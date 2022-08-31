هزة أرضية تضرب مدينة الباحة السعودية وتسبب انهيارا جبليا مرعبا (شاهد)

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وطن- كشفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن تعرض جنوب غرب مدينة الباحة لهزة أرضية شعر بها سكان المنطقة.

وقالت الهيئة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” ورصدته “وطن” عبر متحدثها الرسمي طارق أبا الخيل إن محطات الشبكة الوطنية بمركز المخاطر الجيولوجية في الهيئة رصدت صباح اليوم الساعة 9:34 هزة أرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر جنوب غرب الباحة، وبعمق 10 كيلومترات.

وأضاف البيان: ”انطلق فريق متخصص عقب حدوث الهزة الأرضية إلى موقع حدوث الزلزال لمعاينة المنطقة وجمع البيانات لمعرفة الأسباب التي تسببت في حدوث هذه الهزة الأرضية“.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن”الهزات الأرضية أمر طبيعي يحدث في كل مكان ودون سابق إنذار وأنها تختلف درجاتها وقوتها، وأن ما حدث في منطقة الباحة هزة أرضية طبيعية“.

الهزة لم تسجل أضرارا

ووفقا لمراسل قناة “الإخبارية” السعودية، مسفر آل هطيل، فإن الهزة الأرضية كانت ضعيفة وشعر بها سكان الباحة والمخواة وبلجرشي ولم تسجل أي أضرار.

وأكد المراسل على أن الحياة تسير بشكل طبيعي في مدينة الباحة، وإنه لم تسجل أي تلفيات في الممتلكات نتيجة الهزة الأرضية.

فيديو | مراسل #الإخبارية مسفر آل هطيل: الهزة الأرضية ضعيفة شعر بها سكان الباحة والمخواة وبلجرشي ولم تسجل أي أضرار #النشرة_الأولى pic.twitter.com/asZIGocjOl — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 31, 2022

انهيار جبلي بمنطقة المخواة

من جانبه، نشر حساب “طقس العالم” الشهير على “تويتر” مقطع فيديو يظهر انهيار جبلي كبير في منطقة المخواة التبعة لمدينة الباحة.

وأوضح الفيديو، لحظة الانهيار الجبلي نحو الوادي مما نتج عنه غيمة كثيفة من الغبار.