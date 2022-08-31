قميص منتخب الجزائر الجديد يلفت الأنظار بما كُتب عليه (شاهد)

- Advertisement -

وطن– سرّبت صفحات رياضية جزائرية صوراً لقميص المنتخب الجزائري الجديد، رغم عدم الكشف عنه رسمياً، والذي ظهر عليه كتابة بالحروف العربية.

قميص المنتخب الجزائري الجديد

وبحسب الصفحات الناشرة للصور على تويتر، فإن التصميم الجديد لقميص المنتخب الجزائري، مستوحًى من قميص المنتخب الجزائري الذي ارتداه اللاعبون في كأس العالم بنسخة 1982.

الجزائر تطرح قميصها الجديد لعام 2022-23 👕🇩🇿 مستوحى من قميص مونديال 1982 الشهير واستخدام الحروف العربية 🤩 pic.twitter.com/kMNt26uFW7 — GOAL Arabia (@GoalAR) August 31, 2022

حيث تمّ أيضاً استخدام الكتابة بالحروف العربية عليه، وبرزت كلمة الجزائر على القميص باللغة العربية.

ولم يتمكن المنتخب الجزائري من التأهل إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

وسيرتدي لاعبو المنتخب الجزائري هذا القميص في تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2023، والتي ستستضيفها ساحل العاج في الصيف المقبل.

🔴 Ce n’est pas encore officiel, mais voici à quoi devrait ressembler les futurs maillots de l’équipe d’Algérie 🇩🇿 Vous aimez ? pic.twitter.com/qOdxo8SmYO — JDZ Football (@JDZFootball) August 31, 2022

جمال بلماضي ومنتخب الجزائر

ويشار إلى أن جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، يسعى إلى تجديد صفوف تشكيلته بأفضل اللاعبين الشباب خاصة المنتشرين في القارة الأوروبية.

وتأتي مساعي “بلماضي” هذه، بعد الإخفاقين المتتاليين في كأس أمم أفريقيا 2021، ثم عدمِ الوصول لنهائيات مونديال قطر 2022.

وبحسب تقارير رياضية متداوَلة يظلّ المهاجم الشاب أمين غويري أحدَ أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى منتخب الجزائر بالمرحلة المقبلة، رغم أنّ تقارير إعلامية سابقة كانت قد أكّدت أن رغبة اللاعب هي الانضمام إلى المنتخب الفرنسي.

كما أن المدير الفني للمنتخب الجزائري شرع في إعداد القائمة التي ستخوض مباراتين وديتين ضد غينيا ونيجيريا، يومي 22 و27 سبتمبر المقبل في وهران.

وأجرى “بلماضي” تغييرات كبيرة على القائمة المعنية بحضور هذا المعسكر، وسيستبعد 3 أسماء مهمة من القائمة ـبحسب تقارير متداولةـ بسبب تأخّرهم في حسم مستقبلهم الكروي.

والأسماء المشار إليها هي: الحارس رايس وهاب مبولحي، والظهير الأيمن حسين بن عيادة، وكذلك لاعب خط الوسط سفيان فيغولي.