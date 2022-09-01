الخميس, سبتمبر 1, 2022
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أنس جابر تلفت الأنظار بلفظ مصري عامي أمام الصحفيين الأجانب (فيديو)

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
البطلة التونسية أنس جابر watanserb.com
البطلة التونسية أنس جابر
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وطن– أثارت البطلة التونسية والعالمية في التنس، أنس جابر، موجة من التفاعل الإيجابي بين رواد السوشيال ميديا في تونس والعالم العربي، بسبب إجابتها الطريفة على إحدى الصحفيات خلال المؤتمر الذي عقب تأهلها للدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

أنس جابر للصحيفة: “إسألي ياختي”

حيث قالت أنس جابر متوجهة إلى إحدى الصحفيات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب تأهلها للدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بلهجة مصرية: “إسألي ياختي”

ولاقت هذه المُزحة إستحسانا واسعا بين مُختلف المتابعين لأخبار اللاّعبة التونسية المُحترفة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تُواصل فيه المُحترفة التونسية أنس جابر، من خلال تأهلها إلى الدور الثالث بعد فوزها على الأميركية إليزابيث ماندليك بنتيجة 2ـ0 طريقها بنجاح في منافسات بطولة أميركا المفتوحة للتنس.

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تفاعل واسع وتشجيع للبطلة التونسية

ووسط تفاعل عربي واسع، علق الكثير من المتابعين على مقطع الفيديو الطريف للبطلة التونسية، كلّ حسب طريقته.

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حيث غرد صاحب حساب على منصة تويتر يحمل اسم “سامي سات” قائلا أن “أنس جابر على ما يبدو، تشاهد في الأفلام المصرية قبل المؤتمرات الصحفية تقريبا.”

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في حين علق مُغرد آخر باسم ” حمادة نصر” أن ” أنس جابر تتحدث وكأنها مصريه أصيلة من شارع شُبرا.”

ويُشار في هذا السياق إلى أن بطلة التنس التونسية أنس جابر، المُصنفة خامسا عالميا، كانت قد تأهلت إلى الدور 16 من دورة أمريكا المفتوحة للتنس.

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وذلك بعد فوزها، مساء الأربعاء، على الأمريكية إليزابيث ماندليك المصنفة 144 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و 6-2.

وستلاقي أنس جابر في الدور القادم، الجمعة، الأمريكية شالبي رودجرز المصنفة 31 عالميا.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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