن الخلل، ولا شك في أن التحقيق سيكشف كل الملابسات”.

لا شك في أن اسلوب التعامل الوحشي مع فتيات خميس مشيط،مرفوض تماما،مهما كانت المبررات،فهناك أساليب أخرى قانونية وأكثر إنسانية من تلك التي مورست،ولكن ان ينفخ البعض في مثل هذه الحادثة وكانها هي الأسلوب السائد، فهنا يكمن الخلل، ولا شك في أن التحقيق سيكشف كل الملابسات..#أيتام_خميس_مشيط — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) August 31, 2022

أثيرت حالة من التفاعل على تغريدة تركي الحمد، إذ قال ناشط: “تحقيق العداله ليست في كيفية تعاملنا مع الاثرياء وأصحاب النفوذ ..لكن في كيفية تعاملنا مع الفقراء والمكروهين والمدانين واليتامى”.

تحقيق العداله ليست في كيفية تعاملنا مع الاثرياء وأصحاب النفوذ ..لكن في كيفية تعاملنا مع الفقراء والمكروهين والمدانين واليتامى — alazm (@sehamalazm) August 31, 2022

- Advertisement -

وهاجمه آخر: “وغرد كبيرهم الذي علمهم السحر”.

وغرد كبيرهم الذي علمهم السحر — Mashhoor (@DhmoshMashhoor) August 31, 2022

- Advertisement -

وكتبت ناشطة: “لو أنها أسلوب سائد لما تسببت في صدمة وذهول الناس”.

لو أنها أسلوب سائد لما تسببت في صدمة وذهول الناس — بيان بنت عبدالله (@8AY4N) August 31, 2022

وذكر “توفيق”: “لكن عندما يتكلم عالم من العلماء عن قضية ما وربما يخطئ يصبح هذا الخطأ هو السائد لدى كل العلماء فتشيطنهم ولا يسلم حتى الإسلام من لسانك!! أنت تعيش حالة نفسية متأزمة وإني أشفق جدا على حالك”.

لكن عندما يتكلم عالم من العلماء عن قضية ما وربما يخطئ يصبح هذا الخطأ هو السائد لدى كل العلماء فتشيطنهم ولا يسلم حتى الإسلام من لسانك!! أنت تعيش حالة نفسية متأزمة وإني أشفق جدا على حالك — توفيق (@Toufik10001) August 31, 2022

وتفاعل محمدين: “هو يكيل بمكيالين”.

هو يكيل بمكيالين — محمدبن إبراهيم السيف (@sm66400) August 31, 2022

استمرار التحقيقات

وتستمر التحقيقات التي أعلنت عنها السلطات السعودية حول أحداث دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير في مقاطع فيديو أثارت تفاعلا واسعا.

وأعلن المحامي خالد بن علي جلي، تطوعه لتمثيل الفتيات المعتدى عليهن.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “من منطلق المسؤولية المهنية ولحساسية الواقعة أعلن عن تطوعي لتمثيل منسوبات دار التربية الاجتماعية بخميس مشيط وتحملي للمصاريف اللازمة للمطالبة بحقهن الخاص في هذه الواقعة مع ثقتنا في جهود الجهات الموقرة كإمارة عسير والنيابة العامة لإجراء تحقيق عادل وشفاف والله الموفق”.

من منطلق المسؤولية المهنية ولحساسية الواقعة

أعلن عن تطوعي لتمثيل منسوبات دار التربية الاجتماعية بخميس مشيط وتحملي للمصاريف اللازمة للمطالبة بحقهن الخاص في هذه الواقعة

مع ثقتنا في جهود الجهات الموقرة كإمارة عسير والنيابة العامة لإجراء تحقيق عادل وشفاف والله الموفق#ايتام_خميس_مشيط pic.twitter.com/BmV5EsFiDK — المحامي خالد بن علي جلي (@KAJ12K) August 31, 2022

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت أنها تباشر التحقيق في واقعة الاعتداء على يتيمات خميس ومشيط.

وقال مصدر مسؤول بالنيابة: “بناء على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية ’مقاطع فيديو‘ تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، فإن النيابة المختصة باشرت في وقت مبكر واقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، والقضية لا زالت قيد إجراءات التحقيق”.

وأضاف أنه على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة.

وشدد على حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة، مؤكدًا في الوقت ذاته على حماية المال العام من الجناية والاعتداء، وأن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين.

في السياق نفسه، قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية، إنها تتابع باهتمام بالغ الحادثة التي وقعت في دار التربية الاجتماعية في محافظة خميس مشيط حيث شكلت فريقا لهذا الغرض.

وأكدت الهيئة في بيانها أنها “تعمل بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة على معالجة كافة ما رصد من ملاحظات”.