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الهدهد

هزة أرضية تضرب مدينة الباحة السعودية وتسبب انهيارا جبليا مرعبا (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
هزة أرضية في مدينة الباحة السعودية watanserb.com
هزة أرضية في مدينة الباحة السعودية
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وطن- كشفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن تعرض جنوب غرب مدينة الباحة لهزة أرضية شعر بها سكان المنطقة.

وقالت الهيئة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” ورصدته “وطن” عبر متحدثها الرسمي طارق أبا الخيل إن محطات الشبكة الوطنية بمركز المخاطر الجيولوجية في الهيئة رصدت صباح اليوم الساعة 9:34 هزة أرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر جنوب غرب الباحة، وبعمق 10 كيلومترات.

وأضاف البيان: ”انطلق فريق متخصص عقب حدوث الهزة الأرضية إلى موقع حدوث الزلزال لمعاينة المنطقة وجمع البيانات لمعرفة الأسباب التي تسببت في حدوث هذه الهزة الأرضية“.

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وأوضح المتحدث الرسمي، أن”الهزات الأرضية أمر طبيعي يحدث في كل مكان ودون سابق إنذار وأنها تختلف درجاتها وقوتها، وأن ما حدث في منطقة الباحة هزة أرضية طبيعية“.

الهزة لم تسجل أضرارا

ووفقا لمراسل قناة “الإخبارية” السعودية، مسفر آل هطيل، فإن الهزة الأرضية كانت ضعيفة وشعر بها سكان الباحة والمخواة وبلجرشي ولم تسجل أي أضرار.

وأكد المراسل على أن الحياة تسير بشكل طبيعي في مدينة الباحة، وإنه لم تسجل أي تلفيات في الممتلكات نتيجة الهزة الأرضية.

انهيار جبلي بمنطقة المخواة

من جانبه، نشر حساب “طقس العالم” الشهير على “تويتر” مقطع فيديو يظهر انهيار جبلي كبير في منطقة المخواة التبعة لمدينة الباحة.
وأوضح الفيديو، لحظة الانهيار الجبلي نحو الوادي مما نتج عنه غيمة كثيفة من الغبار.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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