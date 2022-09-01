أنس جابر تلفت الأنظار بلفظ مصري عامي أمام الصحفيين الأجانب (فيديو)

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وطن– أثارت البطلة التونسية والعالمية في التنس، أنس جابر، موجة من التفاعل الإيجابي بين رواد السوشيال ميديا في تونس والعالم العربي، بسبب إجابتها الطريفة على إحدى الصحفيات خلال المؤتمر الذي عقب تأهلها للدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

أنس جابر للصحيفة: “إسألي ياختي”

حيث قالت أنس جابر متوجهة إلى إحدى الصحفيات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب تأهلها للدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بلهجة مصرية: “إسألي ياختي”

ولاقت هذه المُزحة إستحسانا واسعا بين مُختلف المتابعين لأخبار اللاّعبة التونسية المُحترفة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تُواصل فيه المُحترفة التونسية أنس جابر، من خلال تأهلها إلى الدور الثالث بعد فوزها على الأميركية إليزابيث ماندليك بنتيجة 2ـ0 طريقها بنجاح في منافسات بطولة أميركا المفتوحة للتنس.

تفاعل واسع وتشجيع للبطلة التونسية

ووسط تفاعل عربي واسع، علق الكثير من المتابعين على مقطع الفيديو الطريف للبطلة التونسية، كلّ حسب طريقته.

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حيث غرد صاحب حساب على منصة تويتر يحمل اسم “سامي سات” قائلا أن “أنس جابر على ما يبدو، تشاهد في الأفلام المصرية قبل المؤتمرات الصحفية تقريبا.”

انس تتفرج في الأفلام المصرية قبل المؤتمرات الصحفية تقريبا 😂😂😂 — Samiestt (@samiestt) September 1, 2022

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في حين علق مُغرد آخر باسم ” حمادة نصر” أن ” أنس جابر تتحدث وكأنها مصريه أصيلة من شارع شُبرا.”

مصريه اصيله من شارع شبرا…❤️❤️ — HAMADA NASR (@HAMADANASR7) September 1, 2022

ويُشار في هذا السياق إلى أن بطلة التنس التونسية أنس جابر، المُصنفة خامسا عالميا، كانت قد تأهلت إلى الدور 16 من دورة أمريكا المفتوحة للتنس.

وذلك بعد فوزها، مساء الأربعاء، على الأمريكية إليزابيث ماندليك المصنفة 144 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و 6-2.

وستلاقي أنس جابر في الدور القادم، الجمعة، الأمريكية شالبي رودجرز المصنفة 31 عالميا.