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رياضة

قميص منتخب الجزائر الجديد يلفت الأنظار بما كُتب عليه (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
قميص المنتخب الجزائري الجديد watanserb.com
يسعى جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري إلى تجديد صفوف تشكيلته بأفضل اللاعبين
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وطن– سرّبت صفحات رياضية جزائرية صوراً لقميص المنتخب الجزائري الجديد، رغم عدم الكشف عنه رسمياً، والذي ظهر عليه كتابة بالحروف العربية.

قميص المنتخب الجزائري الجديد

وبحسب الصفحات الناشرة للصور على تويتر، فإن التصميم الجديد لقميص المنتخب الجزائري، مستوحًى من قميص المنتخب الجزائري الذي ارتداه اللاعبون في كأس العالم بنسخة 1982.

حيث تمّ أيضاً استخدام الكتابة بالحروف العربية عليه، وبرزت كلمة الجزائر على القميص باللغة العربية.

ولم يتمكن المنتخب الجزائري من التأهل إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

وسيرتدي لاعبو المنتخب الجزائري هذا القميص في تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2023، والتي ستستضيفها ساحل العاج في الصيف المقبل.

جمال بلماضي ومنتخب الجزائر

ويشار إلى أن جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، يسعى إلى تجديد صفوف تشكيلته بأفضل اللاعبين الشباب خاصة المنتشرين في القارة الأوروبية.

وتأتي مساعي “بلماضي” هذه، بعد الإخفاقين المتتاليين في كأس أمم أفريقيا 2021، ثم عدمِ الوصول لنهائيات مونديال قطر 2022.

جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري

وبحسب تقارير رياضية متداوَلة يظلّ المهاجم الشاب أمين غويري أحدَ أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى منتخب الجزائر بالمرحلة المقبلة، رغم أنّ تقارير إعلامية سابقة كانت قد أكّدت أن رغبة اللاعب هي الانضمام إلى المنتخب الفرنسي.

كما أن المدير الفني للمنتخب الجزائري شرع في إعداد القائمة التي ستخوض مباراتين وديتين ضد غينيا ونيجيريا، يومي 22 و27 سبتمبر المقبل في وهران.

وأجرى “بلماضي” تغييرات كبيرة على القائمة المعنية بحضور هذا المعسكر، وسيستبعد 3 أسماء مهمة من القائمة ـبحسب تقارير متداولةـ بسبب تأخّرهم في حسم مستقبلهم الكروي.

والأسماء المشار إليها هي: الحارس رايس وهاب مبولحي، والظهير الأيمن حسين بن عيادة، وكذلك لاعب خط الوسط سفيان فيغولي.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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